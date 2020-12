Korkein hallinto-oikeus: UPM ei saa purkaa 120-metristä vanhaa piippua, joka on metsäyhtiön mielestä turvallisuusriski

Kymintehtaan piippu on näkyvä maamerkki Kuusankoskella Kouvolassa. Arkistokuva.

Metsäyhtiö UPM on jo pitkään halunnut purkaa Kymintehtaan vanhan voimalaitoksen huonokuntoisen piipun.

Kymintehtaan vanhan voimalaitoksen piippu jää pystyyn Kouvolassa.

Korkein hallinto-oikeus on hylännyt metsäyhtiö UPM:n valituksen, joka koski hylättyä purkulupaa.

Yhtiö haki vuonna 2016 Kouvolan kaupungilta lupaa tehtaan vanhan piipun, voimalaitoksen, toimisto-osan ja tuhkasiilon purkamiseen. Kaupunki ei myöntänyt purkulupaa. UPM valitti päätöksestä hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi valituksen.

Nyt korkein hallinto-oikeus on lyönyt asialle niitin. KHO tuo päätöksessään esille, että purettavaksi haetut voimalaitosrakennukset sijaitsevat valtakunnallisesti merkittävässä rakennetussa kulttuuriympäristössä. Kuusankosken tehdasmaisemaa pidetään yhtenä tunnuksenomaisimmista suomalaisessa teollisuudessa.

Purkamisaikeet ovat kirvoittaneet vastalauseita alueen asukkailta. Purkuaikeiden tultua ilmi nettiin ilmestyi piipun purkamista vastustava adressi, jonka perustajat olivat sitä mieltä, että piippu on säilytettävä historiallisena maamerkkinä.

Rakennuksia ei ole suojeltu

UPM on jo pitkään halunnut purkaa huonokuntoisen piipun. UPM:n mukaan vanha piippu on turvallisuusriski. Myrskysäällä siitä on irtoillut tiilenpaloja, jotka voivat lentää kymmenien metrien päähän.

Vanhan voimalaitoksen rakennukset ovat olleet pitkään käyttämättömiä ja kylmillään, eikä metsäyhtiöllä ole niille käyttöä. Kunnostaminen olisi yhtiön mielestä kohtuutonta rakennusten kunto huomioon ottaen.

Rakennuksia ei ole suojeltu. Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan niiden purkamista voidaan harkita uudelleen, ellei rakennuksia päätetä kohtuullisen ajan kuluessa suojella.

