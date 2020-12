Alko ennakoi jonoja ovilleen uudenvuoden alla, kun yli miljoona asiakasta hakee juhlajuomia – sisäänpääsyä rajoitetaan

Vuodenvaihteen juhlajuomat ostetaan nyt pitkälti Alkosta, koska matkustajatuonti Tallinnasta on tyrehtynyt ja ravintola-anniskelu päättyy varhain.

Haikuja "vanhoista hyvistä ajoista" saatetaan hyvinkin kokea Alkojen liepeillä tällä viikolla ja etenkin torstaina uudenvuodenaattona, kun suomalaiset hakevat juomia vuodenvaihteen juhliinsa. Nimittäin takavuosien juhlapyhistä tutut luikertelevat jonot Alkoon voivat hyvinkin tehdä paluun.

– Riskiä jonojen syntymiselle on, etenkin aattotorstaina kassoille ja sisäänkäynteihin , sanoo aluepäällikkö Tatu Vanninen Alkosta.

– Ennusteemme mukaan asiakkaita odotetaan käyvän tällä viikolla myymälöissämme hieman yli miljoona. Vilkkaimmat myyntipäivät ovat keskiviikko ja torstai, Vanninen sanoo.

Vuonna 1944 maan kaikki alkoholimyymälät olivat suljettuina yli kolme kuukautta sodan vuoksi. Viinajono Oulussa 12.12.1944 myymälöiden avauduttua. ALKO / Sanomalehti Kalevan arkisto

Asiointia Alkoon lisää etenkin se, että alkoholijuomien matkustajatuonti Virosta on kutistunut hyvin vähäiseksi ja ravintoloiden anniskelu- ja aukioloaikoja on rajoitettu voimakkaasti. Molempien taustalla on sama syy: koronarajoitukset.

Jonoja pidentää myös se, että parin metrin turvaväliä neuvotaan noudattamaan myös jonoissa ja se, että sisälle myymälään lasketaan kerrallaan vain rajoitettu määrä tartuntariskin minimoimiseksi.

– Ulko-ovilla on henkilökuntaa neuvomassa ja laskemassa asiakkaita sisään. Asiakkaille ei jaeta maskeja, mutta käsidesiä saa sisältä ja kassat ovat pleksien takana, Vanninen kertoo.

Koronavuoden aiemmat juhlapyhät, muun muassa vappu ja juhannus, ovat Vannisen mukaan sujuneet verraten hyvin jononäkökulmasta.

– Jonoja on paikoin ollut, mutta pahoilta ruuhkilta on vältytty. Kiitos asiakkaillemme siitä, että asiakkaiden asioinnit ovat tänä vuonna jakautuneet sesonkeja edeltäville päiville aiempia vuosia tasaisemmin. Toivon samaa tällekin viikolle, Vanninen sanoo.

Tatu Vanninen ohjeistaa asioimaan Alkossa mieluiten ennen vilkasta aattopäivää. Antti Haanpää / Yle

Alkon hullu vuosi

Jos katsotaan päättyvän koronavuoden "voittajia", niin vähittäiskaupan ohella myös Alko on lisännyt myyntiään reippaasti tänä vuonna. Ansio siitä lankeaa koronan tuomille ravintola- ja matkustusrajoituksille, joiden seurauksena alkoholit on ostettu pitkälti Alkoista.

Alkon vuotta voi kutsua jopa hulluksi vuodeksi, sillä myynnin suunta on yhtäkkiä kääntynyt täysin toiseksi kuin mitä se on ollut kuluneet yli 10 vuotta.

Alkon litramyynti kasvoi tammi-marraskuussa huimat 12 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajasta, nousua yhdeksän miljoonaa litraa.

Edellisen kerran Alko on kirjannut plussavuoden myyntiinsä 2007, siis 13 vuotta sitten. Kaikki välivuodet on kontattu miinuksella, pahimpana 2018, jolloin uusi alkoholilaki tuli voimaan ja kavensi merkittävästi Alkon monopolia.

Tänä vuonna litramyynti ylittääkin jo selkeästi Alkon "mustan vuoden" 2018 luvut. Erityisen hyvin ovat tammi-marraskuussa myyneet roseeviinit (+39%), valkoviinit (+17%) ja punaviinit (+15%).

Nyt vuoden vaíhtuessa suosikkijuomia ovat kuohuviinit ja samppanjat. Alko arvioi, että kuohuviinien myynti nousee tällä viikolla noin nelinkertaiseksi normaalista alkutalven viikkotasosta.

Noususta huolimatta Alkon litramyynti jää edelleen kauas yhtiön historian myyntiennätysvuodesta 2007. Silloin juomia myytiin 113,5 miljoonaa litraa. Tänä vuonna litramyynti nousee päälle 90 miljoonaan litraan.

Kuoharien myynti nousee tällä viikolla noin nelinkertaiseksi normaalitasosta. Antti Haanpää / Yle

