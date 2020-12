Lautapelien suosio pitää pintansa pelikonsolien rinnalla: "Äiti rages, kun iskä voitti" – näin pidät joulurauhan yllä pelipöydän ääressä

Moni on saanut tänäkin vuonna joululahjaksi neliskulmaisen paketin. Lautapelien suosio on pitänyt pintansa pelikonsoleiden ja suoratoiston rinnalla.

Jo muutaman vuoden ajan lautapelien myynti on ollut kasvussa, ja korona-ajan kotoilu on vauhdittanut trendiä. Esimerkiksi S-ryhmässä lauta- ja palapelien myynti on kasvanut tänä vuonna noin neljänneksen.

Ostoskoriin on laitettu niin uusia hittejä kuin vanhoja klassikoita: Palkintoja voittaneet pelit ampaisevat yleensä myyntilistojen kärkeen. Lisäksi suomalaiset ostavat vuodesta toiseen Monopolyja, Scrabbleja ja Menolippuja.

Monopoly käy kaupaksi yhä edelleen. Klassikkopelistä on tehty valtava määrä versioita. Niin Game of Thrones- kuin Star Wars-faneille löytyy omansa. Emilia Korpela / Yle

Monelle joulun pyhät ovat aikaa, jolloin ehtii testaamaan uusia pelejä tai kaivamaan perintö-Aliaksen kaapista. Pelihetket luovat lämpimiä muistoja, vaikka joskus häviö voi mennä tunteisiin kaiken ikäisillä.

Ota tästä vinkit siihen, miten joulurauha pysyy myös pelipöydän yllä.

Häviämään opitaan häviämällä

Laaksosten perheessä pelataan lähes joka ilta, kun korona-aika laittoi muut harrastukset tauolle. Perheen lapset Neela ja Ilari Laaksonen saavat vuorotellen päättää pelin. Usein perheessä pelataan klassikoita kuten Afrikan tähteä ja Muuttuvaa labyrinttia.

Anna Laaksonen pitää pelaamista hyvänä harrastuksena, sillä viihtymisen ohella se kehittää vuorovaikutustaitoja ja oman vuoron odottamista.

Pelipöydän ääressä Matti ja Anna Laakso sekä 6-vuotias Neela ja 8-vuotias Ilari. Anna Laaksonen

Voittaminen on selvästi tärkeää Ilarille ja Neelalle. Kun heiltä kysyy muistoja pelaamisesta, tulee tarkka selonteko siitä, kuinka monta kertaa kukin on voittanut. Ilari muistaa vieläkin ärsytyksen, kun Kimblessä vaadittavaa kutosta ei tullut nopasta millään.

– Isä voitti kaikki ekat pelit, kolme kertaa. Kerran isi voitti kolme kertaa ja minä kaksi, Ilari muistelee.

– Tappiot on aika turhia, ynnää Neela.

Ilarin vinkki häviämisen sietämiseen on, että yrittää vain olla hiljaa eikä ala huutamaan. Perheessä on myös hyväksytty se, että joskus hermojen menettäminen kuuluu pelaamiseen.

– Pettymyksen sietäminen on haastavaa, mutta siksi sitä opetellaan. Aina ei voi vain voittaa. Sitten pikku hiljaa häviäminen on helpompaa, kertoo Anna.

Perheessä on huomattu, että aikuisen tuki auttaa käsittelemään häviämisen tunteita. Aikuinen voi sanoittaa peliä esimerkiksi selittämällä, että lopputulokseen vaikuttaa arpaonni, eikä lapsi ole huono, jos ei löydä Afrikan tähteä. Kun häviämistä on opittu pienenä tuuripeleissä, voi pikku hiljaa siirtyä enemmän loogista päättelykykyä vaativiin peleihin.

Vaikka riski hetkelliseen pahaan mieleen on aina pelatessa, pelataan Laaksojen perheessä tänäkin vuonna.

– Silloin on tekemistä. Ei tarvitse tehdä koko ajan samaa, eikä syödä jatkuvasti jouluherkkuja, kuvailee Ilari.

Pelivalinta takaa rauhan

Lahden Puolenkuun Peleissä on myyty joulukuun ajan lautapelejä rullakoittain joka päivä. Myymäläpäällikkö Pekka Hakoma tietää, millaisia pelejä suomalaiset pelaavat tänä jouluna.

– Perheet hakevat helppoja sääntöjä ja pelaamisen mukavuutta. Tänä vuonna näkyy myös jo muutama vuosi sitten alkanut party-pelien trendi. Ne ovat sääntöjen puitteissa köykäisiä, usein vähän pikkutuhmia pelejä, joita erityisesti nuoret aikuiset pelaavat.

Lautapeliharrastajien kasvava määrä näkyy siinä, että vuodesta toiseen kaupaksi menee kolmea lautapeliä: Catania, Carcassonea ja Menolippua.

Tänä vuonna yllätyshitiksi ovat nousseet shakkilaudat. Moni on halunnut ostaa pelin inspiroiduttuaan shakkimestarista kertovasta sarjasta Musta kuningatar. Emilia Korpela / Yle

Joulurauhan säilyttäminen pelaamisen tiimellyksessä on myös Hakomasta kinkkinen juttu. Myymäläpäällikkö löytää asiaan nopeasti ratkaisun yhteistyöpeleistä. Kun kaikki pelaavat samassa joukkueessa lautaa vastaan, kaikki häviävät tai voittavat yhdessä.

Myös aikuinen voi suuttua ja oppia siitä

Repojen perheessä joulupukki on yleensä tuonut lahjaksi ainakin yhden lautapelin. Pelit ovat perheessä suuressa kulutuksessa, esimerkiksi Uno-pelikorttien kuori on täytynyt teipata kokoon teipillä.

Laura Repo kuvailee hyvän perhepelin olevan nopeatempoinen. Emilia Korpela / Yle

Joskus pelaaminen vie mukanaan niin, että häviäminen harmittaa myös aikuista. Repojen perheessä onkin opittu nauramaan hermojen menettämiselle.

– Kerran kun me pelasimme Lolli-monopolia, äiti rages, kun iskä voitti. Sitten äiti ei halunnut enää ikinä pelata sitä, Emma Repo nauraa.

Tapaus on jäänyt myös Laura Revon mieleen.

– Se oli varmaan ensimmäinen kerta, kun oikeasti suutuin. Mieleen on jäänyt myös, kun muutama vuosi sitten selitin Aliaksessa sanaa luonto. Sitä ei millään saatu kaivettua, ja kun aika loppui, niin kortti lensi.

Laura kuvailee nykyään olevansa pelatessaan zen. Häviämistä helpottaa, jos opettelee nauramaan itselleen. Myös Emma suosittelee, että häviäjän kannattaa yrittää pysyä rauhallisena.

– Eikä antaa isin pelata, kun se voittaa aina, Laura lisää.

Lolli-monopoli ei ole päässyt vieläkään pelattavaksi, mutta koko perhe on varmasti tervetullut pelien ääreen. Eihän sitä tiedä etukäteen, millaisia muistoja tämän joulun pelihetkistä jää.

Pelaatko lautapelejä jouluna? Voit keskustella aiheesta tapaninpäivän iltaan kello 23:een asti.