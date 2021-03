Wonder Woman 1984 haluaa näyttää itsekkyyden ajasta totuuden – elokuvan tekijät kertovat Ylelle, miksi jättihitin jatko-osasta tuli niin ajankohtainen

Maailman muuttamiseen tarvitaan rohkeutta. Se on ajatus, joka löytyy kaikkien supersankaritarinoiden ytimestä. Viime vuosina se on pitänyt paikkansa myös Hollywoodin menestyneimmän elokuvalajin, supersankarielokuvien, tekijöille.

Ennen vuotta 2017 Hollywoodin studioiden käsitys oli, että vain valkoisen miesnäyttelijän esittämä sankari kiinnostaisi riittävän suurta yleisöä. Toisin sanoen esimerkiksi nainen ei päähenkilönä tuottaisi lippuluukulla yhtä paljon rahaa kuin mies.

Tuota käsitystä koettelemaan tuli israelilaistähti Gal Gadotin ruumiillistama Wonder Woman, amatsonien prinsessa ja sarjakuvasankari, joka totuuden lassollaan pakottaa vihollisensa puhumaan totta.

– Wonder Woman edustaa ikuisia arvoja: rakkautta, toivoa ja rauhaa, Gadot sanoo videohaastattelussa joulukuussa 2020.

Ensimmäinen Wonder Woman -elokuva kertoi ensimmäisen maailmansodan keskelle tulevasta naispuolisesta sankarista. Se räjäytti pankin. Wonder Woman oli vuoden katsotuimpia elokuvia ja se rikkoi ennätyksiä kuin päähenkilönsä tielleen sattuvia esteitä.

Wonder Womania seurasi Marvel-elokuva Black Panther (2018), joka kumosi toisen sitkeän ennakkoluulon, jonka mukaan menestyvän supersankarielokuvan päähenkilön pitäisi olla valkoinen. Hollywood ja sen isoin tuote olivat muuttuneet.

Paluu tulevaisuuteen

Neljä vuotta myöhemmin totuuden lasso viuhuu ilmassa jälleen. Wonder Woman 1984 on vasta toinen korona-aikana julkaistu jättielokuva. Sen ensi-iltaa on siirretty monta kertaa, ja monissa maissa se on päätynyt yhtä aikaa suoratoistopalveluun ja valkokankaille. Suomessa koronarajoitukset johtivat siihen, ettei elokuvaa nähdä lainkaan valkokankaalla, vaan se on nähtävissä HBO Nordic -suoratoistopalvelussa.

Elokuvan alkupuolella sen päähenkilö pysäyttää antiikkikaupan ryövänneet rosvot washingtonilaisessa ostoskeskuksessa. 1980-luvun estetiikkaa henkivä korni kohtaus on aivan toisesta maailmasta kuin edellinen elokuva. Se on kuin pastissi vanhoista, huolettomammista supersankarisarjoista.

– Tämä elokuva on aivan erilainen kuin ensimmäinen, joka kertoi sankarin syntymän. Siinä oli kyse siitä, miten Diana Prince löysi voimansa ja hänestä tuli Wonder Woman. Hän ei ymmärtänyt ihmisiä, vaan oli heidän seurassaan kuin kala kuivalla maalla. Kun taas tämä elokuva tapahtuu 80-luvulla. Se on pop ja hauska ja värikäs, pääosaa esittävä Gadot sanoo.

Vaikka elokuvan tarina kasvaa nykyaikaisiin mittasuhteisiin, on nostalginen naureskelu läsnä koko elokuvan. Siitä saavat osansa niin aerobic-trikoot, näyttävät tukat ja tuulihousut kuin tv-ruutujen pienuus ja niissä nähtävät kornit ohjelmat ja mainokset. Silti aikakaudesta ammennetaan enemmän kuin vain hörähdyksiä.

– 1980-luku on kuin vastakohta vuodelle 1917. Se oli Yhdysvaltain menestyksen kulta-aikaa. Oli kiinnostavaa törmäyttää Diana tuon ajan ja sen synnyttämien vihollisten kanssa, kummankin elokuvan ohjannut Patty Jenkins kertoo.

Yhdysvaltain kultaisen vuosikymmenen arvomaailmaa ruumiillistaa elokuvan pahis, tv-persoona ja liikemies Maxwell Lord. Muun muassa Wall Street -elokuvan häikäilemätöntä pörssihaita Gordon Gekkoa muistuttavaa lipevää liikemieshuijaria esittää The Mandalorian -sarjan tähti Pedro Pascal. Kritiikeissä Lordin hahmosta on löydetty vertauskohtia myös presidentti Donald Trumpiin.

Kenties upeinta koko elokuvassa on kaikille sen hahmoille luotu inhimillinen syvyys, joka on megabudjetin supersankariteoksissa poikkeuksellista. Pascalin ohella roolissaan loistaa Kristen Wiig (mm. Morsiusneidot, 2011), jonka koomikon taidot pääsevät kunniaan hänen esittäessään Dianaan ystävystyvää epävarmaa ja sosiaalisesti kömpelöä Barbara Minervaa.

Myös Gal Gadotin roolissa on uudessa elokuvassa enemmän tasoja.

– Diana ei ole enää sama sinisilmäinen tyttö kuin ensimmäisessä elokuvassa. Hän ymmärtää ihmisten monimutkaisuutta ja painii itse samanlaisten ongelmien kanssa, tähti sanoo.

