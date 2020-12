Lentotoiminta Malmin kentällä päättyy välittömästi häädön uhalla – käräjäoikeus määräsi yhdistyksen myös maksamaan sakkoja yli 200 000 euroa

Lentotoiminta Malmin lentokentällä on päättymässä lopullisesti. Helsingin käräjäoikeus on hylännyt Malmin lentokenttäyhdistyksen alueen vuokrasopimusehtoihin liittyvän kanteen, mutta hyväksynyt Helsingin kaupungin vaatimukset.

Lentokenttäyhdistys ja kaupunki ovat kiistelleet jo vuosia muun muassa vuokrasopimuksen ja lentotoiminnan päättymisen ajankohdista.

Tänään keskiviikkona oikeus vahvisti vuokrasopimuksen päättyneen viime vuoden viimeisenä päivänä eli 31.12.2019. Malmin lentokenttäyhdistys velvoitetaan vapauttamaan hallinnassaan oleva kenttäalue välittömästi häädön uhalla.

Lisäksi yhdistys velvoitetaan maksamaan kaupungille sopimussakkoa 92 000 euroa korkoineen, ennen tuomiota saadun lähes 90 000 euron perusteettoman edun sekä kaupungin oikeudenkäyntikulut 36 000 euroa.

Yhdistys velvoitetaan tekemään kuukauden sisällä selvitys toiminnastaan vuodesta 2017 eteenpäin ja sen mahdollisista vaikutuksista maaperään ja pohjaveteen. Yhdistys joutuu antamaan selvityksen koko toiminnasta, muun muassa koneista, henkilömääristä ja toimintojen kestoista ja niiden vaikutuksesta ympäristöön kuukauden sisällä. Mikäli yhdistys ei tee selvitystä, kaupunki voi teettää tarpeelliset tutkimukset yhdistyksen kustannuksella.

Päätökseen tyytymättömyyttä on ilmoitettava viimeistään keskiviikkona 30.12 ja muutosta haettava viimeistään 22.1.

Kaupunki haluaa lentokentän asuinalueeksi

Helsingin kaupunki aikoo jatkaa alueen suunnittelua sekä valmistelee alueen rakentamisen aloitusta ja väliaikaista käyttöä. Rakentaminen alueella alkaa kaupungin mukaan tällä vuosikymmenellä.

– Vuoden 2021 aikana kaupunki keskittyy ensimmäisten asumisen asemakaavojen laatimiseen ja päätöksentekoon sekä katujen ja kunnallistekniikan suunnitteluun. Lisäksi valmistellaan esirakentamista, maakaasun runkoputken siirtoa ja väliaikaiskäytön laajentamista, tiedotteessa kerrotaan.

Puolestaan lentokenttäyhdistys sanoo perehtyvänsä annettuun päätökseen tulevien päivien aikana ja kertovansa tulevista toimenpiteistä 28. joulukuuta mennessä.

– Pyydämme kaikilta malttia ja tilanteeseen suhtautumista äärimmäisellä rauhallisuudella. On huomattava, että oikeusprosessi on edelleen kesken eikä tuomio ole vielä lainvoimainen. Kenttäalueen maanvuokra on maksettu sopimuksen mukaisesti maaliskuun 2021 loppuun asti, yhdistys sanoo nettisivuillaan.

Lue myös:

Malmin lentokentän lentotoiminta jatkuu edelleen – kaupunki uhkaa oikeuskäsittelyllä

Jälleen yllätyskäänne Malmilla: Helsinki kiistää väitteet lentotoiminnan jatkumisesta – "Aluetta ei voi käyttää ilman maanomistajan lupaa