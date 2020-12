Teemu Lindqvist kertoi somessa haluavansa tehdä hyvää jouluna ja viestejä alkoi sadella – moni pyysi apua työkaverille tai naapurille

Moni yksityinen ihminen haluaa auttaa esimerkiksi vähävaraisia. Teemu Lindqvistin mukaan auttaminen on rankkaa, mutta palkitsevaa.

Kajaanilainen Teemu Lindqvist halusi tänä vuonna auttaa tarpeessa olevia perheitä joululahjoituksilla. Hän on aikaisempinakin vuosina auttanut välikäsien kautta, mutta nyt hän halusi tehdä vielä enemmän.

– Halusin löytää perheitä, jotka tarvitsevat apua.

Alunperin tarkoitus oli antaa lahja kahdelle perheelle, mutta sitten Lindqvist julkaisi sosiaalisessa mediassa aikomuksensa. Viestejä alkoi sadella. Moni yksityinen ihminen tarjoutui lahjoittamaan, ja osa puolestaan kertoi avuntarpeesta.

Päällimmäisenä Lindqvistin mieleen jäi 7-vuotiaan tyttölapsen yksinhuoltajaäiti, joka otti yhteyttä ja sanoi tytön ainoan toiveen olevan se, että joulupöytään saataisiin kalkkuna. Äidin toive, oli että saisi mätiä jouluruoalle.

– Nämä molemmat järjestyivät.

Teemu Lindqvist osti muun muassa lahjakortteja autettaville perheille. Elisa Kinnunen / Yle

Aiempaa useampi suomalainen on tarvinnut tänä jouluna apua. Monen hyvin toimeentulevan perheen talous on romahtanut, ja Lastensuojelun keskusliiton arvion mukaan avuntarvitsijoiden joukkoon on tullut tänä vuonna 50 000 perhettä lisää.

Lopulta apua sai Lindqvistin kautta 23 perhettä. Mukaan lähti 18 lahjoittajaa.

Lahjasäkkiin kertyi ruokalahjoja, joululahjoja, rahaa lahjojen hankintaan ja lahjakortteja. Ne jaettiin jouluviikolla perheisiin. Jokainen auttaja lähti mukaan kykyjensä mukaan.

Huoli työkaverista ja naapurista

Viestejä tuli avuntarvitsijoilta paljon, ja Teemu Lindqvistin mukaan suurin osa niistä koski muiden hätää. Oli huolta työkavereista ja naapureista.

Loppumetreillä Lindqvist sai vielä useita yhteydenottoja, muun muassa uusioperheeltä, jossa kaikki lapset oli otettu huostaan. Lapset olivat tulossa jouluksi kotiin. Perhe kertoi Lindqvistille hakeneensa apua eri tahoilta, mutta lasten kirjojen ollessa muualla apua ei saanut.

Tässä kohtaa Teemu Lindqvist kaivoi omaa kuvettaan syvemmältä, ja apu löytyi myös tälle perheelle.

– Perheen isä kiitteli vielä jälkikäteen ja kirjoitti minulle, että näin se iso mieskin nöyrtyy.

Lindqvist koki auttamistempauksen rankaksi, mutta aikoo siitä huolimatta auttaa ihmisiä myös ensi vuonna.

– Ensi vuodelle suunnittelen yhteisen ruokailuhetken järjestämistä. Tarinat ja kohtalot ovat olleet koskettavia.

Lindqvistiä kosketti myös se, miten paljon ihmiset halusivat auttaa ja kuinka paljon avuntarvitsijoita oli.

– Tämä joulu jää loppuelämäksi mieleen.

Lue myös: Ruokalahjakortti pelasti suurperheen joulun – Paula Sirviö ei aluksi kehdannut ottaa apua vastaan, nyt hän auttaa muita

Oletko sinä lahjoittanut hyväntekeväisyyteen tai saanut itse apua vaikeassa tilanteessa? Keskustelu on auki joulupäivään kello 23:een asti.