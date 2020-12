Asuntokauppaa tehdään nyt maski kasvoilla jopa ennätystahtiin – ihmisten ostohalut näkyvät myös pankkien lainatiskeillä

Asunnon oven avaa mustaan kasvomaskiin pukeutunut kiinteistönvälittäjä. Näky on lähes pelottava, mutta asunnon ostajia se ei ole säikäyttänyt, pikemminkin päinvastoin.

Asuntokauppaa on tehty kuluvan vuoden aikana välistä jopa ennätystahtiin. Siitä kertoo osaltaan Kiinteistönvälitysalan keskusliiton asuntokauppatilasto, jonka mukaan vanhojen asuntojen kauppa nousi marraskuussa peräti 17 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta.

JYA Housingin Kuopion konttorinjohtajalle Tiina Viljakaiselle trendi on tuttu. Koronan aiheuttaman notkahduksen jälkeen kauppoja tehtiin kesällä jopa edellisvuotta enemmän.

– Ihmiset tarvitsevat kodin, oli koronaa tai ei.

Tiina Viljakaisen mukaan ihmiset suosivat korona-aikana yksityisnäyttöjä. Sami Takkinen / Yle

Asunto kuvataan tarvittaessa nettiin

Yksi Viljakaisen esittelemistä kohteista on kuopiolainen rintamamiestalo, joka on remontoitu sisältä uusiksi. Väliseiniä on purettu, ja rosoisesta tiilipinnasta on tehty osa sisustusta.

Korona-aika kuitenkin näkyy, sillä myös tässä esittelyssä eteisen pöydälle on asetettu kasvomaskipakkaus ja käsidesiä.

– Jotkut asiakkaat ovat kieltäneet, että heille ei saa tulla sisään, ellei ole kasvomaski. On myös asiakkaita, jotka eivät halua ketään edes käymään omassa kodissaan, Viljakainen kertoo.

Jälkimmäisessä tapauksessa asuntoa markkinoidaan nettivideolla, joka kiinteistönvälittäjän mukaan kuvataan ”lattiasta kattoon”. Kauppakirja tehdään kuitenkin vasta sitten, kun asiakas on omin silmin nähnyt asunnon.

Korkosuojaus kiinnostaa

Vilkas asuntokauppa näkyy myös pankkien lainatiskeillä. Danske Bankin mukaan asuntolainojen kysyntä ylittää kiihtyvästä koronatilanteesta huolimatta jo viime vuoden vastaavan ajanjakson.

– Koronaviruksen vaikutus on näkynyt kiinnostuksena suojata lainan korkoa erilaisin korkosuojauksin. Se on myös vauhdittanut sähköistä kaupankäyntiä ja asiointia, selittää Danske Bankin Vähittäispankin rahoitusjohtaja Sari Takala.

Sama ilmiö on näkynyt myös esimerkiksi Pohjois-Savossa. OP Pohjois-Savon rahoitusjohtajan Joonas Ailunkan mukaan asiakkaat ovat pitäneet sähköisiä neuvotteluita turvallisina ja toimivina tapoina hoitaa asuntoasioitaan.

– Hakemuskysyntä on pysynyt korkealla tasolla.

Nordealle kulunut vuosi on ollut asuntolainojen osalta jopa ennätysmäinen, sillä pankki myönsi tammikuusta syyskuuhun ulottuvana aikana 21 prosenttia enemmän asuntolainoja kuin vuotta aiemmin.

Kuopion toimipaikan johtajan Jari-Pekka Raatikaisen mukaan kova kasvu on jatkunut myös loppuvuonna, kun asiakkaat ovat hakeneet lainoja esimerkiksi remontointiin ja vapaa-ajan asuntoihin.

– Nyt saatetaan etsiä asuntoa, jossa on käytettävissä enemmän omaa pihaa, tai jossa on esimerkiksi työhuone tai työnurkkaus.

Jari-Pekka Raatikaisen mukaan sähköinen asuntokauppa on lisääntynyt huomattavasti koronan aikana. Sami Takkinen / Yle

Joulunpyhinä nettiin, välipäivinä näyttöön

Joulunpyhät hiljentävät asuntokauppaa hetkellisesti, mutta monelle kyse on vain vauhdin ottamisesta välipäiville. Silloin etsitään paitsi sijoitusasuntoja myös toteutetaan netistä joulunpyhien aikaan löydettyjä unelmia.

– Asiakkaan tarpeet eivät katso kalenteria. Pyrimme ajasta ja paikasta riippumatta mahdollistamaan asumisen unelmia, muotoilee Jari-Pekka Raatikainen.

Kiinteistönvälittäjä olisi puolestaan valmis töihin vaikka jo joulunpyhinä, jos vain pääsy esiteltävään kohteeseen onnistuisi.

– Jos kyseessä on asuttu asunto, niin en lähde häiritsemään joulurauhaa. Mutta jos omistaja sanoo, että tervetuloa, ovet ovat auki, niin mehän lähdetään, Viljakainen nauraa.

Asuntokauppoja ennustetaan tehtävän runsaasti heti joulunpyhien jälkeen. Sami Takkinen / Yle

