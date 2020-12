Vuonna 2021 palataan normaaliin elämään – tätä toivoivat ihmiset ympäri Suomea, kun kysyimme odotuksia uudesta vuodesta

Tässä jutussa ihmiset eri puolilta Suomea kertovat, millainen oli vuosi 2020 ja mitä he toivovat uudelta vuodelta.

Koronaviruspandemia on leimannut suomalaisten elämää kuluneena vuonna.

Miten asian itse kukin on kokenut, riippuu pitkälti elämäntilanteesta. Osalle koronavuosi on ollut hyvinkin erilainen kuin normaalisti, ja toisten kohdalla ero on ollut pienempi.

Myös uuteen vuoteen kohdistuvat toiveet tuntuvat enimmäkseen pyörivän koronaviruksen ja sen tarttumista ehkäisevän rokotteen ympärillä.

Kysyimme ihmisiltä eri puolilta Suomea, millainen vuosi on takana ja mitä he uudelta vuodelta 2021 odottavat.

Oulu

Oulussa kauppakeskus Valkean sisätiloissa useimmilla on maski kasvoillaan. Kuvausta varten pyysimme osaa haastateltavista ottamaan maskin hetkeksi pois.

Niina Syrjärinne toivoo tulevalta vuodelta ennen itsestään selviä asioita. Sitä hän ei olisi vuosi sitten arvannut. Janne Körkkö / Yle

Niina Syrjärinne kertoo vuoden 2020 olleen hänen osaltaan hyvä ja rauhallinen. Aika on kulunut pitkälti kotona, eikä pandemia ole töihin vaikuttanut mitenkään.

Hän odottaa tilanteen pikku hiljaa normalisoituvan, jotta pääsisi taas kodin ulkopuolisten harrastusten pariin.

– Enpä olisi vuosi sitten uskonut, että seuraava uudenvuodentoiveeni olisi päästä harrastamaan normaalisti. Se oli niin itsestään selvä asia silloin.

Benson Tumusiime kertoo, että sairaanhoitajaopintoihin kuuluvaan sairaalaharjoitteluun pääseminen on ollut vaikeaa pandemian vuoksi. Vuoteen 2021 hän lataa odotuksia varovaisesti Janne Körkkö / Yle

Kemissä sairaanhoitajaksi opiskelevan ugandalaisen Benson Tumusiimen elämään korona on vaikuttanut paljon.

Kotoa hän ei ole saanut taloudellista tukea normaaliin tapaan, koska pandemia on vaikuttanut Ugandassa voimakkaasti perheiden taloudelliseen tilanteeseen.

Ulkomaalaiset opiskelijat eivät ole oikeutettuja samoihin etuihin kuin suomalaiset.

Opintoihin liittyviä taloudellisia ongelmia lukuun ottamatta elämä Suomessa on hänen mukaansa mennyt hyvin.

Vuonna 2021 Tumusiime toivoo rokotuksista parannusta tilanteeseen. Hän toivoo myös ulkomaalaisten opiskelijoiden saavan rokotuksen, heti kun se on mahdollista

– Olosuhteet eivät palaa kovin äkkiä normaaliksi. Rukoilemme, että elämä muuttuisi vähän paremmaksi, sanoo Tumusiime.

Meeri Luukkonen ja Kullervo Heiskari jättivät matkustamisen vuonna 2020 väliin. Janne Körkkö / Yle

Kullervo Heiskari ja Meeri Luukkonen ovat molemmat yli kahdeksankymppisiä eläkeläisiä.

Heiskari on tyytyväinen, kun on saanut koronan ansiosta olla kotona. Maskista hän kuitenkin haluaisi päästä eroon.

– Se on ykköstoive tulevalle vuodelle, sanoo Heiskari.

Luukkosta surettaa, kun kaikenlaiset kokoontumiset ja harrastukset ovat olleet tauolla.

– Vähän on ollut yksinäistä. Toivoisin, että saataisiin kuriin tämä korona, sanoo Luukkonen.

Jukka Kilposelle vuosi 2020 on ollut merkillinen, erilainen vuosi. Janne Körkkö / Yle

Jukka Kilposelle kulunut vuosi on tarkoittanut etätyön tekemistä ja sitä että lapset eivät päässeet maailmalta joulun viettoon vanhempien luo.

Toisaalta koronavuosi on vienyt häntä tavallista enemmän luontoon muun muassa kalalle ja ulkosalle moottoripyörän selkään. Silti hän kaipaa paluuta normaaliin.

– Ihminen on sosiaalinen eläin. Olisi mukava olla rock-festareilla välillä. Tavata kavereita ja ystäviä ilman näitä maskihommia ja muita rajoituksia, sanoo Kilponen.

