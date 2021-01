Ylen kysely: Mitä jos uusien polttomoottoriautojen myynnille tulisi loppu vuonna 2030? Näin suomalaiset vastaavat

Uusien polttomoottoriautojen myynnin tulevaisuus on ollut esillä monessa Euroopan maassa. Ruotsi, Tanska ja Alankomaat ovat linjanneet, että uusia polttomoottoriautoja ei enää vuodesta 2030 alkaen myydä. Marraskuussa kiellosta kertoi Iso-Britannia (siirryt toiseen palveluun).

Suomessa uusien polttomoottoriautojen myynnille ei ole laitettu takarajaa, vaan liikenteen päästövähennyksiä haetaan muilla keinoilla.

Keskustelua kiellosta käytiin pari vuotta sitten, kun se oli esillä ministeriön raportissa, ja esillä olivat myös muiden Pohjoismaiden ratkaisut.

Koska aihe on ollut useissa maissa (siirryt toiseen palveluun) esillä, Yle kysyi Taloustutkimuksen kyselyllä suomalaisilta, minkälaisen vastaanoton kyseinen kielto meillä saisi.

Vastauksista käy selväksi, että suuri osa suomalaisista haluaa pitää uudet polttomoottoriautot myynnissä niin kauan, kuin niitä vain valmistetaan. Tätä mieltä oli 49 prosenttia vastaajista.

19 prosenttia katsoi, että vuonna 2030 uusien polttomoottoriautojen myynnin voisi kieltää. Yhtä moni odottaisi kiellosta ensin kokemuksia Ruotsista, ja harkitsisi asiaa tarkemmin sen jälkeen.

Autokaupassa ei vastausten jakauma yllätä.

– 19 prosenttia olisi kieltämässä vuonna 2030, siihen sisältyy varmasti jo oletusta teknologian kehityksestä. Toki matkaa meillä siihen vielä reaalielämässä on että voitaisiin kieltää ilman, että yhteiskunta pysähtyy, katsoo maahantuontiyhtiö Länsiauto Driven toimitusjohtaja Petri Aarnio.

Asiakkaat epävarmoja eri vaihtoehdoista

Kun autokaupassa ennen harkittiin bensa- ja dieselmallin välillä, nyt mukana ovat myös erilaiset hybridit ja täyssähkövaihtoehdot.

– Tämä on aiheuttanut sitä, että asiakkaat eivät ole valmiita tekemään päätöksiä, ei ole vielä selkeää kantaa tällaisesta. Toki sähköautojen yleistymistä on jarruttanut se, että malleja on ollut suppeasti, ja autojen saatavuus heikkoa, Aarnio sanoo.

Petri Aarnio toteaa autokaupan olleen muutosten kourissa jo kauan ennen sähköautojen tuloakin. Alalle heijastuvat niin veromuutokset kuin poliitikkojen kannanotot. Jorma Vihtonen / Yle

Alkavan vuoden hän ennakoi kuitenkin muuttavan tilanteen, sillä kaikilla valtamerkeillä tulee olemaan kohtuullisesti saatavilla myös täyssähköautoja.

Traficomin johtava asiantuntija Outi Ampuja katsoo kyselyn tuloksesta heijastuvan niin polttomoottoriteknologian korkean kannatuksen, kun toisaalta myös huolen ilmastomuutoksen torjunnasta.

– Ottamatta kantaa itse toimenpiteeseen, on kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä ajatellen on kiinnostavaa, että lähes 20 prosenttia suhtautuisi kieltoon myönteisesti. Se kertoo, että näinkin moni näkee päästöjen vähentämisen tärkeänä, Ampuja sanoo.

– Muistakin kyselyistä on havaittu, että erityisesti nuoret ovat melko valmiita siirtymään vaihtoehtoisiin käyttövoimiin autoilussaan.

Näin kysely tehtiin Taloustutkimus haastatteli 1112:ta henkilöä

Kysely tehtiin internetpaneelissa 9.–11.12.2020

Otos edustaa Suomen aikuisväestöä (15 vuotta täyttäneet)

Tulokset painotettiin iän, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan väestötilastoja vastaaviksi

Virhemarginaali on noin 2,7 prosenttiyksikköä suuntaansa

Autonvalmistajat kehittävät vähäpäästöisiä malleja

Ampuja muistuttaa, että kyselyssä mainittu kielto olisi Suomessa poliittisen päätöksenteon asia, eikä aiheesta ole viime aikoina keskusteltu. Hän näkee muutenkin tärkeänä, että päästövähennyksiin on paljon eri keinoja.

Nykyiset EU:n autonvalmistajille asettamat päästörajat ohjaavat autovalmistajia yhä enemmän sähkö- ja hybridiautojen kehitykseen.

– Useampikin autonvalmistaja on ilmoittanut, että ei lähivuosien jälkeen satsaa enää polttomoottorien kehitykseen, Ampuja sanoo.

