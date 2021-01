Yle haastatteli maailmankuulua kirjailijaa, Fang Fangia, joka raportoi koronaeristyksestä ja jonka Kiina haluaa vaientaa – "Nimeäni ei saa mainita, minusta ei saa kirjoittaa"

Kirjailija Fang Fangin koronapäiväkirja on julkaistu jo englanniksi, ranskaksi ja saksaksi. Kuva on vuodelta 2012.

WUHAN Kirjailija Fang Fang tunnetaan kotikadullaan.

Kukaan ei vain uskalla pukahtaakaan, kun Ylen toimittaja kysyy teoksesta, jonka takia muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC valitsi (siirryt toiseen palveluun) Fang Fangin vuoden 2020 vaikutusvaltaisimpien naisten joukkoon.

– Aivan liian poliittista, sanoo kadulla seisova mies Fangin koronapäiväkirjasta.

Mies kertoo kuitenkin, että Fang on pidetty ihminen, eikä kukaan halua aiheuttaa hänelle harmia.

Fang alkoi tallentaa omia ja kaupunkilaisten tuntoja, kun Wuhan suljettiin karanteeniin tammikuussa. Viranomaiset olivat vahvistaneet viisi päivää aiemmin, että koronavirus voi tarttua ihmisestä toiseen.

Lähes koko ikänsä Wuhanissa asunut kirjailija kuuli laajalta verkostoltaan, mitä kaupungissa oikeasti tapahtui.

Päiväkirjassaan Fang katselee ikkunastaan talven etenemistä kevääseen. Hän kuvaa päivästä toiseen toistuvaa tylsyyttä ja ahdistusta, kun kuolleiden määrä nousee ja joukosta alkaa löytyä yhä useammin tuttuja nimiä.

Fangin päivittäiset pohdinnat Kiinan sosiaalisessa mediassa Weibossa saivat suuren suosion. Sisätiloihin teljetyille kaupunkilaisille ne olivat kosketus maailmaan, josta virallinen media ei kertonut. Muulle Kiinalle ne olivat näköala viranomaisten sulkemaan kaupunkiin.

Fang Fang kyseli lääkäreiltä, ystäviltään ja kaupunkilaisilta tietoja ja tuntoja, joista hän raportoi somessa. Karsten Hohmann

Epidemian edetessä päiväkirjamerkinnöistä tuli viranomaisten silmissä poliittisia.

Nyt kirjailija on sensuroitu pois julkisuudesta.

Myöskään Yle ei päässyt tapaamaan Fangia. Kirjailija antoi sen sijaan haastattelun sähköpostilla.

Sensuuri poisti kritiikin

"Virus ei tartu ihmisestä toiseen, ja sen leviäminen voidaan estää", meille väitettiin. Nuo sanat ovat nyt kitkeräntuoksuinen veren ja kyynelten tahra Wuhanin yllä.

Näin Fang kirjoitti koronapäiväkirjaansa. Suomennos on Rauno Sainion.

Ei ole epäilystäkään, etteivätkö Fangin kuvaukset pelon ja huolen kasvamisesta lukittujen ovien takana olisi aitoja.

Kirjailijan kotikadun asukas myöntää, että päiväkirja kuvaa tarkasti sitä, millaista on olla eristyksissä kotonaan yli kaksi kuukautta. Mutta varsinaiseen haastattelupyyntöön hän vastaa tuimalla katseella.

Wuhanin kaduilla ulkomaalaiselle kerrotaan mielellään sankaritarinaa selviytymisestä eristyksessä. Tämä on myös se tarina, jota Kiinan johto haluaa levittää maailmalle.

Wuhanissa kirjailija Fang Fangin kotikulmilla ihmiset eivät ole innokkaita puhumaan maailmanmaineeseen nousseesta päiväkirjasta. Karsten Hohmann

Fang Fangin teksteissä ihmiset surevat ja pelkäävät. He itkevät koronaviruksesta varoittaneen ja COVID-19 -tautiin kuolleen lääkärin Li Wenliangin ja tämän kollegoiden kuolemaa. He ovat vihaisia siitä, että Li vaiennettiin ja tietoa viruksen tarttumisesta ihmisestä toiseen pimitettiin vielä viikkokausia.

Fang kertoo lääkäriystävänsä lähettämästä kuvasta, jossa ruumishuoneen lattialle on kertynyt kasa kuolleiden matkapuhelimia. Hän kertoo kotonaan kilometrikaupalla hölkkäävästä ystävästään ja siitä, kuinka joutuu syömään unilääkkeitä nukahtaakseen.

Euroopan maissa Fangin pohdinnat eivät kuulostaisi rajulta kritiikiltä. Teksteissään Fang myös kannustaa ihmisiä kestämään eristystä ja sanoo tukevansa hallitusta.