Nina ja Miska Skyttä saivat koronavuonna normaalia enemmän yhteistä aikaa. Janne Körkkö / Yle

Niina ja Miska Skyttä olivat keväällä kotona kahdestaan, kun päiväkodit olivat kiinni.

Kaksistaan vietetty aika on ollut molempien mieleen, mutta olisi kuitenkin kiva jos korona-aika loppuisi jo.

– Toivottavasti ensi kesänä voisi olla jo vapaammin, sanoo Niina Skyttä.

Turku

Myös kävelykadulla Turun keskustassa ajatukset kääntyvät heti koronaan, kun kysellään menneestä vuodesta.

Anne Engbergillä on muutamia matkoja jäänyt väliin. Saana Sjöblom-Hasselblatt / Yle

– Vuosi on ollut hyvin erikoinen. Keväällä jäin etätöihin, mutta nyt syksyllä olen käynyt töissä. Ensi vuosi on tyhjä kortti, eikä tiedä mitä odottaa, pohtii Anne Enberg.

Risto-Pekka Happosen mielestä poikkeusvuosi luo paineita tulevaan vuoteen ja antaa sille lisää arvoa, Saana Sjöblom-Hasselblatt / Yle

Risto-Pekka Happoselle tästä vuodesta on jäänyt mieleen ennen kaikkea poikkeuksellisuus.

Eläkeläisen elämää korona on muuttanut lähinnä siltä osin, että läheisiä ei ole nähnyt yhtä paljon kuin normaalisti. Poikkeuksellinen vuosi asettaa lisäodotuksia tulevalle vuodelle.

Tiia Toivaselle koronavuosi on tarkoittanut paljon yksinoloa ja ahdistusta maailman tilanteesta. Saana Sjöblom-Hasselblatt / Yle

Tiia Toivanen kuvailee mennyttä vuotta sekalaiseksi ja vähän pelottavaksikin. Maailmantilanne on ajoittain ahdistanut, mutta nyt vuodesta on selvitty.

– Toisaalta karanteenissa on se positiivinen puoli, että on saanut tehtyä asioita ja voinut omissa oloissaan miettiä elämää uudelta kannalta, hän sanoo.

Lahti

Airi Tonttila päätti miehensä kanssa jättää Lapin matkan väliin vuonna 2020. Markku Lähdetluoma / Yle

Airi Tonttilan vuotta on varjostanut sairastelu koronan ohella. Lapset ovat maailmalla, ja kotona arki kuluu miehen kanssa.

– Lapsetkaan eivät pääse tuolta maailmalta käymään, se on harmittanut.

Pariskunta käy usein Lapissa, mutta tänä vuonna sinne ei ole menty.

Ensi vuonna Tonttila toivoo pysyvänsä terveenä ja pääsevänsä jälleen pohjoiseen syksyllä.

Sari Huttusen viime kesän lomasuunnitelmat menivät uusiksi. Hän uskoo, että ensi vuodesta tulee parempi. Markku Lähdetluoma / Yle

Myös Sari Huttuselle vuosi 2020 on ollut poikkeuksellinen, mutta silti ihan hyvä vuosi. Joulun viettokin onnistui yhdessä perheen kanssa.

– Ollaan pyritty elämään ihan normaalia elämää.

Tavoitteena oli käydä ulkomailla, mutta suunnitelmat vaihtuivat kotimaan matkailuun. Huttunen kävi muun muassa patikoimassa Puumalassa ja tutustui Kokkolan alapuoliseen rannikkoseutuun.

– Huomasin, että kotimaassa on paljon kauniita paikkoja, missä en ole koskaan käynyt.

Rokote luo ensi vuoteen pientä jännitystä, jonka hän joutuu ottamaan työnsä puolesta.

– Se hieman pelottaakin, mutta toisaalta ajattelen, että kyllä tästä selvitään.

Espoo

Aino Saari on varovainen ensi vuoden odotusten suhteen. – Ettei odota liikoja, pitää katsoa päivä kerrallaan mitä pystyy tekemään. Markku Lähdetluoma / Yle

14-vuotiaan Aino Saaren mielestä koronavuoteen on mahtunut paljon kivaakin.

– Olen uinut enemmän, ulkoillut ja käynyt luistelemassa.

Sen sijaan salibandyharrastus on pysähtynyt jo kahteen otteeseen ja ratsastaminen on myös mennyt vaikeaksi.

– Aluksi se harmitti, mutta nyt kun siihen on tottunut, niin ei enää tunnu niin pahalta.

Ensi vuonna Aino Saari toivoo pääsevänsä jälleen normaalien harrastustensa pariin.

Hämeenlinna

Vesa Alaspään harrastuksiin, puutarhan hoitoon ja nikkarointiin, korona ei ole vaikuttanut. Markku Lähdetluoma / Yle

Vakuutusalalla toimiva Vesa Alaspää kertoo, että koronavuosi on vaikuttanut paljon työhän. Asiakkaita hän on tavannut puhelimitse tai netin kautta.

