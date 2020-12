Tarttuvampi, mutta ei välttämättä vaarallisempi, sairastuneissa paljon nuoria – Tämä uudesta virusmuunnoksesta tiedetään

Kolmella Suomeen palanneella matkustajalla on todettu muuntuneen koronaviruksen aiheuttama tartunta.

Kahdella henkilöllä todettiin Britanniassa viime aikoina levinnyt uusi viruslinja ja yhdellä Etelä-Afrikasta löytynyt uusi viruslinja.

Britanniasta koronaviruksen uusi linja löytyi alun perin jo syyskuussa. Tätä uutta virustyyppiä on löydetty Britannian lisäksi ainakin Tanskasta, Hollannista, Australiasta, Japanista, Ranskasta, Italiasta, Ruotsista, Sveitsistä ja Espanjasta, nyt siis myös Suomesta.

Etelä-Afrikasta tullutta muunnosta havaittiin Britanniassa juuri ennen joulua. Britannian terveysministerin mukaan kyseessä oleva muunnos on edellistä tarttuvampi ja näyttää muuttuneen sitä enemmän.

HUSin ylilääkäri Asko Järvinen piti joulun alla Ylen haastattelussa täysin mahdollisena, että uutta versiota on kulkeutunut syksyn aikana Suomeenkin. Nyt todetut tautitapaukset havaittiin henkilöillä, jotka olivat saapuneet Suomeen 18. – 19. joulukuuta.

Mutaatioiden löytyminen edellyttää näytteiden perimän tutkimista. Britanniassa mutaatioita seulotaan paljon, esimerkiksi Suomessa seulonta on selvästi vähäisempää.

Suomessa positiivisia koronavirusnäytteitä on tutkittu HUSLABin ja Helsingin yliopiston virologian laboratorioissa. Lisätutkimuksiin lähetettyjä näytteitä on ollut 76 ja niistä noin 50 näytteen sekvensointi on tähän mennessä valmistunut.

Näyttäisi tarttuvan erityisesti nuoriin

Helsingin yliopiston zoonoosivirologian professorille Olli Vapalahdelle virusmuunnosten löytyminen Suomesta ei tullut yllätyksenä. Virustutkijana hän on löydöistä varovaisen tyytyväinen.

– Hyvä, että löytyi. Nyt tiedetään, missä virusmuunnokset liikkuvat ja niitä päästään tutkimaan.

Tapaukset havaittiin Suomeen saapuneilla ihmisillä. Vapalahden mukaan rajoilla tapahtuvaa testausta on syytä tehostaa entisestään.

Sinänsä viruksen muuntuminen ei näy normaalissa koronatestissä, mutta laboratoriossa jatkotutkimuksissa virusmuunnos saadaan näkyviin.

Vapalahden mukaan kyse ei ole vain yhdestä pienestä mutaatiosta.

Hän on kuvaillut Britannian löydöstä kokonaan uudeksi viruslinjaksi maailmalla nyt jylläävän koronaviruksen sukupuussa.

Löydöksessä viruksen perimässä ja proteiineissa on tapahtunut useita muutoksia, esimerkiksi niissä piikkiproteiineissa, joiden avulla virus tunkeutuu ihmisen soluun.

Toistaiseksi ei silti ole näyttöä siitä, että uusi versio olisi aiempaa vaarallisempi.

Euroopan molekyylibiologian laboratorion johtaja Ewan Birney on sanonut brittilehti The Guardianille (siirryt toiseen palveluun), että uuden variantin vaikutus taudin vakavuuteen olisi jo havaittu.

– Sairaalatapaukset suhteessa tartuntojen määrään olisivat joko kohonneet tai laskeneet dramaattisesti. Näin ei ole käynyt, joten voimme päätellä, että vaikutus vakaviin tautimuotoihin on vaatimaton, Birney sanoi lehdelle.

Sen sijaan uusi variantti vaikuttaisi leviävän tehokkaasti. Brittiviranomaisten arvion mukaan uusi virustyyppi voi olla jopa 70 prosenttia helpommin tarttuva kuin aiemmat versiot.

Se näyttäisi tarttuvan erityisen tehokkaasti nuoriin ihmisiin.

– Siltä todellakin vaikuttaa. Emme tosin tiedä, johtuuko se viruksen ominaisuuksista vai esimerkiksi nuorten kontaktien määrästä, Olli Vapalahti pohtii.

Rokotteet todennäköisesti tehoavat myös uusiin virustyyppeihin

Tutkijat eivät ole löytäneet viitteitä siitä, että rokotteet toimisivat muunnosta vastaan huonommin kuin muita virustyyppejä vastaan. Ewan Birneyn mukaan rokotteita on testattu lukuisia kiertäviä virustyyppejä vastaan.

Myös professori Vapalahti arvioi, että ainakaan tällä hetkellä mikään ei viittaa siihen, etteikö rokote tehoaisi myös uusiin muunnoksiin.

– Muuntuneessa viruksessa on yksittäisiä aminohappomuutoksia. Virus on kuitenkin iso proteiini, eivätkä pienet muutokset vaikuta rokotteen antamaan suojaan.

Koronaviruksesta on löydetty Britannian ja Etelä-Afrikan versioiden ohella muitakin muunnoksia. Tanskassa virusmuunnos havaittiin minkkitarhoilla, minkä seurauksena miljoonia minkkejä teurastettiin.

Tutkijat keskittyvät kuitenkin Britannian ja Etelä-Afrikan muunnoksiin.

– Virus on Wuhanista lähdön jälkeen haaroittunut ja tuuhentunut. Nämä kaksi muunnosta ovat kuitenkin poikkeavia. Niiden piikkiproteiinit ovat muuntuneet paljon ja niiden tartuttavuus näyttäisi olevan korkeampi, Vapalahti sanoo.

Professori Olli Vapalahti on arvioinut, että virusmutaatio saattaa kehittyä, jos koronavirus on pitkään potilaassa, jonka kehon puolustuskyky on madaltunut immuunisupressiohoidon vuoksi.

Varmaa tietoa asiasta ei kuitenkaan ole. Ylipäänsä uusista virusmutaatioista tiedetään yhä varsin vähän.