Sensuroijat alkoivat kuitenkin poistaa Fangin tekstejä Weibosta, kun hän vaati selvitystä siitä, ketkä olivat syyllisiä tiedon pimittämiseen.

Fang myös ihmetteli, miksi poliitikot suhtautuivat Wuhanin kärsimykseen pr-temppuna. Johtajat ilmaantuivat potilaiden sänkyjen viereen heiluttamaan punalippuja valokuvaa varten, kun tarve oli pyyteettömälle avulle.

Krematorio Wuhanissa. Kirsi Crowley / Yle

"Minulla ei ole enää mielipiteitä"

Fang Fang kertoi Ylelle sähköpostitse, että hän ei olisi kotikaupungissaan toimittajan vierailun aikana. Ja vaikka olisikin, hän ei saisi tavata.

– Olen pahoillani, että en voi suostua kuva- ja äänihaastatteluihin. Tämän hetken erityisessä tilanteessani voin vain vastata kirjoittamalla, Fang sanoo.

Hubein kirjailijayhdistyksen puheenjohtaja ja palkittu kirjailija yritetään nyt kadottaa ihmisten mielestä.

– Töitäni ei saa julkaista. Minua ei saa enää kutsua kirjallisuustapahtumiin. Nimeäni ei saa mainita mediassa. Minusta ei saa kirjoittaa, Fang kuvaa.

Fang ei pelkää sanoa, mitä mieltä hän on kohtaamastaan sensuurista.

Tietysti se on vaikuttanut, Fang kirjoittaa. Hän ei ole enää julkaissut sosiaalisessa mediassa mitään Wuhanin tilanteesta.

Kun päiväkirja sai kansainvälistä huomiota, Fang joutui netissä kansallismielisten verkkokirjoittajien hampaisiin. He syyttivät Fangia huomion hakemisesta Kiinan hädän kustannuksella. Fangista maalattiin kuvaa maanpetturina.

– Hänen maineensa nopea nousu maailmalla ulkomaisen median avustuksella huolestuttaa Kiinassa monia. He näkevät, että kirjailijasta on tullut kätevä työkalu lännelle Kiinan kansan kovan työn sabotoimiseksi, kirjoitti valtion englanninkielinen verkkolehti Global Times (siirryt toiseen palveluun).

Wuhanissa kuoli Kiinan viranomaisten mukaan liki neljätuhatta ihmistä koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Kirsi Crowley / Yle

Fang uskoo, että trollien hyökkäys on kasvattanut kiinnostusta maailmalla.

– En ajatellut päätyväni BBC:n listalle, kun aloin kirjoittaa epidemiasta. En ajatellut sitäkään, että aiheesta ei olisi saanut kirjoittaa ja että joutuisin sen takia äärivasemmiston ja niin sanottujen Kiinan isänmaallisten verkkoväkivallan kohteeksi kuukausien ajaksi, Fang kirjoittaa Ylelle.

Hän sanoo hallituksen iskevän häntä vastaan nettikeskustelijoiden avulla.

Fangin suu on nyt suljettu, mutta hän sanoo tottuneensa siihen.

– Minulla ei ole enää mielipiteitä. Odotan vain, että rajoitukset puretaan, Fang kirjoittaa.

Useita ihmisiä on hiljennetty

Ulkomailla Fangin päiväkirja on julkaistu jo englanniksi, ranskaksi ja saksaksi. Suomeksi se ilmestyy tammikuussa nimellä Kun kaupunki suljettiin – Wuhanin kohtalonhetket.

Fang vaatii kirjassa, että viranomaiset ottavat vastuun epäonnistumisista. Kukaan ei ole vieläkään ottanut vastuuta, hän sanoo.

– Ei ole edes avattu perusteellista tutkimusta siitä, miten epidemia pääsi leviämään. Ehkä se johtuu siitä, että epidemia ei vielä ole ohi, hän miettii.

Fang ei ole ainoa, jota on estetty puhumasta Wuhanin tragediasta.

Kiinalainen kansalaisjournalisti Zhang Zhan tuomittiin neljän vuoden vankeuteen valheellisen tiedon levittämisestä, koska hän oli raportoinut sosiaalisessa mediassa epidemian alkuajoista Wuhanissa. Häntä syytettiin riidan haastamisesta ja hankaluuksien lietsonnasta.

Kolme muuta kansalaisjournalistia katosi keväällä, kun he raportoivat viranomaisten toimista. Kaksi heistä ilmaantui myöhemmin.

Zhang Hai on siitä erikoinen tapaus, että hän on ryhtynyt vaatimaan asialleen oikeutta tuomioistuimessa. Seurauksena on ollut viranomaisten pelottelu ja uhkailu.

