Suomi vahvistaa rajavalvontaa uusilla tehokkaammilla lentokoneilla – sisäministeri: koneet tärkeitä myös Itämeren öljyvahinkoihin varautumisessa

Päätös kahden Dornier-valvontalentokoneen korvaamisesta uusilla lentokoneilla on määrä tehdä jo hallituksen kevään kehysriihessä.

Suomi on uusimassa molemmat rajavartiolaitoksen käytössä olevat vuonna 1995 hankitut Dornier-valvontalentokoneet. Rajavartiolaitoksella on ollut pitkään monia tärkeitä investointitarpeita, joita pyritään nyt edistämään ripeästi. Koronakriisi on korostanut rajavalvonnan tärkeyttä entisestään.

Sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) mukaan päätös rajavartiolaitoksen kahden valvontalentokoneen korvaamisesta uusilla koneilla on tarkoitus nuijia läpi jo hallituksen kevään kehysriihessä.

– Nämä kaksi rajalla olevaa Dornier-valvontalentokonetta ovat tulossa tiensä päähän. Vuonna 2025 koneita ei voi enää käyttää ja tarkoituksena on, että uusien koneiden hankinta ajoittuisi vuosille 2022–2025, jotta meillä varmuudella on ennen vuotta 2025 uudet koneet käytössä, Ohisalo sanoo.

Sisäministeri Maria Ohisalon mukaan lentokonehankinnat ovat tärkeitä paitsi rajavalvonnan myös Itämeren öljyntorjunnan kannalta. Antti Ullakko / Yle

Ohisalo vakuuttelee, että koronan kolhima valtiontalous ei ole lykkäämässä hankintoja.

– Itse lähden siitä, että suorituskyvyn on oltava hyvä oli korona tai ei.

Kommodori: Yleinen turvallisuustilanne on muuttunut selvästi

Rajavartiolaitoksen kommodorin Ari Laaksosen mukaan yleisen turvallisuustilanteen muuttuminen ja yhteistyön lisääntyminen rajavalvonnassa EU-maiden välillä tuo lisävaatimuksia valvontakoneille.

Laaksonen katsoo turvallisuustilanteen muuttuneen kosolti kymmenen viime vuoden aikana.

– Yleinen turvallisuustilanne on selkeästi heikompi kuin kymmenen vuotta sitten. Uuden hankittavan kaluston pitää vastata tähän turvallisuustilanteeseen, jossa nyt elämme.

Laaksosen mukaan esimerkiksi nykyisten lentokoneiden lentoaika ja kuljetuskyky eivät vastaa nykyajan vaatimuksia.

– Tarve kyetä siirtämään henkilöstöä tarvittaessa nopeastikin paikasta toiseen edellyttää isompaa kuljetuskykyä ja myös hieman isompia koneita.

Ohisalo: Valvontakoneet tärkeitä öljyvahinkoihin varautumisessa

Sisäministeri Maria Ohisalon mukaan rajavartiolaitoksen hankinnat ovat tärkeitä paitsi rajavalvonnan myös ympäristöonnettomuuksiin varautumisen vuoksi.

Lisäksi rajavartiolaitoksen vanhentuneiden ulkovartiolaivojen korvaamista pidetään lentokoneiden ohella välttämättömänä hankintana, jota ei voi enää lykätä. Kahden uuden ulkovartiolaivan rahoituksesta päätettiin lokakuussa.

Hallitus esittää rajavartiolaitokselle 240 miljoonan euron tilausvaltuutta ja 120 miljoonan euron määrärahaa kahden uuden ulkovartiolaivan hankintaan.

– Nämä ovat erittäin tärkeitä rajavalvonnan takia, mutta myös öljyntorjunnan suorituskyvyn kannalta.

Ulkovartiolaivat ovat lentokoneiden tavoin tärkeitä moniviranomaisyhteistyön, Suomen kansainvälisten sitoumusten sekä ympäristönsuojelun takia.

Ohisalo toteaa, että Itämeri on vilkkaasti liikennöity meri, jossa on suuret riskit öljyonnettomuuksille.

– Öljyonnettomuuksissa lentokoneet voivat yhteistyössä laivojen kanssa tehdä torjuntatyötä. Tämä on hyvin tärkeä hankintakokonaisuus, Ohisalo summaa.

Selvittelyssä oli myös miehittämättömien lentokoneiden hankinta

Rajavartiolaitoksen kommodori Ari Laaksonen sanoo lentokoneesta tapahtuvan torjuntatyön johtamisen osoittautuneen varsin tehokkaaksi toimintatavaksi.

– Kyetään luotettavasti paikantamaan mahdolliset öljy- tai kemikaalipäästöt ja ohjaamaan merellä työskentelevät alukset oikeaan paikkaan.

Laaksonen sanoo, että uusilla koneilla operointi olisi ympäristöystävällisempää kuin nykyisillä ikääntyvillä koneilla lentäminen.

Laaksosen mukaan selvittelyssä oli myös miehittämättömien lentokoneiden hankinta, mutta hänen mukaansa valvontatehtävissä paraskaan tekniikka ei kaikilta osin korvaa havaintoja tekevää henkilöä.

– Päädyttiin siihen, että miehitettyjä koneita tarvitaan, Laaksonen sanoo.

