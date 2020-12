Posti: Joulukortteja lähetetty lähes 18 miljoonaa

Joulusesongin aikana paketteja on toimitettu koteihin ja Postin palvelupisteisiin noin 7,7 miljoonaa.

Suomalaiset ovat lähettäneet ennätysmäärän joulupostia, Posti tiedottaa. Joulukortteja on lähetetty tänä vuonna lähes 18 miljoonaa kappaletta. Kasvua viime vuoteen on liki 20 prosenttia. Myös joulun pakettitoimituksissa rikottiin reippaasti kaikki aiemmat ennätykset. Koko joulusesongin aikana paketteja on toimitettu koteihin ja Postin palvelupisteisiin kaikkiaan noin 7,7 miljoonaa.

Paketteja voi noutaa osasta nouto- ja palvelupisteistä vielä jouluaattona. Aattona avoinna olevien palvelupisteiden sijainnit ja aukioloajat voi katsoa Postin nettisivuilta. Myös kaikki määräaikaan mennessä postitetut joulukortit ovat perillä viimeistään aattona, Posti lupaa.

Joulukortit, joissa on väärä tai puutteellinen osoite, kulkevat Postin osoiteselvityksen kautta. Tavoitteena on jakaa nämä joulutervehdykset uuteenvuoteen mennessä. Ulkomailta saapuvassa postissa voi olla maahantuloviivettä koronarajoitusten takia.

Postissa on ollut joulun alla eri tehtävissä yli 20 000 työntekijää.