Zhang Hai on yrittänyt haastaa viranomaiset oikeuteen isänsä kuolemasta – huonolla menestyksellä. Kirsi Crowley / Yle

"Paikallishallinto aiheutti katastrofin"

Viisikymppinen Zhang ei ole päässyt irti vihastaan sen jälkeen, kun hänen isänsä kuoli koronaviruksen aiheuttamaan tautiin.

Zhang vei 76-vuotiaan isänsä sairaalaan Wuhanissa 17. tammikuuta, vain kolme päivää ennen kuin Kiinan viranomaiset myönsivät, että koronavirus tarttuu ihmisestä toiseen.

Zhang tapaa Ylen hotellihuoneessa Wuhanissa. Hän kertoo, että isän leikkaus onnistui, mutta tälle nousi korkea kuume, jonka aiheuttajaksi paljastui COVID-19. Helmikuun alussa isä kuoli.

Zhang alkoi tutkia koronavirusepidemian kehittymistä.

– Tajusin, että virus oli ollut Wuhanissa jo hyvin pitkään. Katastrofin aiheutti paikallishallinto, koska se pimitti tiedon, Zhang sanoo.

Wuhan oli koronavirusepidemian alkupaikka. Sairaalat täyttyivät keuhkokuumeeseen sairastuneista viime joulukuusta alkaen. Zhang Hain albumi

Hän ryhtyi tivaamaan tietoa sosiaalisessa mediassa ja soitti kaupunginjohtajan toimistoon kerta toisensa jälkeen.

Viranomaiset iskivät takaisin. He uhkailivat Zhangin sukulaisia. Zhangin Weibo-tili suljettiin ja hänen viestiliikennettään seurattiin.

– He printtasivat Wechat-viestini ja näyttivät minulle kuuden sivun verran muille kirjoittamiani viestejä. He levittivät minusta vääriä huhuja, Zhang kertoo.

Zhang sanoo lähettäneensä sähköpostiviestin jopa presidentti Xi Jinpingin toimistoon.

– Sen jälkeen poliisit tulivat hakemaan minut kotoani laitokselle iltayhdeksältä ja päästivät lähtemään aamukolmelta.

Taistelu liki mahdotonta vastaan

Zhang ei kuitenkaan aio luovuttaa. Nyt hän vaatii viranomaisia vastuuseen oikeusteitse.

Zhangin vaatimus on selkeä.

– Haluan, että jokainen tietoja salannut viranomainen tuomitaan. Haluan, että Kiinassa laki on sama kaikille sen sijaan, että se olisi mitäänsanomaton iskulause, jolla ei ole merkitystä, hän lataa.

Zhang haluaa myös kahden miljoonan juanin eli noin 250 000 euron korvaukset.

– Se ei ole paljon. Ihmishenki on mittaamattoman arvokas, hän sanoo.

Zhang Hain isä Zhang Lifa tuotiin sairaalaan leikkaukseen. Hän menehtyi koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Zhang Hain albumi

Kanne ei ole edennyt. Zhang sai puhelinsoiton, jossa kerrottiin, että kanne ei täytä vaatimuksia. Kirjallista vastausta tuomioistuin ei suostunut lähettämään. Sen jälkeen Zhang on pallotellut kannettaan tuomioistuimesta toiseen huonolla menestyksellä.

– Viranomaiset tietävät, että jos he käsittelevät sen, perässä tulee tuhansia muita, Zhang Hai sanoo.

Hän kertoo, että hänen lisäkseen viisi muuta wuhanilaista yrittää haastaa viranomaiset oikeuteen. Muut eivät uskalla puhua ulkomaalaiselle toimittajalle.

"Moni kuoli kotiinsa ilman, että heitä tutkittiin"

Kiinassa toisinajattelijat nähdään usein Kiinan johdon vihollisiksi. Zhang haluaa tehdä selväksi, että hän rakastaa maataan ja sen johtoa.

– Se, että pyydän tutkimaan asiaa, ei ole tämän kanssa ristiriidassa. Viranomaiset pimittivät tietoa. Se on rikos, mutta ketään ei ole rangaistu, Zhang kiihtyy.

Hän ajattelee tekevänsä maalleen palveluksen vaatimalla "tunareita" vastuuseen.

Zhang Hain isä Zhang Lifa työskenteli ennen eläköitymistään Kiinan armeijan ydinohjelmassa. Kirsi Crowley / Yle

Zhang uskoo, että Wuhanissa kuolleiden määrä on paljon suurempi kuin on ilmoitettu. Moni kuoli kotiinsa ilman, että heitä koskaan tutkittiin, hän väittää.

Wuhanissa krematorioiden edessä oli koronavirusepidemian lientymisvaiheessa pitkät jonot, kun omaiset hakivat vainajien tuhkia.

Zhangin isän tuhkat ovat yhä krematoriossa. Viranomaiset vaativat, että niiden hakijalla täytyy olla mukanaan virallinen saattaja.

Sitä ajatusta Zhang ei siedä.

