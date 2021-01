Viisi kiinnostavaa juttua lauantai-iltaan: Suomalaisnäyttelijä Hollywoodissa, uusi vuosi näkyy rahapussissa ja Ketamiini-Markun oudot meemit

Suomalainen Miranda Chambers on yksi Wonder Woman 1984 -elokuvan amatsoneista – ”Se oli rankinta, mitä olen ikinä tehnyt”

23-vuotiaan tanssijan tie on vienyt Jyväskylästä Hollywoodin jättituotantoon ja Themysciran myyttiselle saarelle.

Yli kymmenen vuoden kaupungissa asumisen jälkeen Romppaiset ovat löytäneet Kainuusta väliaikaisen asunnon suljetun huoltoaseman yläkerrasta. Antti Tauriainen / Yle

Heidän haaveensa kellottomasta arjesta toteutui, kun kodiksi löytyi paikka kuihtuneesta kylästä – lähde mukaamme Juntusrantaan, josta väki muuttaa pois

Suomen väestö ikääntyy ja keskittyy kaupunkeihin. Se on fakta. Tilastot antavat synkän vaikutelman syrjäisistä seuduista ja pienistä kylistä, jossa palveluita on hyvin vähän tai ei ollenkaan. Siitä huolimatta on ihmisiä ja perheitä, jotka ovat valinneet asua näillä seuduilla. Tapasimme heistä kolme.

Kokosimme olennaisimmat vuoden 2021 muutoksista tähän juttuun. Mostphotos

Verotus, eläkkeet, tuet ja maksut: katso, mikä muuttuu vuonna 2021

Uusi vuosi toi paljon erilaisia muutoksia, jotka vaikuttavat ihmisten jokapäiväiseen elämään ja toimeentuloon. Yle listasi tärkeimmät muutokset.

Henrietta Hassinen / Yle

Karkaako tavallinen arki yhä kauemmas? Pormestari Vapaavuori: Todennäköisesti rajoituksia jatketaan – STM vaatii käyttöön maksimaalisia toimia

Pormestari Jan Vapaavuoren mukaan pääkaupunkiseudulla on jo nyt maksimaaliset rajoituskeinot käytössä.

Instagramissa @ketamiini_markun_meme_stash-tilillä on yli 17 000 seuraajaa. Ketamiini-Markku Instagram

Ketamiini-Markku tekee päivisin sosiaalityötä, iltaisin ironisia meemejä kamankäytöstä – huumeet huvittivat, kunnes ongelmakäyttäjät alkoivat nauraa mukana

Vuonna 2020 Instagramin meemitilit nauroivat maailman järjettömyydelle. Sekopäisimpiä suomalaisia meemejä tekee mies, joka päivisin auttaa syrjäytymisvaarassa olevia nuoria.