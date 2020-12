Ensimmäiset koronarokotteet Suomeen tänään – kuljetukset ovat salaisia suuren ryöstöriskin vuoksi

Luvassa on rokote 5 000 suomalaiselle. Jo ensimmäistä erää jaetaan tasapuolisesti ympäri Suomea.

Ensimmäisen koronarokote-erän on määrä saapua tänään lauantaina Suomeen. Erässä on Pfizerin ja BioNTechin rokotteita 5 000 ihmiselle.

Ensimmäiset suomalaiset on tarkoitus rokottaa sunnuntaina. Rokotukset aloitetaan teho-osastojen henkilökunnasta. Sen jälkeen rokotteen saa (siirryt toiseen palveluun) muu koronapotilaita hoitava henkilöstö sekä hoitokotien henkilöstö ja asukkaat.

Rokotteita jaetaan alusta alkaen tasapuolisesti ympäri Suomea.

Rokotelähetyksen saapumisesta Suomeen ei kerrota tarkemmin, koska rokotteiden ryöstöriski on suuri. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan riskiä minimoidaan pitämällä tiedot kuljetuksista ja säilytyksestä mahdollisimman pienen piirin tiedossa.

Sen verran THL paljastaa, että rokotteet tulevat Suomeen muun rahdin seassa.

Lisää rokotteita luvassa ensi viikolla

Ensimmäisessä erässä on 10 000 rokoteannosta. Yhdelle rokotettavalle pitää antaa kaksi annosta, joten erästä riittää suojaa 5 000 suomalaiselle.

Rokote-erä on niin pieni, että kyseessä on lähinnä symbolinen ele. EU:lle on tärkeää, että kaikki maat pääsevät aloittamaan rokotukset yhtä aikaa.

STM:n osastopäällikkö Tuija Kumpulainen kertoi 18. joulukuuta, että lisää rokotetta on luvattu tulevan joulun ja uudenvuoden välisellä viikolla.

Euroopan komissio antoi maanantaina myyntiluvan Pfizerin ja BioNTechin rokotteelle. Kyseessä on ensimmäinen koronarokote, jota saa käyttää EU:n alueella.

Rokote on tarkoitettu yli 16-vuotiaille ehkäisemään COVID-19-viruksen aiheuttamaa tautia.

Lue myös:

5 000 suomalaista saanee koronarokotteen heti joulun jälkeen – "Kyseessä symbolinen ele", arvioi STM:n Tuija Kumpulainen

Koronarokotteita aletaan pistää viimeistään ensi viikolla – rokotusmäärät ovat alkuun pieniä

Voiko rokotusjonossa etuilla aseman avulla? Tasavallan presidentti saa rokotteen ennen pääministeriä, mutta vain, koska hän on yli 70-vuotias

LM: Suomi on tilannut noin 2,5 miljoonaa koronarokotetta, toimitusaikataulu yhä vahvistamatta