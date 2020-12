Sää kylmenee selvästi lähipäivinä – Lappiin luvassa ankaraa pakkasta tapaninpäivänä

Sää kylmenee selvästi joulunpyhien edetessä. Ylen meteorologi Matti Huutonen kertoo, että matalapaine on pikku hiljaa väistymässä Suomen yltä. Koillisesta ja pohjoisesta alkaa virrata huomenna joulupäivänä hyvin kylmää ilmaa.

Pakkanen kiristyy ensin Lapissa, myöhemmin myös etelässä. Koko maassa on pakkasta viimeistään joulupäivän iltana tai tapaninpäivän yönä. Lapissa on joulupäivänä pakkasta 15–20 astetta, etelässä lämpötila on nollan kieppeillä.

– Tapaninpäivä on joulunpyhien selkeästi kylmin päivä. Pakkaslukemat vaihtelevat silloin Lapissa jopa 25 ja 35 asteen välillä, kertoo Huutonen.

Huutonen sanoo, että kuluvan talven pakkasennätys menee todennäköisesti rikki tapaninpäivänä. Talven tähän mennessä kovin pakkaslukema, -30,9 astetta, mitattiin Utsjoella 17. joulukuuta.

Ilmatieteen laitos on antanut pakkasvaroituksen Pohjois-Lappiin tapaninpäiväksi.

Maan keskiosassa on tapaninpäivänä pakkasta 5–10 astetta, paikoin ehkä -15 astetta. Aivan eteläisessä Suomessa pakkanen kiristyy 1–5 asteeseen.

– Kylmenemisen yhteydessä Lapissa myös selkenee selvästi, etelässä sää pysyttelee pilvisenä, Huutonen kertoo.

Välipäiviksi lauhtuu

Rapsakka pakkassää ei kuitenkaan jatku pitkään, vaan välipäiviksi ilma lauhtuu. Pakkaset alkavat väistyä sunnuntaina maan etelä- ja keskiosista alkaen.

Tosin sunnuntaina Itä- ja Pohjois-Lapissa voi olla edelleen hyvinkin kylmää.

Lännestä tulee laaja matalapaine, jonka myötä etelätuuli voimistuu levittäen maahan lumisateita. Etelässä lämpötila nousee ensi viikon alkupuoliskolla plussan puolelle.

Pohjoisessakin pakkaslukemat ovat alkuviikolla maltillisia, noin 5-10 astetta.

Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.