Kauppojen alennusmyynnit ovat täydessä vauhdissa: menossa on hankalan talousvuoden loppukiri, mutta myös alkukiihdytys ensi vuoteen

Kaupan alennusmyynnit ovat alkaneet tänään tapanina ja niissä uskotaan riittävän asiakkaita aiempien vuosien tapaan.

Joulun alusviikot ja pyhien jälkeen alkavat alennuskampanjat ovat kaupan ylivoimaisesti tärkein sesonki.

Tänä vuonna alennuskampanjoihin päättyy myös koronavirusepidemian runtelema vuosi, josta on kärsinyt moni yritys ja yrittäjä.

Niinpä vuoden lopun myynnin toivotaan synnyttävän lähtökiihdytyksen myös ensi vuoden myyntiin.

– Varmasti taloudessa on patoutunutta kysyntää, kun ihmiset eivät ole päässeet liikkumaan. Kun rajoitukset puretaan ja liikkuminen on turvallista, niin silloin päästään myös purkamaan esimerkiksi rajoitusaikana kertyneitä säästöjä, Nordean ekonomisti Juho Kostiainen sanoo.

Nordeassa on seurattu ihmisten maksukorttien käyttöä alkuvuodesta asti. Kertyneestä tiedosta on piirtynyt selvä kuva siitä, miten koronavirus ja sen torjuntatoimet ovat vaikuttaneet yksityiseen kulutukseen.

Hilppa Hyrkäs / Yle

Palvelualan romahdus oli keväällä järkyttävän suuri. Se onnistuttiin kirimään edellisen vuoden tasolle kesällä, mutta epidemian toinen aalto on taas kääntänyt trendin alaviistoon.

Tavaroita sen sijaan on osteltu koko vuosi jopa enemmän kuin edellisvuonna.

Nordean korttidatassa palveluihin kuuluvat muun muassa lentoyhtiöt, hotellit, ravintolat, kampaamot, teatterit ja taksit. Tavaroihin kuuluvat päivittäistavarakauppa ja muu vähittäiskauppa sekä polttoaineet ja apteekit.

Helsingin Pasilassa reilu vuosi sitten avattu suuri kauppakeskus Tripla joutui miltei heti alkuun keskelle koronavirusepidemian aiheuttamaa häiriötä. Kuluneesta vuodesta on kuitenkin selvitty jopa yllättävän hyvin.

Triplan kauppakeskusjohtaja Kati Kivimäki on tyytyväinen siihen, että koronavirus ei ole lopulta kurittanut uuden kauppakeskuksen toimintaa kovin rankasti. Patrik Molander / Yle

– Muutama kauppa on vuoden aikana joutunut lopettamaan. Lopettaneiden määrä on kuitenkin pienempi kuin mitä ennakoimme, koska yleensä uuden kauppakeskuksen alkutaipaleella yrityksiä lopettaa muutenkin. Kenelläkään ei ole ollut helppoa, mutta olemme selvinneet tästä varsin hyvin, Triplan kauppakeskusjohtaja Kati Kivimäki kertoo.

Palveluyrityksien ahdinko ei pääse hellittämään kunnolla ennen kuin liikkumis- ja kokoontumisrajoituksia aletaan purkaa.

Maksukorttidatan perusteella rajoitusten purkamiselle otollisin ajankohta olisi tuleva kevät.

Hilppa Hyrkäs / Yle

Kuviosta nähdään, miten epidemian leviäminen hyydytti maksukorttien käytön keväällä viime vuoteen verrattuna.

Kesällä palattiin viime vuoden tasolle ja ylikin, mutta syksyllä romahdus ei ole ollut enää yhtä paha kuin keväällä, vaikka epidemian toinen vaihe alkoi. Joulua on lähestytty korttimaksamisessa jo samaa tahtia kuin viime vuonna.

– Korttien käytön vakiintumisessa näkyy ehkä se, että ihmiset ovat oppineet käyttämään rahaa epidemian aikana turvallisesti esimerkiksi siirtämällä ostoksia enemmän verkkokauppaan, Juho Kostiainen arvelee.

Maksukortteja on myös käytetty hyvin samalla tavalla läntisissä naapurimaissamme.

– Keväällä tultiin tosi voimakkaasti alas, kesällä tuli sitten pieni palautuminen ja nyt taas syksyn mittaan varsinkin palvelualoilla korttimaksamiset ovat lähteneet alasuuntaan kaikissa Pohjoismaissa.

Nordean ekonomisti Juho Kostiainen on seurannut koko epidemian ajan pankin maksukorttien käyttöä ja siinä tapahtuneita muutoksia. Lotta Laakso / Yle

Ilmassa on nyt vahva odotus siitä, että ensi vuosi kääntää kulutuskäyrät taas yläviistoon ja alkaa paluu normaaliin.

Kauppakeskus Triplassa varaudutaan myös siihen, että vuoden aikana opittuja virusten leviämisen torjuntakeinoja ei lopeteta, vaan niistä tehdään uusi normaali.

– Kauppakeskuksissa on tehty paljon töitä asiakkaiden turvallisuuden eteen tämän vuoden aikana. Siivousta ja pintojen desinfiointia on lisätty ja käsidesiä on tarjolla. Uskon, että kaikesta tästä on hyötyä myös jatkossa, kun päästään eroon tästä koronatilanteesta. Esimerkiksi käsidesiä on varmaankin hyvä käyttää tulevaisuudessakin, Kati Kivimäki sanoo.