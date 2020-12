Herätys: Rajavalvontaan uusia koneita, valtakunnallinen potilasturvallisuuskeskus aloittaa, hurja inflaatio vaatii luovuutta Argentiinassa

Suomi tehostaa rajavalvontaansa uusimalla valvontalentokoneensa

Koronakriisi on korostanut rajavalvonnan tärkeyttä entisestään. Uusia valvontalentokoneita voitaisiin hyödyntää myös Itämeren öljyvahinkoihin varautumisessa.

Etla: Suomen talous herää kesään mennessä – koronarokote ratkaisevin tekijä

Matias Väänänen / Yle

Vuosi 2021 merkitsee koronakriisin loppua, ja Suomen talous herää kesään mennessä, arvioi Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla. Koronarokote on ratkaisevin tekijä talouden laskun pysäyttämisessä. Etla odottaa, että koronakriisin jälkeen talouspolitiikassa siirrytään elvytysvaiheesta sopeutukseen. Siirtymästä tuskin tulee poliittisesti helppo. Tutkimislaitos ennustaa, että hallitus ajoittanee sopeutukset edessä olevaan noususuhdanteeseen.

Vähemmän hoitovirheitä ja turvallisempaa hoitoa – potilasturvallisuuskeskus aloittaa toimintansa täydellä teholla

Potilasturvallisuuskeskus huolehtii siitä, että hyviksi koetut käytännöt tuodaan osaksi hoitotyön arkea koko maassa. Jarkko Heikkinen / Yle

Vaasaan perustetun valtakunnallisen keskuksen tehtävänä on yhtenäistää potilasturvallisuuden tavoitteita ja käytäntöjä ympäri Suomen. Tavoitteena on myös kehittää mittaristoa niin, että potilasturvallisuuden tasoa pystytään nykyistä paremmin arvioimaan ja vertailemaan. Eniten vaaratilanteita sattuu lääkehoidossa. Myös tiedonkulun kangertelu vaarantaa potilasturvallisuutta.

Argentiinassa hinnat nousevat kroonisesti ja pimeä rahanvaihto kukoistaa – Talousasiantuntija: "Inflaatio on kansallislajimme, vähän kuin jalkapallo"

Yksinhuoltaja Grace Schuchner säännöstelee ostamiaan ruokia, jotta ne riittäisivät hänelle ja Shira-tyttärelle. Johanna Pohjola / Yle

Argentiinaa piinaa jatkuva inflaatio eli yleinen hintatason nousu. Inflaatio on ollut tänä vuonna 35 prosenttia, kun se esimerkiksi Suomessa on alle prosentin. Keskiluokan arki vaatii luovaa kikkailua, säännöstelyä ja suunnittelua.

Saderintama pyyhkii etelän yli – ajokeli on huono

Ilmatieteen laitos

Saderintama pyyhkii tänään etelän yli. Lounaisrannikolla sade on paikoin vettä tai räntää, maan eteläosassa lumisade on ajoittain runsasta. Päivällä lunta sataa lisää etenkin maan kaakkoisosassa ja pohjoisessa. Lämpötila on 0–6 astetta, lounaassa hieman plussan puolella. Ajokeli muuttuu erittäin huonoksi tai huonoksi maan eteläosassa.

Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.