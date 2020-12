Eurooppaministeri Tuppurainen: Britannian ja EU:n sopimus eduskuntaan jo ennen vuodenvaihdetta

Tuppuraisen mukaan Suomessa ja EU:ssa tehdään kaikki, että sopimus on väliaikaisesti sovellettavissa heti ensi vuoden alusta.

Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd.) ottaa Twitterissä kantaa Britannian ja EU:n kauppasopuun. Hänen mukaansa sopimus tuodaan eduskunnan käsittelyyn mahdollisimman pian ennen vuodenvaihdetta.

– Teemme kaikkemme, että sopimus on väliaikaisesti sovellettavissa heti ensi vuoden alusta, Tuppurainen kirjoittaa.

Tuppurainen lisää, että vaikka sopimus saatiin, uusi suhde jää nykytilaa etäisemmäksi eikä tilanne vastaa sisämarkkinoilla olemista. Erityisesti yritysten on hänen mukaansa oltava valmiita heikennykseen.

Tuppurainen kirjoittaa, että sopimusteksti on käytävä kansallisesti läpi ja työ alkaa välittömästi.

– Sopimukselle tarvitaan sekä EU-jäsenmaiden neuvoston että Euroopan parlamentin hyväksyntä.

EK kommentoi tiedotteessaan, että laihakin sopu voitto Suomelle, EU:lle ja Britannialle.

– Kauppasovinto on tärkeä myönteinen askel, sillä Suomi ja EU tarvitsevat yhteistyötä Iso-Britannian kanssa jatkossakin. Kumppanuuden merkitys korostuu entisestään, kun geopoliittiset jännitteet maailmalla lisääntyvät ja Yhdysvaltojen ja Kiinan valtataistelu luo uusia haasteita myös suomalaisyrityksille, EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies sanoo.

Keskuskauppakamarin johtaja Timo Vuori: Onneksi järki voitti

Keskuskauppakamarin johtaja Timo Vuori on huojentunut siitä, että sopimus syntyi.

– Onneksi järki voitti ja saatiin sopimus sekä kaupasta että kalastuksesta. Yrityselämä sekä Euroopassa, Suomessa että Britanniassa on koko ajan toivonut sitä, että kauppasopu syntyisi ja britit jättäisivät EU:n sisämarkkinat sopimuksen kera eivätkä ilman sopimusta, Vuori sanoo Ylelle.

Vuoren mukaan ilman sopimusta uhkana olisivat olleet muun muassa korkeat tullit joillekin Suomen puuteollisuuden tuotteille.

– Uskon, että tämä asia on nyt saatu kuntoon. Tuontipuolella taas olisi esimerkiksi lääkkeissä ja elintarvikkeissa olleet pelkona tullit, Vuori jatkaa.

Virkkunen ei anna tyylipisteitä prosessille

Europarlamentaarikko Henna Virkkunen (kok.) kertoo tiedotteessaan olevansa tyytyväinen siihen, että sopu syntyi. Hän on kuitenkin huolissaan aikatauluista.

– Sopimuksen tarkkaa tekstiä ei jaettu EU-komission neuvottelutiimin ulkopuolelle kesken neuvotteluiden. Nyt sopimus tulee niin myöhään, että sen todellinen läpikäynti ja käsittely Euroopan parlamentissa on käytännössä mahdotonta. Prosessi ei näiltä osin ansaitse tyylipisteitä, mutta mielestäni on tärkeää, että sopuun on nyt vihdoin päästy, Virkkunen sanoo.

SDP:n euroedustaja Eero Heinäluoma kirjoittaa Twitterissä, että kyseessä on paras joululahja Iso-Britannialle ja EU:lle. Perussuomalaisten meppi Laura Huhtasaari (ps.) puolestaan toteaa Twitterissä, että on parempi olla köyhä ja vapaa kuin varakas ja vanki.