Armeija apuun rekkakuskien koronatestauksiin Britanniassa – tuhannet odottavat yhä pääsyä Ranskaan

Myös ranskalaisia palomiehiä on saapunut Doveriin avustamaan valtavassa rekkakuskien testausurakassa.

Tuhannet rekkakuskit joutunevat viettämään joulupäivänsä rekkojensa hyteissä Britanniassa lähellä Doverin satamaa, missä luvatut koronan joukkotestaukset eivät ole sujuneet suunnitelmien mukaan.

Paikalle on nyt hälytetty satoja Britannian armeijan sotilaita suorittamaan testejä. Lisäksi ranskalaisia palomiehiä on saapunut Doveriin avustamaan valtavassa urakassa, kertoo The Guardian. (siirryt toiseen palveluun)

Ranska ilmoitti myöhään tiistaina, että se sallii jälleen rahtiliikenteen Britanniasta maahan. Ranskan vaatimuksena on, että kuskit ovat saaneet koronatestissä negatiivisen tuloksen.

Liikenne oli keskeytetty sen jälkeen, kun Britanniassa oli havaittu ärhäkästi leviävää koronaviruksen muunnosta.

Britannian hallitus oli luvannut alun perin, että jonoja saadaan Doverissa purettua jo keskiviikkoaamusta. Näin ei kuitenkaan käynyt, sillä hallituksen lupaama testauskapasiteetti ei ollut riittävä. Keskiviikon aikana tuhansista rekoista vain alle sata pääsi ylittämään Englannin kanaalin.

Britannian hallitus kertoi, että torstaina puoleen päivään mennessä testejä oli tehty yli 2000. Doverin satamaviranomaiset kuitenkin kertoivat, että ainoastaan 700 rekkaa oli päässyt liikkeelle torstaina kohti Ranskaa.

