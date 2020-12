Kuvat: Hyvin säilynyt ”pikaruokabaari” löytyi Pompeijin raunioista

Paikalla olleista saviastioista on löydetty muun muassa sikojen, vuohien, kalojen ja etanoiden jäänteitä.

Tutkijat kertovat löytäneensä muinaisesta Pompeijin kaupungin rauniosta poikkeuksellisen hyvin säilyneen noutoruokatiskin eli thermopoliumin.

Taidokkaasti koristellun tiskin kyljessä on muun muassa kuvia sinisorsista, jotka olivat ilmeisesti muinaisen take away -paikan ruokalistalla. Tarjolla oli myös kukkoa, jota saattoi nauttia vaikkapa viinin tai kuuman juoman kera.

Thermopoliumeja on löydetty Pompeijista noin 80. PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI/ EPA

Paikalla olleista saviastioista on löydetty myös sikojen, vuohien, kalojen ja etanoiden jäänteitä. Yhden saviastian pohjalta löytyi murskattuja härkäpapuja. Noutoruokatiskin lähistöltä löytyi vesitorni ja kaivo.

Arkeologit ovat saaneet uuden löydön myötä runsaasti lisää tietoa muinaisesta ruokakulttuurista. PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI/ EPA

Arkeologiryhmää johtava Massimo Osanna arvioi uutistoimisto Ansalle, että omistajat ovat hylänneet noutoruokatiskinsä kiireellä tulivuori Vesuviuksen alkaessa purkautua. Paikalta on löytynyt myös ihmisjäännöksiä.

Thermopolium-katukeittiöt olivat erittäin suosittuja Rooman valtakunnan aikana. Niitä on löydetty Pompeijista noin 80.

Turistit pääsevät ihailemaan hyvin säilynyttä muinaista katuruokakeittiötä pääsiäisenä 2021. PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI/ EPA

Kaupungin vilkas elämä pysähtyi yhtäkkiä tulivuorenpurkaukseen vuonna 79. Se hautasi alueen 20 kilometrin säteellä tulivuoresta tuhkakerrosten alle. Eri arvioiden mukaan luonnononnettomuus tappoi 2 000- 15 000 ihmistä.