Tuntemattomuudesta sankariohjaajaksi

Ennen Wonder Womania Patty Jenkins oli ohjannut vain yhden kokopitkän elokuvan. Hänen esikoiselokuvansa Monster (2003) kertoi tosielämän suomalaissukuisesta sarjamurhaajasta Aileen Wuornosista. Yhteistä Wonder Womanin kanssa oli se, ettei myöskään sarjamurhaajia käsittelevissä elokuvissa ollut totuttu näkemään päähenkilönä naista.

Monster keräsi kehuja ja menestyi lippuluukulla. Sen pääosa toi Charlize Theronille Oscar-palkinnon. Elokuvan jälkeen Jenkins kuitenkin katosi 14 vuodeksi valkokankailta. Hän ohjasi tv-sarjoja ja aloitti elokuvaprojekteja, jotka eivät edenneet mihinkään.

Kun Jenkinsin sitten uutisoitiin ohjaavan kaikkien aikojen suurimman naissupersankarista kertovan Hollywood-tuotannon, hänen kykyihinsä suhtauduttiin epäillen (siirryt toiseen palveluun).

Elokuva oli kuitenkin menestys. Wonder Woman ja Jenkins rikkoivat Hollywoodin ennakkoluuloja ja lasikattoja. Wonder Woman on muun muassa edelleen kaikkien aikojen menestynein naisen ohjaama elokuva.

Tätä nykyä Jenkinsiä pidetään raudanlujana ammattilaisena, joka ottaa yleisönsä ja saa näyttelijöistään kaiken irti. Häntä ylistää myös Wonder Woman 1984 -elokuvassa yhtä amatsoneista esittävä suomalainen Miranda Chambers. Chambers kertoo elokuvan kuvauksista ja harjoittelustaan sitä varten enemmän tässä jutussa.

– Jenkins on todella lämmin, vastaanottavainen ja kannustava. Hän sanoi heti aluksi, että oli odottanut kauan, että pääsisi kuvaamaan kohtauksemme. Hän valoi meihin itsevarmuutta. Hänestä huomaa heti, että hän tietää mitä on tekemässä, Chambers sanoo.

Wonder Womanin menestys on tehnyt Patty Jenkinsistä yhden Hollywoodin halutuimmista isojen toimintaelokuvien ohjaajista. Viime joulukuussa Disney kertoi palkanneensa hänet seuraavan Tähtien sota -elokuvansa Star Wars: Rogue Squadronin ohjaajaksi.

Myös jo suunnitteilla olleen kolmannen Wonder Woman -elokuvan tuotantoa päätettiin kiirehtiä (siirryt toiseen palveluun) heti Wonder Woman 1984:n saatua ensi-iltansa Yhdysvalloissa sekä elokuvateattereissa että HBO Max -suoratoistopalveluissa.

Jättielokuvalla maailman pimeyttä vastaan

Wonder Woman 1984:n tarinan moottorina on taikaesine, Unikivi, joka pystyy muuttamaan toiveita todeksi. Kun kiven voimaa aletaan käyttää, herää pian kysymys siitä, mikä on toiveiden toteuttamisen hinta.

Kaikessa naiiviudessaankin satuesine tarjoaa kehikon, jonka varassa elokuva käsittelee yllättävän painavia teemoja. Niitä ovat esimerkiksi valheilla hallitseminen ja ihmisen itsekkyyden asettaminen vaa’alle maailman tulevaisuuden kanssa.

Elokuvan ajankohtaisuus kärjistyy kohtauksessa, jossa Max Lord julistaa lipeviä lupauksiaan televisiosta kansainväliselle jättiyleisölle Valkoisen talon logon edessä.

Siitäkin huolimatta elokuvan ohjaaja ja päätähti ovat haastattelu toisen perään kiistäneet elokuvansa olevan poliittinen. Ylelle Jenkins sanoo kuitenkin halunneensa ehdottomasti tehdä elokuvastaan ajankohtaisen.

– Halusin tehdä jättimäisen pop-megaelokuvan. Mutta samalla tunsin, kuinka maailman ylle oli laskeutunut pimeys, Jenkins sanoo.

Ohjaajan mukaan hän toivoo elokuvansa kannustavan ihmisiä sankarillisuuteen. Wonder Woman 1984:n tarinassa se tarkoittaa luopumista "kaikki heti mulle" -ajattelusta, jonka mukaan juuri sinä olet ansainnut jotain ylitse muiden ihmisten tarpeiden.

– Tajusin, että kaipasin itse maailmaan lisää rehellisyyttä ja sitä, että muistaisimme, mitkä asiat ovat oikeasti tärkeitä. Halusin muistuttaa tästä ja tuoda samalla ihmisille elämään valoa, Jenkins kertoo.

Tällaisen sanoman välittämiseen harva hahmo on yhtä oiva valinta kuin Wonder Woman, yksi maailman tunnetuimmista supersankareista. Gal Gadot sopii paremmin roolihahmonsa saappaisiin kuin miespuoliset kollegansa Batmanin, Teräsmiehen tai Marvel-sankareiden trikoisiin.

Näyttelijä pitää supersankarirooliaan kunnia-asiana.

– Kun sain Wonder Womanin roolin, tiesin, että se on iso juttu. Mutta vasta ensimmäisen elokuvan jälkeen tajusin kuinka iso. Tämä hahmo on ikoni. Hänen edustamansa arvot ovat sellaisia, joihin me ihmiset tulemme aina pyrkimään.

