Miten hevimusiikki tuli Suomeen? Kuka rakensi Suomen mystiset kivilabyrintit? Puoli seiskan lukupaketti syksyn suosituimmista jutuista

Miltä kuulostaisi rentoutuminen kummallisen kivimysteerin äärellä, itsensä sivistäminen mielenkiintoisten tarinoiden parissa tai vaikka maailmanluokan siivousvinkkien oppiminen omalla kotisohvalla loikoillen?

Puoli seiskan -toimittajat tutustuivat tänäkin syksynä satoihin mielenkiintoisiin asioihin ja ihmisiin. Kokosimme sinulle oheen listan suosituimmista jutuistamme, joiden seurassa vierähtää mukavasti tovi jos toinenkin.

Nyt ei siis muuta kuin villasukat jalkaan ja yli jääneet konvehdit käden ulottuville ja nauttimaan!

1. Seuraava suomalainen maailmantähti saattaakin löytyä siivouksen parista. Siivousvideoillaan Tiktok-suosioon noussut 27-vuotias Auri Kananen käyttää lieden puhdistuksessa apuna muun muassa muovikelmua.

Auri Kananen tituleeraa itseään maailman parhaaksi siivoojaksi. Supersuositut siivousvideot syntyvät ihan tavallisten suomalaisten kodeissa. Sasha Silvala / Yle

Onko Auri Kananen, 27, seuraava suomalainen maailmantähti? Hänen siivousvideoillaan on jo yli 2 miljoonaa katsojaa ja yhteistyöpyyntöjä satelee.

2. Tuntuuko elämä ilman jokapäiväistä pullaa ahdistavalta? Onko motivaatio lenkkeilyyn kadonnut? Uskotko olevasi niin kärsimätön ihminen, etteivät hitaasti tapahtuvat muutokset sovi luonteellesi?

Jos näin on, olet ihan normaali. Ja väärässä.

Unohda tahdonvoima ja ruokaremontti - elämäntapamuutos käynnistyy omien ajatusten kyseenalaistamisesta ja naurettavan pienistä teoista.

3. Ja sitten siirrytään jatulintarhojen mysteerin maailmaan. Näistä kiehtovista muinaisjäännöksistä on meillä ja maailmalla tehty useampikin väitöskirja, mutta yksimielisyyttä siitä, miksi niitä on rakennettu, ei ole syntynyt. Tehtiinkö niitä ajankuluksi?

Suomessa on suurempi mysteeri kuin Stonehenge - Kuka rakensi salaperäiset jatulintarhat?

4. Suomea lähin “pimeän taivaan puisto” on Møn and Nyord Tanskassa. Siellä on sitouduttu säilyttämään yötaivas pimeänä mm. käyttämällä valaisimia, joiden valo ei vuoda ylöspäin taivaalle.

Kaupungit kylpevät keinovalossa, mutta voidaksemme hyvin tarvitsemme myös pimeää.

5. Sota-aikana koko Helsinki haisi lantulta, asunnoissa tuotettiin lihaa ja kadunvierillä viljeltiin minkä ehdittiin

Työväenasuntomuseo sijaitsee Linnanmäen juurella, Helsingin Alppilassa. Jari Pussinen/Yle

Sota-ajan Helsingissä kasvatettiin kaniineja ruuaksi, jotkut pitivät possuja kerrostaloasunnoissa.

6. Heavy- tai suomalaisemmin hevimusiikki tuli Suomeen kuin hiipien 1970-luvulla, jolloin maailmalla suosioon nousseet yhtyeet kuten Led Zeppelin, Deep Purple, Uriah Heep ja Black Sabbath saivat runsaasti kuuntelijoita täälläkin.

Rockfest/Julius Konttinen

Hevi tulee ja hevi nappaa – 80-luvun raskaan musiikin hyökyaalto siivitti suomalaiset bändit vientikuntoon.

7. Aikuisten somekäytös naurattaa nuoria. Tunnistatko tästä itsesi tai vanhempasi?

"Kattokaa, miten hieno kuva ja hienoja ihmisiä" – Nämä kolme ilmiötä naurattavat sosiaalisessa mediassa.

8. Olen suomalainen, Rööperiin, Vanha holvikirkko ja Elämältä kaiken sain. Käännöksiä tehtailtiin viime vuosituhannen puolella valtavasti, ja aina ei kaikki mennyt kuin Strömsössä.

Eini versioi Madonnaa, Frederik Village Peoplea. Antero Tenhunen, Rex Features / AOP, Leif Öster / Yle kuvapalvelu. Kuvankäsittely: Illusia Sarvas / Yle

Ennen Madonnan ja Stingin hitit käännettiin suomeksi – nyt se on loppu ja vastaus löytyy suomalaisesta musiikista.

9.Saku Tuominen kirjoittaa joka kesä kirjan. Viime kesänä syntyi teos, joka kannustaa keskittymään ajattelussa niihin asioihin, jotka ovat hyvin.

"Jos on kaikkialta myöhässä, niin kaikesta tulee läpijuoksua" – Saku Tuominen arvostaa kirkasta ajattelua ja päätti siksi lopettaa myöhästelemisen

10. Kuvittele, että suussasi yhdistyisivät anjovis ja sinihomejuusto. Suunnilleen sellaista oli keskiajan makumaailma. Ruokahistorioitsijan mukaan toisenlaiseen makumaailmaan tottunut keskiajan ihminen pitäisi meidän ruokaamme mauttomana.

Köyhät saattoivat syödä samaa ruokaa joka päivä. Yleisin ateria koostui puurosta, johon - jos varaa oli - lisättiin kalaa tai ihraa. Katri Niemi

Hämeen linnan kokki Henrikki teki ruokaa, jota meidän voisi olla vaikea syödä - nykyruoka tuskin maistuisi keskiajan ihmiselle.

11. Entä jos sienimetsän antimia voisikin kasvattaa kotona? Tarvitset alkuun pahvia ja ämpärin ja Tuuliannan vinkit alta.

Monia lahottajasieniä kuten osterivinokkaita voi kasvattaa kotona - Näillä ohjeilla saat satoa!

Syksyn Puoli seitsemän -tv-sarjan jaksot löytyvät kokonaisuutena Areenasta.