Kyselytulos saa energian konversion ja varastoinnin apulaisprofessori Annukka Santasalo-Aarnion Aalto-yliopiston konetekniikan laitokselta miettimään, ettei pakko olisi välttämättä hyvä keino edistää autojen käyttövoimien muutosta.

– Jokainen voi itse miettiä, mikä on hänelle kestävä tapa liikkua. Toiselle se voi olla autottomuus, jollekin sähköauto, toiselle kaasuauto.

Santasalo-Aarnio katsoo, että kuluttajille olisi hyvä olla tarjolla erilaisia vaihtoehtoja, ja myös polttomoottoriautoihin olisi hyvä tarjota kestävämpiä polttoaineita. Tuloksissa heijastuu myös polttomoottoritekniikan yleisyys ja pitkä historia.

– Suurin osa meistä on kasvanut polttomoottoriautojen kulttuuriin, sähköautot ovat olleet täällä vasta vähän aikaa. Niiden käyttö on erilaista, ja muutokset mietityttävät ihmisiä aina ja vievät energiaa.

Konetekniikan laitoksen apulaisprofessori Annukka Santasalo-Aarnio toivoo monipuolista keskustelua autojen eri käyttövoimista ja niiden soveltuvuudesta eri käyttötarkoituksiin. Jorma Vihtonen / Yle

Nuoret kiinnostuneempia sähköautoista

Tottumus ja tavat heijastunevat tuloksiin, jos niitä tarkastelee vastaajan iän perusteella. Jos katsoo selkeitä kantoja puolesta tai vastaan, on nuorimmista vastaajista jopa niukka enemmistö kiellon kannalla.

Yli 50-vuotiailta taas tulee selkein tyrmäys ajatukselle uusien polttomoottoriautojen myyntikiellosta.

– Ei sinänsä yllätä, että nuoret ovat kiinnostuneita sähköautoista. Nuorilla ei ole sellaisia kuluttajatottumuksia, että olisi polttomoottoriauto, jolla ajetaan mökille joka viikonloppu 500 kilometriä, mikä tuntuu olevan kynnyskysymys, Länsiauton Aarnio miettii.

Hän ei lähde kuitenkaan tekemään ikäryhmien välille jyrkkää jakoa.

– Yhtä lailla sähköautoja voivat ostaa iäkkäämmät kuluttajat, sähköauto voidaan hankkia kakkosautoksi arkiajoihin, ja polttomoottoriautolla hoidetaan pidemmät reissut.

Keskusta ja perussuomalaiset polttomoottoripuolueita

Ajatus kiellosta jakaa vastaajia selkeästi myös puoluekannan mukaan. Tiukimmin kieltoajatuksen tyrmäävät keskustan ja perussuomalaisten äänestäjät.

Perussuomalaisista 84 prosenttia pitäisi uudet polttomoottoriautot myynnissä niin kauan, kun niitä vain valmistetaan. Eniten kieltoa kannattavat vihreiden äänestäjät.

Autokauppias ennakoi, että uusia bensa- ja dieselautoja saa vielä pitkään.

– Polttomoottoriautoja tulee liikkumaan varmaan niin kauan kuin minä liikun näillä teillä. Mutta kyllä sähköautojen ja mahdollisesti myöhemmin vetykäyttöisten polttokennoautojen osuus tulee kasvamaan koko ajan, Petri Aarnio katsoo.

– Ensi vuosi (2021) on se, kun käännös aidosti tapahtuu: sähköautot yleistyvät isommissa segmenteissä ja ne tulevat useampien kuluttajien saataville.

Haittaisiko kielto muiden kestävien ratkaisujen kehitystä?

Asiantuntija näkee polttomoottorikielloissa ongelmansa.

– Kielto voi vaikuttaa siihen, kannattaako lähteä kehittämään esimerkiksi uusia polttoaineita. Jos uusien polttomoottoriautojen myynti kiellettäisiin 2030, olisi niitä vielä vuonna 2050 edelleen liikenteessä, sanoo apulaisprofessori Santasalo-Aarnio.

– Jos kielto tulisi, pitäisi suomalaisille olla paljon sähköautoja saatavilla. Miten se vaikuttaisi niiden hintoihin ja saatavuuteen? Nämä isot liikkeet voivat hidastaa kehitystä muilla alueilla, jos ne eivät tue näiden kestävämpiä ratkaisuja.

Suomessa liikenteen päästövähennyksiä etsitään muilla keinoilla kuin kieltämällä uusien polttomoottoriautojen myynti. Tiina Jutila / Yle

Santasalo-Aarnio näkee nykyisen keskustelun eri käyttövoimista olevan turhan mustavalkoista.

– Kun fossiilisista polttoaineista pitää päästä pois, tarvitaan siihen useita erilaisia ratkaisuja. Niitä pitää olla tarjolla kuluttajille myös eri hintaluokissa.

