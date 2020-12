Kustannusala keskittyy entisestään: Werner Söderström osti Docendon ja Minervan

Kustannusalan kuplinta jatkuu. Viime vuosina on tehty useita yrityskauppoja.

Viime vuonna Bazar-kustantamon ostanut Werner Söderström Osakeyhtiö kertoi tänään perjantaina saaneensa talliinsa kaksi merkittävää yleiskustantamoa. Yhtiö on tehnyt välittömästi voimaan astuvat kaupat Minerva Kustannuksesta ja Docendosta. Molemmat kustantamot ovat toimineet noin 30 vuotta.

Docendon mukana tulee sen yhteydessä toimiva rikoskirjallisuuteen keskittyvä CrimeTime. Docendo alkoi kustantaa CrimeTime-osuuskunnan dekkareita kaksi vuotta sitten.

Minerva ja Docendo julkaisevat vuosittain yhteensä yli 150 kirjaa.

Kustantamot jatkavat myös uuden isännän hoivissa itsenäisinä yksiköinä omalla kustannuslinjallaan. Myös toimipaikat pysyvät nykyisinä. Docendon Harri Simola ja Minervan Outi Karemaa jatkavat tehtävissään kustantamoiden vetäjinä. Muitakaan henkilömuutoksia ei tiedotteen mukaan ole nyt tulossa. Kustantamot työllistävät vakituisesti 14 henkilöä ja heidän lisäkseen kymmeniä kustannusalan ihmisiä.

Werner Söderström Osakeyhtiön toimitusjohtaja Timo Julkusen mukaan kustantamokauppaan houkuttelivat osaavat tekijät, kovat kirjailijanimet ja kasvun tuomat synergiaedut.

Werner Söderström on perustettu vuonna 1878 on Suomen johtava kustantamo. Se on osa Bonnier-konsernia. Werner Söderström Osakeyhtiöön kuuluivat entuudestaan WSOY:n lisäksi Tammi, Johnny Kniga, Readme.fi, Kosmos ja Bazar Kustannus.

