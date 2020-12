Herätys: Ensimmäiset koronarokotteet Suomeen tänään, koronasta nuorille matkailuyrittäjille uusia oivalluksia, mahtisuku Norjasta on auttanut Suomea sata vuotta

Ensimmäiset koronarokotteet saapuvat Suomeen tänään – rokotukset käyntiin sunnuntaina

Ensimmäisen koronarokote-erän on määrä saapua tänään Suomeen. Erässä on Pfizerin ja BioNTechin rokotteita 5 000 ihmiselle. Rokotukset aloitetaan teho-osastojen henkilökunnasta sunnuntaina. Rokotteita jaetaan alusta alkaen tasapuolisesti ympäri Suomea.

Yllätys Lapin matkailussa: "Kausi oli koronasta huolimatta yksi parhaista", sanoo 32-vuotias nuori yrittäjä – tutustuimme uusiin oivalluksiin

Nella Nuora / Yle

Monen nuoren yrittäjän kohdalla korona-aika on toiminut enemmän sytykkeenä kuin lamauttajana. Haastattelimme viittä Lapissa työskentelevää nuorta matkailualan yrittäjää, joita pandemia-aika on auttanut näkemään enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia.

Monen kohdalla helpotusta vaikeiden aikojen keskellä on tuonut erityisesti oman harrastuksen ympärille rakennettu yritystoiminta.

Kuka vain voi myydä ruokavalioita netissä, ja ne voivat laukaista jopa syömishäiriökäyttäytymistä tai saada kropan sekaisin

Mikä on oikeasti tervettä kehoon ja syömiseen suhtautumista? Jyrki Lyytikkä / Yle

Ruokavaliot on usein tehty suurelle joukolle, eivätkä niiden myyjät välttämättä kartoita yksittäisten asiakkaidensa perussairauksia tai terveyden tilaa. Asiantuntijoiden mukaan juuri se on netin ruokavalio-ohjelmien ongelma.

Säilykkeillä rikastunut mahtisuku Norjasta ryhtyi köyhän Suomen apuriksi

Christian Bjelland on sukunsa kolmas päämies, joka vaalii suhteita Suomeen. Alexandros Giagiakos

Kirjeenvaihtajamme Kirsi Heikel tapasi Oslossa Christian Bjellandin, jonka sukulaiset ovat osallistuneet myös Suomen talvisotaan. Bjelland toivoo, että Suomessa vaalittaisiin ruotsin kieltä, mikä helpottaisi myös norjalaisten ja suomalaisten kanssakäymistä. Mahtisuku on auttanut Suomea sata vuotta.

Tapaninpäivää vietetään pakkassäässä koko maassa

Ilmatieteen laitos

Tapaninpäivä on koko maassa poutainen ja lämpötila on pakkasella eteläisintä Suomea myöten. Varsinkin pohjoisen selkeillä alueilla pakkanen on kireää. Inarissa mitattiin aamulla yli 35 astetta pakkasta, ja Lapissa pakkasta voi olla iltapäivälläkin 25–35 astetta. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.