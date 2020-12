Joulunajan tartuntasaldo: 12 matkailijatartuntaa Katinkullan alueella joulua viettäneillä, henkilöt ovat jo kotikunnissaan

Joulunpyhien aikaan Vuokatissa Katinkullassa ilmeni useita koronatartuntoja. Tämän hetkisten tietojen mukaan koronatartuntoja on ollut kahdellatoista Katinkullassa jouluviikolla olleella, henkilöt ovat matkustaneet jo kotiinsa. Osa tartunnoista on todettu näiden henkilöiden kotipaikkakunnilla. Tartuntoja on kolmessa eri seurueessa.

Tapaukset liittyvät pääosin toisiinsa, ja näiden yhdistävänä tekijänä voidaan pitää Katinkullan matkailualuetta.

Alueella olleen ihmismäärän vuoksi on tartunnanjäljitys ollut vaikeaa. Ihmisiä kehotetaan menemään testeihin, jos oireita ilmenee.

Kainuulaisilla tartuntoja ei ole ilmennyt.

– Seuraavan viikon aikana selviää onko tartuntoja paikallisilla, Kainuun soten pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari summaa.

Matkailijoiden tulee välttää kontakteja

Kainuun sote muistuttaa, että varotoimista tulee huolehtia kaikissa tilanteissa. Lähikontaktit tulee rajoittaa vain välttämättömiin, eikä sukulaisvierailuja tai vastaavia tapaamisia tule nyt tehdä. Kasvomaskia tulee käyttää kaikissa tilanteissa, joissa ei voi noudattaa turvavälejä.

Alueella matkailevien tulee toimia vastuullisesti ja noudattaa ohjeita ja määräyksiä. Matkailuyritysten, ravintoloiden ja muiden palvelutuottajien on myös edellytettävä asiakkailta korostetusti näiden noudattamista.

Paikallista väestöä puolestaan kehotetaan välttämään matkailukohteissa asiointia sesongin kiireisempään aikaan, jotta viruksen leviämistä alueelle voidaan hidastaa.

Koronavilkku-sovelluksen käyttämistä suositellaan vahvasti, samoin kuin asiakaskäyntien seuraamiseen tarkoitettujen menetelmien käyttämistä ravintoloissa ja vastaavissa palveluissa. Ravintoloissa on voimassa kiihtymisvaiheen mukaiset tiukennetut rajoitukset.

