Tapaninpäivänä kipristellään pakkassäässä koko maassa – Koillis-Lappiin annettu pakkasvaroitus

Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa pakkasta on vähintään kymmenen astetta. Jarkko Riikonen / Yle

Tapaninpäivä valkenee tänään kylmänä ja pilvisenä, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta. Lämpömittarit näyttävät pakkaslukemia koko maassa.

– Ehkä Hankoniemen kärjessä voidaan olla plussan puolella, muualla maassa on pakkasta, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Jari Tuovinen.

Maan itäosissa ja Kainuun seudulla pakkasta on 5-15 astetta, ja pakkasen purevuutta lisää lähes kymmenen metriä sekunnissa puhaltava tuuli. Muualla maassa tuuli on heikompaa. Etelä- ja länsiosissa maata on 2-7 pakkasastetta.

Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa pakkasta on vähintään kymmenen astetta. Paikoitellen elohopea tippuu jopa -30 asteeseen. Koillis-Lappiin on annettu tapaninpäiväksi pakkasvaroitus, siellä pakkasasteita saattaa olla -35.

– Lapin osalta pakkasvaroitus on -30 astetta tai sen yli. Sunnuntaiaamupäivään asti on varoitus voimassa, Tuovinen sanoo.

Sunnuntaina lähes koko maassa tulee räntä- ja lumisateita.

Joulun paluuliikenteen ennustetaan pysyvän rauhallisena

Sääolosuhteiden ei pitäisi hankaloittaa myöskään joulun paluuliikennettä. Jo aikaisemmin ITM Finlandin tieliikennekeskuksesta arvioitiin, että paluuliikenteeseen ei odoteta ruuhkia, minkä lisäksi paluuliikenteen ennustettiin jakautuvan usealle päivälle.

Joulun menoliikenne sujui tänä vuonna poikkeuksellisen rauhallisesti. Tieliikennekeskus arvioi ennakkoon, että kokonaisuudessaan joululiikenteen odotetaan olevan rauhallista, sillä koronaviruspandemian vuoksi liikennemäärät ovat lähes koko vuoden ajan olleet tavallista vähäisempiä.

Myös junaliikenteen arvioidaan pysyvän rauhallisena. VR kertoi aiemmin tällä viikolla, että myös junissa joulun paluuliikenne hajaantuu usealle päivälle.