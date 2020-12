Hiihtolatujen kylkeen halutaan pyöräily- ja koirareitit – katso videolta monipuolisen reitin vauhdikkuutta

Suomalaiset kaipaavat lisää ulkoilureittejä yhä monipuolisempaan ympärivuotiseen liikuntaan. Talvisin on totuttu kyltein merkittyyn latuverkostoon, mutta nyt reiteistä tehdään monikäyttöisiä.

– Näitä tehdään kaikille luontoliikkujille, kuten kävelijöille, juoksijoille, maastopyöräilijöille, marjastajille ja koiranulkoiluttajille. Kysyntää on todella paljon, kertoo Liperin kunnan koordinaattori Vesa Turkia.

Vesa Turkia puhdistaa uudenkarheita kylttejä Pärnävaaran urheilukeskuksen lähellä. Heikki Haapalainen / Yle

Uudet väylät tehdään käytännössä vetämällä moottorikelkalla rengasta, joka tekee ladun viereen uran esimerkiksi pyöräilijöitä varten. Monipuolisempaa liikkumista ei siis mahdollisteta latuja vähentämällä.

– Ei huolta, hiihto ei ole katoamassa ja hiihtolatuja ylläpidetään! Mutta myös muu talvinen ulkoilu lisääntyy, ja kunnat ovat kiinnostuneita tuottamaan näitä reittejä.

Harry Jussila avaa väylää pyöräilijöille ja kävelijöille. Heikki Haapalainen / Yle

Latu- ja polkuverkosto on jo entuudestaan varsin kattava, joten uudet urat tulevat luontevasti niiden luo. Liperiin tehdyllä Heinälampi Winter Traililla reitit yhdistyvät osittain hiihtolatuihin.

– Suuntaus on se, että hiihtäjien ja muiden ulkona liikkujien pitää ruveta opettelemaan yhteiseloa puolin ja toisin.

Turkian mukaan kokemukset muualta osoittavat, että sopu sijaa antaa. Pian kokemuksia saadaan myös Liperissä, kun monikäyttöreitin kunnossapito alkaa vuodenvaihteessa.

Uusia maastopyöräilijöitä monista taustoista

Monet kunnat ja matkailukohteet ovat satsanneet maastopyöräilyreitteihin lajin suosion kasvaessa. Harrastajia on tullut hurjasti lisää varsinkin parin viimeisen vuoden aikana. Suomen Ladun mukaan erityisen innokkaita ovat olleet 30–60-vuotiaat miehet.

– Lajin pariin on löytänyt moni ei-pyöräilijätaustainen, kuten hiihdosta tai polkujuoksusta innostunut, kertoo aikuisliikunnan kehittäjä Sini Savolainen.

Lajia voi lähestyä monesta näkökulmasta. Savolainen kertoo, että yksi ryhmä ovat retkeilyhenkiset luonnon kauneudesta nauttijat. Pakataan tavaraa mukaan ja retkeillään pyörillä.

Toinen porukka ovat lajin teknisyydestä viehättyneet.

– Mitataan hapenottoa, haastetaan itseä, opetellaan tekniikkaa ja etsitään vaikeampia maastoja, Sini Savolainen kuvailee.

Paksut, nastoitetut renkaat antavat Sami ja Paavo Korhoselle hyvän pidon. Heikki Haapalainen / Yle

Suomen Ladun kyselyissä selviää, että into hypätä pyörän selkään on melko tasainen joka puolella maata ja kaiken ikäisissä.

Talviajan maastopyöräilyn suosiota voivat lisätä lyhentyneet talvet, sillä pyöräily onnistuu myös loskatalvina, vastoin kuin monet muut talvilajit. Tänä vuonna myös koronaepidemia on lisännyt ulkoliikunnan suosiota.

Joensuun nurkilla hulppea reitistökokonaisuus

Monikäyttöreitti Honkalampi Winter Trail on osa keväällä valmistuvaa kokonaisuutta, joka kulkee Pärnävaaran urheilukeskuksen, Vaivion ja Käsämän alueilla.

Väylille on tehty opasteet ja joitakin soraistuksia sekä kulkusiltoja. Reittejä varten on haettu myös kolme poikkeuslupaa, koska reitit kulkevat paikoitellen luonnonsuojelualueilla.

Opasteet havainnollistavat lupaa monipuoliseen liikuntaan reitillä. Heikki Haapalainen / Yle

Kun Liperin reitit yhdistyvät Joensuun ja Kontiolahden alueilla oleviin Jaama Trailiin ja Kontionpolkuihin, koossa on Suomen mittakaavassakin merkittävä 160 kilometrin yhtenäinen opastettu reitistö.

Liperin urakoihin on kulunut 160 000 euroa kunnan kukkarosta ja Leader-rahoista. Tuolla summalla on saatu aikaan paitsi reitit, myös moottorikelkka ja mönkijä niiden hoitoon sekä työtä kahdelle ihmiselle. Hanke on myös tuonut vanhaan laskettelurinteeseen uutta elämää alamäkipyöräilyreittien muodossa.

Metsäinen laskettelurinne on nyt Pärnä Bike Park

Jo pitkään suljettuna olleessa Pärnävaaran laskettelurinteessä on nyt neljä alamäkipyöräilyreittiä, jotka kantavat nimeä Pärnä Bike Park. Metsittynyttä rinnettä on aiemminkin käytetty pyöräilyyn, mutta nyt Joensuun Pyöräilijät (siirryt toiseen palveluun) on suunnitellut ja toteuttanut mäkeen uudet radat.

Tässä alamäkireitissä on 30 tuettua kaarretta lähes peräkanaa. Heikki Haapalainen / Yle

– Siellä on vaikeampia ja helpompia reittejä. Periaatteessa kuka vaan, joka on joskus ajanut maastopyörällä, pystyy ajamaan alas, Paavo Korhonen Joensuun Pyöräilijöistä kuvailee.

– Isoihin keskuksiin verrattuna tämä on pieni bike park. Mutta vaikka on vain neljä reittiä, niin tämä on hyvin monipuolinen. Tämä on myös helposti lähestyttävä, Sami Korhonen jatkaa.

Sami Korhonen ja muut seuran aktiivit ovat hikoilleet Pärnävaaran rinteessä lukemattomat tunnit kesän ja syksyn aikana. Rinteisiin on rakennettu bermit, eli puulla tuetut murskeesta tiivistetyt kallistukset. Ränniksi nimetyllä väylällä on 30 bermiä peräjälkeen, mikä on pyöräilijöiden mukaan harvinaista herkkua.

– Ei ole mikään pikkupyrähdys, vaan saa laskea yli puoli kilometriä alamäkeen. Se on sen verran pitkä pätkä, että ehtii flow-tilaan, Korhonen kuvailee.

Entisen laskettelurinteen alue erottuu vielä maastossa. Heikki Haapalainen / Yle

Vauhdin hurmasta ehtii palautua, kun taluttaa tai hissukseen polkee pyörän takaisin ylös. Pyöräillessään Sami Korhonen nauttii luonnosta ja ystävien seurasta. Hän kannustaa muitakin ottamaan tuntumaa tuliteriin alamäkireitteihin.

– Ilman muuta kannattaa käydä kokeilemassa! Itselle sopivalla vauhdilla ensimmäiset kerrat. Ja sitten vaan hanaa!

Joulun aikaan Sami ja Paavo Korhonen pyöräilevät glögin voimalla. Heikki Haapalainen / Yle

