Koronarokotteita aletaan pistää viimeistään ensi viikolla – rokotusmäärät ovat ensin hyvin pieniä

Koronarokotukset alkavat Kymenlaaksossa ensi viikon tiistaina. Kuvituskuvassa on Pfizer-BioNTechin koronavirusrokotteita Yhdysvalloissa viime viikolla. Patrick T. Fallon / AFP

Koronarokotukset alkavat viimeistään ensi viikolla.

Kymenlaaksossa sote-kuntayhtymä Kymsoten johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa kertoo, että ensimmäiset rokotteet on tarkoitus antaa Kymenlaakson keskussairaalassa Kotkassa ensi viikon tiistaina. Seuraavana päivänä keskiviikkona rokotuksia annetaan Pohjois-Kymen sairaalassa Kouvolassa.

Ensimmäisenä rokotuslistalla ovat päivystyksen ja koronapotilaita hoitavan henkilöstön edustajat.

– Rokotemäärä on varsin pieni. Todennäköisesti ensimmäisessä erässä on yhteensä noin 100 annosta, Marja-Liisa Mäntymaa sanoo.

Mäntymaan mukaan Kymsote on varautunut antamaan rokotteita ensi vuoden alusta eteenpäin noin tuhat annosta viikossa.

Eilen myyntiluvan saanut rokote vaatii kaksi annosta, joista toinen tulee antaa kolmen viikon kuluttua ensimmäisestä rokotteesta.

– On mahdollista, että muunkintyyppisiä rokotteita tulee. Aika monta kuukautta kuitenkin menee, ennen kuin koko Kymenlaakso on käyty läpi, Mäntymaa arvioi.

Pirkanmaalle 500 rokotetta

Pirkanmaalla koronaepidemia on rasittanut etenkin Rauhaniemen sairaalaa, jossa jo kuusi vanhusta on kuollut koronaviruksen seurauksena. 52 potilasta ja 30 henkilökunnan jäsentä on saanut tartunnan.

Pirkanmaalla on ollut tarkoitus aloittaa koronarokotteiden pistäminen heti joulun jälkeen. Pirkanmaan oletetaan saavan arviolta kymmenen prosenttia rokotteista. Eli 10 000 Suomen saamasta rokotteesta riittäisi ensimmäisessä erässä Pirkanmaalle 500 henkilölle, koska jokainen saa kaksi rokotetta.

Ensimmäisenä rokotuksen saavat koronapotilaita hoitavat ja tehohoidossa töissä olevat. Rokotukset alkavat viimeistään joulun jälkeen maanantaina.

Rauhaniemen sairaalan henkilöstö saa koronarokotteen Tampereella ensimmäisenä rokotettavien joukossa, kaupunki on luvannut.

Pohjois-Pohjanmaa alkaa rokottaa heti joulun jälkeen

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä puolestaan valmistellaan koronarokotusten aloittamista joulun ja uudenvuoden välillä. Vielä ei ole tarkkaa tietoa siitä, montako rokotetta maakuntaan saadaan.

Oulun yliopistollisen sairaalan johtajaylilääkäri Juha Korpelaisen mukaan huomenna keskiviikkona kerrotaan tarkemmin, miten alueella rokotuksissa edetään, mutta tavoitteena on antaa ensimmäiset rokotteet välipäivinä.

Ensimmäiset erät rokotteesta yliopistosairaaloihin

Itä-Suomessa rokotteet tulevat ensin Pohjois-Savoon, Kuopion yliopistolliseen sairaalaan. Rokotukset aiotaan aloittaa maanantaina. Ensimmäisen erän kaikki .

Ensimmäisenä rokotetaan hoitohenkilökuntaa, joka on etulinjassa koronapotilaiden hoidossa, eli esimerkiksi tehohoidossa ja päivystyksessä työskentelevät.

Jatkossa, kun rokotteita saadaan lisää, niitä jaetaan myös muualle maakuntaan.

Pohjanmaan sairaanhoitopiireissä ei vielä varmuutta aloituspäivästä

Etelä-Pohjanmaan ja Vaasan sairaanhoitopiireissä ei vielä ole varmuutta koska rokotetta saadaan. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtaja Jaakko Pihlamäki uskoo, että ensimmäiset rokotteet saadaan kuitenkin ennen vuoden vaihdetta.

Vaasassa ollaan toiveikkaita, että rokottamaan päästään ensi vuoden puolella. Rokotusjärjestys määräytyy THL:n suositusten mukaan.

- Luulen, että saamme välipäivinä jonkin annoksen, jolloin rokotukset voitaisiin aloittaa vuodenvaihteen jälkeen. Kaikki on vielä vähän epävarmaa, toteaa johtajaylilääkäri Peter Nieminen Vaasan sairaanhoitopiiristä.

Rokotukset annetaan THL:n suositusten mukaan.

– Eturintamassa ovat he, jotka ottavat potilaita vastaan. Laajennetaan sen mukaan, kun rokotteita saadaan, sanoo Peter Nieminen.

Keski-Pohjanmaalla Soiten johtajaylilääkäri Pirjo Dabnell arvioi, että koska maakunnan koronatartuntatilanne on tällä hetkellä rauhallinen, ei ensimmäisistä rokotuksista olisi ehkä epidemian hallinnallisesti sellaista hyötyä kuin joillain muilla alueilla.

Dabnell arvioi, että Keski-Pohjanmaalla päästään rokottamaan ensimmäiset koronarokotteet tammikuun puolella.

Etelä-Karjalassa lisätietoja keskiviikkona

Etelä-Karjalassa koronarokotukset alkavat näillä näkymin ensi viikolla.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä sovitaan rokotusten aloittamisesta tarkemmin keskiviikkoaamuna.

Aluksi rokotteita tulee hyvin pieni määrä.

Eksoten ylilääkäri Sami Raasakka kertoi aiemmin Ylelle toivovansa, että tammikuun aikana päästäisiin jo rokottamaan suuria määriä ihmisiä.

