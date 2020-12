Katinkullan työntekijällä todettu koronatartunta Vuokatissa, jatkotartuntoja työntekijöiden kesken poissuljetaan testein

Katinkullan työntekijöistä neljä on määrätty karanteeniin.

Katinkullan työntekijöistä neljä on määrätty karanteeniin. Tanja Heikkonen / Yle

Vuokatin matkailualueella sijaitsevan Katinkullan lomakohteen työntekijällä on todettu maanantaina koronavirus, joka on ensimmäinen kohteen työntekijällä todettu tartunta. Sairastunut henkilö on työskennellyt viimeksi työvuorossa aatonaattona (23.12.) ja jouluaattona (24.12.).

Altistumisen kannalta keskeiset paikat ja ajankohdat ovat aatonaattona Katinkullan ravintola O’Learys kello 13–20 ja jouluaattona hotellin aamupala 8–11 ja ravintola O’Learys klo 11–15.

Joulun aikana Katinkullassa havaittiin 12 tartuntaa ulkopaikkakuntalaisilla matkailijoilla.

– Tartunnanjäljityksen perusteella ei ole varmuutta, liittyykö työntekijän tapaus aiempiin ryppäisiin, vai onko kyse erillisestä tartunnasta. Karanteeniin on toistaiseksi määrätty neljä työntekijää, toteaa pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari Kainuun sotesta.

Katinkullan lomakohteesta vastaava Holiday Club Resort kertoo, että kohteessa on noudatettu ravintolatoimintaa rajoittavia määräyksiä ja muita ohjeita. Nyt on lisäksi ryhdytty aiempiakin tiukempiin varotoimiin.

– Asiakaspalvelutilanteissa suojausohjeet ovat tiukat.. Henkilökunnan kesken tiukennamme käytäntöjä entisestään, ja esimerkiksi kaiken ruokatarjonnan saa myös take awayna. Tapahtuma-aikaan työskennellyttä henkilökuntaa testataan myös suoria altistuksia laajemmin, jotta voimme poissulkea jatkotartunnat, kertoo Katinkullan Resort Manager Pirppa Taljavirta.

Tapahtuma-aikaan Koronavilkku -hälytyksen saaneita ohjeistetaan ottamaan yhteyttä omaan terveyskeskukseen, välttämään kontaktia toisten kanssa ja noudattamaan suojaus- ja hygieniaohjeita sekä hakeutumaan testiin matalalla kynnyksellä.

– Katinkullassa asiakasrajapinnassa on käytetty suojaimia aktiivisesti, riski tartuntaan on pieni, Koukkari arvioi.