Yhdysvaltalaisopiskelija jäi Suomeen viettämään perhejoulua, kun kotimaassa riehuu korona: "Pääsen joulusaunaan, mikä tuntuu todella hullulta ajatukselta"

Kansainvälistä markkinointia Lappeenrannan-Lahden teknillisessä yliopistossa opiskelevan yhdysvaltalaisen Erica Martinin yhtäjaksoinen oleskelu Suomessa on venynyt huomattavasti pidemmäksi kuin hän oli alun perin ajatellut.

Hän on ollut Suomessa jo puolitoista vuotta lyhyttä Yhdysvalloissa käyntiä lukuun ottamatta viime helmikuussa.

Martinin oli tarkoitus matkustaa kotiin lomalle Yhdysvaltain Georgian osavaltioon toukokuussa. Lentokin oli jo varattu. Yhdysvaltain pahentuva koronatilanne kuitenkin muutti opiskelijan suunnitelmat.

– Peruutin lennon. Päätin odottaa tilanteen rauhoittumista Suomessa ja varata uuden lennon myöhemmin. Se oli vaikea päätös, mutta ainakin minä ja perheeni olemme turvassa, Martin sanoo.

Erica Martin Lappeenrannan joulutorilla. Kari Saastamoinen/ Yle

Koronatilanne Suomessa on ollut koko ajan huomattavasti parempi kuin yleisesti Yhdysvalloissa.

Pitkä poissaolo kotikonnuilta oman perheen luota on kuitenkin ottanut koville.

– Juttelen heidän kanssaan netissä videopuheluita, mutta olisi ollut todella mukavaa nähdä heidät henkilökohtaisesti, Erica Martin kertoo.

Ystävät auttaneet

Pitkäksi venynyt Suomen oleskelu ja siihen liittynyt lähes vuoden kestänyt koronaeristäytyminen ja kotiopiskelu ovat olleet vaikeaa aikaa kansainväliselle opiskelijalle.

Martinia ovat auttaneet suomalainen poikaystävä ja ystävyyssuhteet, jotka hän ehti solmia jo ennen korona-aikaa Suomessa.

– On ollut todella hauskaa, että on ollut ainakin pieni ryhmä ihmisiä, joita on voinut tavata. On kuitenkin vaikea tiedostaa, että ei voi noin vain lähteä kotiin, vaikka haluaisikin, Martin sanoo.

Suomessa saadut ystävät ovat auttaneet Erica Martinia korona-ajan ylitse. Kari Saastamoinen/ Yle

Joulumatkakin peruuntui

Lopulta Erica Martin uskoi pääsevänsä ainakin jouluksi kotiin Yhdysvaltoihin. Koronatilanne siellä on kuitenkin vain pahentunut, joten yliopiston kansainvälisen markkinoinnin opiskelija viettääkin joulun suomalaisen poikakaverin perheen luona Lappeenrannassa.

Luvassa on yhdysvaltalaiselle eksooottista ohjelmaa.

– Pääsen kokemaan joulusaunan tai jotain sellaista, mikä yhdysvaltalaisen näkökulmasta kuullostaa aika hullulta ajatukselta. Kaikki ovat myös hirveän innoissaan joulukinkusta ja erilaisista laatikoista, Martin kuvailee suomalaista jouluhässäkkää.

Aattoillaksi on odotettavissa myös erityinen vieras, jota Yhdysvalloissa ei yleensä näe ainakaan kotikäynnillä.

– Nähtävästi joulupukki on tulossa. Se on myös mielenkiintoista, koska Yhdysvalloissa joulupukin vierailu kotona ei ole niin yleistä, Martin kertoo.