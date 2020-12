Koronarokotukset toden teolla käyntiin Euroopassa: Tšekissä aloitetaan heti aamutuimaan

Euroopassa odotetaan sunnuntaista starttia pitkälle nousulle koronasuosta. Lauantaina eli tapaninpäivänä Pfizerin ja Biontechin kehittämää koronavirusrokotetta toimitettiin eri puolille Eurooppaa, ja sunnuntaina kymmenettuhannet ihmiset saavat pistoksen.

Suomen rokotuksista voit lukea täältä: Koronarokotukset alkavat Suomessa tänään – tässä kaikki, mitä sinun täytyy tietää tällä hetkellä rokotusten aikataulusta

Ensimmäisten joukossa aloittelee Tšekki, jossa rokotusten on määrä alkaa jo varhain aamulla. Maan pääministerin Andrej Babišin on kerrottu olevan ensimmäisten rokotettavien joukossa. Tšekki on ollut syksyn aikana yksi pahimmin koronasta kärsineistä maista Euroopassa.

Euroopan unioni suunnitteli, että rokotukset aloitettaisiin kaikkialla EU-alueella samaan aikaan eli sunnuntaina. Ainakin Unkarissa, Slovakiassa ja Saksassa rokotteita pistettiin kuitenkin jo lauantaina.

Saksassa rokotukset alkoivat Saksi-Anhaltin osavaltiossa maan itäosassa sijaitsevassa vanhainkodissa. Ensimmäisenä rokotteen sai 101-vuotias Edith Kwoizolla.

Lue myös:

Koronarokotteet saapuvat eri puolille Eurooppaa – Lehti: Ruotsiin tuli kymmenen "pitsalaatikkoa" tapaninaamuna, Unkari, Saksa ja Slovakia aloittivat jo rokotukset

Tältä näyttää maailman koronajoulu: Autiutta ja toiveikkuutta

Koronaviruksen uusi, tarttuvampi muunnos leviää Euroopassa: Ruotsissa. Espanjassa ja Sveitsissä on havaittu ensimmäiset tartunnat