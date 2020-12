Asunnosta ei aina saa omiaan pois suurissakaan kaupungeissa – vanhalle ja huonokuntoiselle kodille on vaikeaa löytää ostaja

Ajatus siitä, että asunnosta pitäisi saada aina vähintään omansa pois ja mielellään vähän voittoakin, tuntuu istuvan tiukassa. Tämä siitä huolimatta, että asunto-osakkeiden ja kiinteistöjen arvot ovat laskeneet syrjäseuduilla ja pikkukaupungeissa jo pitkään.

– Aina on opetettu, että oman asunnon hankkiminen on järkevä teko ja hyvä sijoitus. On aika iso kynnys todeta, että omasta rakkaasta kodista ei välttämättä saakaan sitä, mitä siitä on aikanaan maksanut, sanoo pankinjohtaja Raija Paananen-Laine Päijät-Hämeen osuuspankista.

Lahdessa asuntojen hintakehitys on ollut viime vuosina hyvin maltillista, ja joiltakin osin jopa negatiivista.

– Jos on ostanut itselleen asunnon viisi – kymmenen vuotta sitten, ei ole ollenkaan itsestään selvää, että sillä tekisi voittoa, tai saisi edes itse maksamaansa hintaa.

Eikä asiaan ole näillä näkymin tulossa muutosta.

– En uskalla povata kovaa hintojen nousua Päijät-Hämeeseen tällä näkymällä, Laine-Paananen sanoo.

Hyväkuntoisista perheasunnoista kysyntää

Hiljaisesta hintakehityksestä – ja koronasta – huolimatta asuntokauppa on käynyt tänä vuonna mukavasti. Paananen-Laineen mukaan koronakevään notkahduksesta on toivuttu hyvin. Tietyistä asuntotyypeistä on markkinoilla jopa pulaa.

– Eniten kysytään noin 200 tuhannen euron omakotitaloa.

Omakotitalojen suosio näkyy myös Kiinteistömaailma Hämeenkadun toimistolla.

– Hyväkuntoisista perheasunnoista hyvillä sijainneilla on nyt kysyntää. Myös uudehkot ja hyväkuntoiset omakotitalot menevät hyvin kaupaksi, kertoo toimiston yrittäjä, kiinteistönvälittäjä Hannu Väänänen.

Yksiöitä ja pieniä kaksioita on Väänäsen mukaan tällä hetkellä vaikeampi saada kaupaksi.

– Pieniä asuntoja tehtiin ehkä hiukan liikaa pari kolme vuotta sitten, hän arvioi.

Pienten asuntojen suuri määrä näkyy myös asuntosijoittajien salkuissa.

– Siinä mielessä pienistä asunnoista näyttää olevan ylitarjontaa, että vuokratasot eivät nouse samassa tahdissa kuin muissa kasvukeskuksissa, eikä samassa suhteessa kustannusten kanssa, sanoo Kiinteistöliitto Päijät-Hämeen toiminnanjohtaja Hanna Koskela.

Korjausvelkaa kasvatettu liian kauan

Kaikkein hankalin tilanne on myyjillä, jotka kauppaavat asuntoa huonokuntoisesta talosta.

– Vanhalle ja huonokuntoiselle kohteelle syrjäisellä sijainnilla ei oikein tahdo löytyä ostajia, Raija Laine-Paananen sanoo.

Ja jos löytyy, hinta voi olla myyjälle pettymys. Tekemättä jääneet korjaukset saattavat laskea asuntojen ja kiinteistöjen arvoa jopa siinä määrin, ettei se enää riitä pankeille remonttirahoituksen vakuudeksi. Kiinteistöliiton Koskela pitää tilannetta huolestuttavana.

– Ei täällä sellaisia kiinteistöjä montaa ole, mutta muutamakin tapaus on hälyttävä merkki. Olemme kuitenkin suuressa eteläsuomalaisessa kaupungissa, jossa rahoituksen saaminen pitäisi olla helppoa.

Koskela uskoo, että kyse on usein silkasta tietämättömyydestä.

– Vallalla on ollut ajattelu, että taloyhtiö on hyvä ja haluttu, kun vastike on matala. Ei ole ymmärretty sitä, että matala vastike voi kertoa tekemättä jätetyistä korjauksista. Ja samalla valitettavasti myös osaamattomasta hallinnosta.

Mistä asukkaat uusiin asuntoihin?

Samaan aikaan, kun vanhojen asuntojen hinnat pysyttelevät paikoillaan, Lahteen rakennetaan kovasti uusia, neliöhinnoiltaan huomattavasti arvokkaampia asuntoja.

Havainnekuva Lahden Ranta-Kartanoon suunnitellusta uudesta asuinalueesta. Kinos Property Investment Oy

Esimerkiksi radan varteen lähelle Lahden keskustaa on kaavoitettu koteja noin kuudelle tuhannelle asukkaalle. Ensimmäinen talo valmistui viime kesäkuussa, mutta sen asunnoista suurin osa on edelleen myymättä. Sen sijaan Ranta-Kartanoon syksyn aikana nousseen uudiskohteen asunnoista yksikään ei ole enää vapaana.

– Rakentamisen vauhti on hurja tällä hetkellä keskustan tuntumassa ja uusia asuntoja tulee koko ajan, toteaa Koskela.

Hän epäilee, että uusien kaupunkiasuntojen kysyntää saattaa laskea vanhojen omakotitalojen hidas hintakehitys.

– Onko ollut odotus, että eläkkeelle jäävät ihmiset myyvät omakotitalonsa ja muuttavat kerrostaloon? Ei ole ollenkaan itsestään selvää, että myymällä omatkotitalon voit ostaa keskusta-asunnon. Tilanne on aika vaikea.

Kiinteistönvälittäjä Väänäsen mukaan Lahteen tarvittaisiin reippaasti uusia asukkaita maakunnan ulkopuolelta, jotta uudet asunnot saataisiin kaupaksi.

– Pakkohan meidän on tähän alueeseen uskoa.

Pankinjohtaja Laine-Paananen komppaa:

– Kyllähän Lahden seutu on jo pidempään odottanut uusia asukkaita pääkaupunkiseudun suunnalta. Se jää nähtäväksi, miten esimerkiksi koronavuosi vaikuttaa muuttoliikkeeseen.