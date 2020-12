Outokummun 230 työpaikan vähennys järkyttää torniolaisia: "Kyllä se vaikuttaa perheiden hyvinvointiin" – kaupunki odottaa valtiolta tukipakettia

Outokummun irtisanomisiin on Torniossa osattu varautua, mutta määrä yllätti.

– Kyllä se aika järkyttävää on. Kun ajatellaan Torniota ja Kemiä, niin se on aika iso määrä, sanoo torniolainen Matti Valutie.

Outokumpu ilmoitti tiistaina vähentävänsä Tornion tehtaalta ja Kemin kaivokselta yhteensä 234 työpaikkaa.

– Tässä on kysymys niin monesta sadasta ihmisestä, että kyllä se vaikuttaa liike-elämään ja perheiden hyvinvointiin. On se varmaan myös kolaus kaupungin kassaan, arvelee torniolainen Riitta Tilja.

Myös torniolainen Ella Mesilaakso on huolissaan alueesta ja erityisesti nuorten tilanne mietityttää.

– Täällä ei noita tehtaita juuri ole ja työpaikkoja on muutenkin vähän, niin onhan se aika raaka leikkaus. Paljon on nuoria, jotka eivät löydä työpaikkaa, ja nyt vielä tämä.

Myös Outokummun ajoitusta juuri joulun alla arvostellaan.

– Kyllä tämä oli mahdollisimman huono ajankohta. Nyt huoli varmaan varjostaa montaa perhettä koko joulun, sanoo torniolainen Jenni Lampela.

Samaa mieltä on torniolainen Petri Pölkky.

– Tähän joulun alle ei olisi kyllä tällaista uutista toivonut. Olisi asian voinut siirtää tammikuun puolelle.

Tornion kaupunki kaipaa valtion apua

Outokummun henkilöstövähennyksen määrä yllätti myös päättäjiä.

– Tämä on todella iso ja vakava uutinen, joka koskettaa seutukuntaa laajemminkin. Asiaa on toki käyty läpi monessa vaiheessa, mutta jonkinmoinen yllätys oli, että väenvähennys oli näinkin iso, sanoo kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Taramaa.

Torniossa on jo tehty työtä sen eteen, että valtio saataisiin tässä asiassa hätiin. Markku Taramaan mukaan yhteistyötä on tehty paitsi valtionhallinnon myös oppilaitosten kanssa.

– On ihan selvää, että tähän on pakko saada rakenteellista tukea. Samalla tavalla kuin on äkillisen rakennemuutoksen tukipaketilla reagoitu paperiteollisuuden isoihin muutoksiin, myös tähän on reagoitava.

Seutukunnan voimin neuvotteluja on käyty muun muassa työministeri Tuula Haataisen kanssa ja heti alkuvuodesta suuntana on opetusministeriö.

– Lupauksia emme ole saaneet, mutta poliittinen yhteisymmärrys on siitä, että tukipaketti on välttämätön ja muun muassa koulutuksella täytyy yrittää tilannetta helpottaa, Taramaa sanoo.

Outokumpu aloittaa henkilöstöjärjestelyt Tornion tehtaalla ja Elijärven kaivoksella tammikuun alkupuolella. Antti Ullakko / Yle

Lapissa on osattava hyödyntää eri rahoitusmahdollisuuksia

Lapin ely-keskuksen ylijohtaja Jaakko Ylinampa sanoo, että Lapissa on syytä perehtyä erilaisiin rahoitusmahdollisuuksiin, joiden avulla koronan aiheuttamasta kriisistä ja teollisuuden rakennemuutoksesta voidaan selvitä.

– Erilaisia rahoitusinstrumentteja on tulossa myös EU:n suunnalta. Esimerkiksi ns. vihreään siirtymään on tulossa merkittävästikin rahoitusta lähivuosina.

Ylinamman mukaan pitkällä tähtäimellä myös elinkeinorakenteen monipuolistamiseen on Lapissa panostetteva.

– Mekin olemme tehneet yhteistyötä yritysten ja oppilaitosten kanssa ja miettineet, miten eri rahoitushakuihin saataisiin tehtyä mahdollisimman hyviä hakemuksia. Jos näiden kautta saisimme uusia avauksia ja ideoita ja jopa uutta elinkeinorakenteen monipuolistamista.

Ylinampa painottaa, että elinkeinorakenteen monipuolistamisen ei tarvitse tarkoittaa nykyisten tuotteiden vaihtamista kokonaan uusiin, vaan sitä, että nykyisten rinnalle saadaan uutta toimintaa.

23.12.20 klo 11.15 Juttua täydennetty Jaakko Ylinamman kommenteilla