– Tämä vuosi on ollut iso digiloikka.

Henkilökohtaisen elämän osalta muutos on ollut myös iso.

– On pitänyt ajatella kaupassa käyntejä, sukulaisten tapaamisia. Kaikki on oikeastaan muuttunut ihan erilaiseksi.

Toiveissa on normaalimpi kesä.

– Toivottavasti nämä rokotukset alkavat vaikuttaa kesään mennessä.

Marita Elfengren uskoo ottavansa rokotteen, kun se tulee mahdolliseksi. Markku Lähdetluoma / Yle

Maritta Elfengren joutui tänä vuonna tinkimään lomaristeilyistä, mutta muutoin arki on sujunut lähes normaaliin tapaan.

– Töitä on ollut hyvin, ei mitään ongelmaa.

Ensi vuoden osalta odotukset ovat toiveekkaammat, koska rokotukset saadaan käyntiin. Muutoin arki kulkee kuten tähänkin asti.

– Näihin rajoituksiin on kyllä sopeutunut.

Tornio

Lea Ryynänen uskoo, että ensi vuosi on jo parempi. Antti Ullakko / Yle

Lea Ryynäsellä on ollut todella vaikea ja ikävä vuosi. Hän menetti poikansa alkuvuodesta. Ulkomaanmatkat korona on estänyt, ja etelässä asuvaa lastakaan ei voi mennä niin vain tapaamaan.

Hän panee toivonsa rokotteeseen.

– Josko se alkaisi avaamaan polkuja.

Daniel Rautio on joutunut totuttautumaan monenlaisiin turvallisuusjuttuihin kuluneena vuonna. Antti Ullakko / Yle

Varusmiespalveluksessa olevalle Daniel Rautiolle vuosi on ollut vaihteleva.

– Sielläkin meni hommat ihan uusiksi. Toivottavasti tuleva vuosi on parempi kuin tämä, jos päästäisiin hiljalleen eroon tästä koronasta.

Aino Angerialta korona pisti kolmen vuoden suunnitelmat uusiksi. Yhden karanteeninkin hän kertoo joutuneensa jo istumaan. Antti Ullakko / Yle

Aino Angerialta korona on pilannut useammat reissut. Hänen piti lähteä vaihtoon Espanjaan, mutta se piti perua.

– Sukulaisia asuu ympäri maailmaa, ja äidin synttäreiden kunniaksi oli tarkoitus lähteä kiertämään Eurooppaa. Kolmen vuoden suunnitelmat menivät siinä uusiksi, sanoo Angeria.

Väliin on jäänyt myös suurin osa suunnitelluista ratsastuskilpailuista. Tulevalta vuodelta hän odottaa helpotusta asioihin ja toivoo pääsevänsä keskenjääneitä suunnitelmiaan toteuttamaan.

– Ihmiset ovat alkaneet ottamaan varotoimet tosissaan. Kyllä me tämä tauti kohtapuoliin voitetaan.

Jesse Tulkki ei uskalla vielä suunnitella mitään tulevalle vuodelle. Muuntautuneet koronaviruskannat askarruttavat. Antti Ullakko / Yle

Haaparantalainen Jesse Tulkki on kokenut vuoden olleen monipuolisesti rankka ja raskas.

– Aika lailla kaikki tapahtumat peruttiin, lomamatkat peruttiin, eikä ole päässyt liikkumaan oikein yhtään mihinkään.

Toiveena tulevasta vuodesta on parempaa. Häntä kuitenkin on alkanut vähän pelottaa uusi muuntautunut koronavirus.

– Ei uskalla suunnitella vielä mitään, eletään tässä tilanteessa mikä nyt on, sanoo Tulkki

Kajaani

Anne Oikarinen toivoo tulevasta vuodesta tätä parempaa. Elisa Kinnunen / Yle

Anne Oikarinen odottaa parempaa vuotta kaikille ja sitä, että korona häviäisi rokotusten myötä.

Raija Rusaselle sopisi vähemmän tautinen vuosi. Elisa Kinnunen / Yle

Vaikea vuosi vaikuttaa Raija Rusasen uudenvuoden toiveisiin. Hän toivoo tulevasta vuodesta vähemmän tautista.

Jouni Halonen aikoo käyttää maskia kaikilla reissuilla, jos se tulee pakolliseksi. Nyt maski on mukana aina välillä. Elisa Kinnunen / Yle

Jouni Halonen toivoo tulevalta vuodelta sitä, että koronapandemia loppuisi sekä Suomessa että ympäri maailmaa.

– Terveys on yleensä itse kullekin se tärkein asia, sanoo Halonen.

