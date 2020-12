Terveysalan ammattijärjestöt kannustavat jäseniään rokotuksiin – "Tällä hetkellä ei ole sellaista viestiä, että oltaisiin kieltäytymässä", sanoo Tehyn kehittämisjohtaja

Sosiaali ja terveysministeriö tarkensi eilen ohjeistustaan (siirryt toiseen palveluun) rokotusjärjestyksestä ensimmäisen rokotteen osalta. Pian alkavat rokotukset aloitetaan kriittisistä työyksiköistä, teho-osastojen, ensiavun ja päivystyksen työntekijöistä, jotka ovat suurimmassa koronan tartuntavaarassa.

Suurin osa työntekijöistä on hoito- ja hoivayksiköiden sairaanhoitajia ja hoitajia, noin kymmenesosa on lääkäreitä.

Kysyimme Tehyn kehitysjohtaja Sari Viinikaiselta, SuPerin puheenjohtaja Silja Paavolalta, Julkisten ja hyvinvointialojen liiton (JHL) puheenjohtaja Päivi Niemi-Laineelta ja Lääkäriliiton puheenjohtajalta Tuula Rajaniemeltä, miten jäsenistö suhtautuu alkaviin rokotuksiin ja miten liitot itse ovat jäseniä rokotusten suhteen ohjeistaneet.

Miten olette ohjeistaneet jäseniä koronarokotteesta?

Sari Viinikainen, Tehy: – Olemme koko ajan viestineet, että koronarokote on todella odotettu. Meidän jäsenemme ihan varmasti työpaikoilla näkevät, mitä tauti pahimmillaan voi aiheuttaa, joten suosittelemme lämpimästi rokotetta. Emme tietenkään ole antaneet sen tarkempaa ohjeistusta, sillä se on viranomaisten ja työnantajien tehtävä.

Tehyn kehitysjohtaja Sari Viinikainen. Tehy

Päivi Niemi-Laine, JHL: – Meillä on tullut juuri ulos asiantuntijablogi (siirryt toiseen palveluun), jossa me kehoitamme jäseniä ottamaan rokote. Lähtökohtainen suositus meillä on, että korona nujerretaan rokotteella.

Tuija Rajaniemi, Lääkäriliitto: – Me emme ole ohjeistaneet, luotamme viranomaisten ohjeistukseen. Olemme ajatelleet lähestyä väestöä myöhemmin some-kampanjalla.

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola. Terhi Liimu / Yle

Silja Paavola, SuPer: – Meillä ei ole sen kummempaa ohjeistusta liitolla, katsomme mitä THL ohjeistaa maan kattavimpana terveysviranomaisena. Oletan, että ammattilaiset ymmärtävät mistä on kysymys.

Miten kentällä on suhtauduttu rokotteeseen ja sen ottamiseen tässä ensimmäisessä vaiheessa?

Päivi Niemi-Laine, JHL: – Tietysti hoitohenkilökunnan osalta meilläkin on ollut kyselyjä, että onko pakko ottaa. Tietysti yksilöillä voi olla tiettyjä syitä, minkä vuoksi he eivät voi ottaa rokotetta.

Sitä jäsenistössä vähän surraan, murehditaan ja mietitään, mitä sivuvaikutuksia rokotteella voi olla. Tietysti positiivisesti suhtaudutaan siihen, että jos saadaan rokote joka tepsii, niin päästäisiin normaalielämään.

Silja Paavola, SuPer: – Suhtautuminen on varmaan aika kaksinaista. Toiset ovat tosi innoissaan, mutta toiset ovat vähän pelokkaita onko rokote turvallinen. Tästä sanoisin, että se on niin turvallinen kuin rokotteen on mahdollista olla. Suomessa on totuttu hyvin kattavaan rokotusohjelmaan, että siinä ei ole mitään uutta.

Tuija Rajaniemi, Lääkäriliitto: – Lääkärit on hyvin toiveikkaita ja hyvin onnellisia, koska tämä on kuitenkin asia, jota on odotettu. Nyt tiedetään, että ensimmäiset saavat rokotteen jo tämän viikon sunnuntaina, niin se on ollut vähän niin kuin joululahja.

Lääkärikunta pääsääntöisesti ottaa kaikki rokotteet ja tämä rokote erityisesti, koska se suojaa heitä itseään ja potilaita. Tämä nähdään positiivisena asiana myös siksi, että kun korona häviää Suomesta, meillä päästään hoitamaan muita tauteja, jotka vähän nyt ovat jääneet hoitamatta.

Sari Viinikainen, Tehy: –Tarkempaa tietoa rokotevaihtoehdoista on tullut vasta ihan viimeaikoina. Voi olla, että alussa siellä on vähän empimistä ollut. Nyt tietoa on saatavissa hyvin ja se lisää ymmärrystä siitä, että rokote on erittäin tärkeä. Tehyläiset ovat ihan varmasti nähneet mitä virus voi pahimmillan aiheuttaa. Sitä kautta halutaan tästä viruksesta eroon ja pääsääntöisesti suhtaudutaan myönteisesti siihen, että rokote on keksitty.

JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine. Mårten Lampén / Yle

Onko moni kieltäytymässä koronarokotteesta ?

Silja Paavola, SuPer: –Rokotevastaisia tässä ammatissa on todella todella vähän, koska kaikki ammatti-ihmiset tietävät, miten paljon rokotteet ovat koko kansaan vaikuttaneet terveyteen ja elossaoloon. Rokotehan suojaa meitä itseämme ja läheisiämme ja tässä tapauksessa hoidettaviamme.

Sari Viinikainen, Tehy: –En osaa sanoa. Meille ei tällä hetkellä sellaista viestiä järjestöön ole tullut, että oltaisiin kieltäytymässä. Tietysti täytyy muistaa, että voi olla että esimerkiksi raskaanaoleville ei koronarokotetta ole suoraa suositeltu ja voi olla muita terveydellisiä syitä kuten esimerkiksi allergioita, kuten muillakin suomalaisilla. On kuitenkin hyvin pieni määrä ihmisiä, jotka näistä syistä ei voi rokotetta ottaa.

*Päivi Niemi-Laine, JHL: *Nyt kun päivämäärä ja rokotteen ottaminen alkavat tarkentumaan, niin yhteydenottoja voi alkaa tulla. Tottakai meillä on aina ihmisiä, jotka kysyvät esimerkiksi influenssarokotteiden yhteydessä miten tästä voi kieltäytyä, ja me olemme laittaneet ohjeemme siitä. Työnantajahan ei voi pakottaa ottamaan rokotetta.

Lääkäriliiton puheenjohtaja Tuula Rajaniemi. Kalle Niskala / Yle

Tuija Rajaniemi, Lääkäriliitto: – Tietenkin lääkärit ovat yksilöitä, mutta henkilökohtaisesti en tiedä, että joku olisi ajatellut, että ei ota rokotetta. Yleisestikin olen sitä mieltä, että kaikkien, jotka rokotteen voivat ottaa, kannattaisi se tehdä. Vain sillä, että väestö rokotetaan riittävästi, saadaan aikaan laumasuoja, jolla korona taltutetaan.