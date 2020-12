Naamioituneet miehet teloittivat Lourenço Verasin kesken perheillallisen Paraguayssa – 50 toimittajaa maksoi työstään hengellään tänä vuonna

Pakistanin Islamabadissa vaadittiin toukokuussa loppua toimittajien tappamiselle. Mielenilmaus järjestettiin 3. toukokuuta, joka on kansainvälinen lehdistönvapauden päivä.

– Meidän on kuoltava jonakin päivänä. Toivon, ettei oma kuolemani ole kovin väkivaltainen, ettei kiväärin luoteja olisi kovin monta. Toivottavasti on vain yksi luoti, toimittaja Lourenço Veras sanoi vuonna 2017 tehdyssä dokumentissa.

Useita tappouhkauksia saaneen toimittajan toive ei toteutunut. 12. helmikuuta 2020 hänen kotiinsa Paraguayn Pedro Juan Caballerossa tunkeutui kaksi naamioitunutta ja aseistautunutta miestä. Kolmas mies odotti pihalla autossa.

Veras istui illallisella yhdessä vaimonsa, poikansa ja appensa kanssa. Asemiehet nähdessään toimittaja yritti paeta, mutta pako katkesi jalkaan ammuttuun luotiin. Verasiin ammuttiin 11 laukausta, joista yksi päähän.

Sairaalassa kuollut Veras on yksi niistä 50 toimittajasta tai muusta media-alan työntekijästä, jotka Toimittajat ilman rajoja -järjestön (RSF) tilaston (siirryt toiseen palveluun) mukaan kuolivat työnsä vuoksi tämän vuoden aikana. Tilasto kattaa ajanjakson 1.1.–15.12.2020.

Viime vuonna työnsä vuoksi henkensä menetti 53 toimittajaa. Tänä vuonna maailmalla on koronapandemian vuoksi liikkunut selvästi viime vuotta vähemmän toimittajia.

Surijat kokoontuivat Lourenço Verasin arkun ympärille 13. helmikuuta 2020. STR / EPA

Korruptiouutisointi suurin uhka

Toimittajat ilman rajoja -järjestön mukaan kolmasosa kuolemantapauksista tapahtui sotaa käyvissä ja kaksi kolmasosaa sotaa käymättömissä maissa.

Vuoden 2017 jälkeen tapahtunut käänne, jossa sota-alueilla tapahtuvat kuolemat laskevat joka vuosi, jatkui tänäkin vuonna. Vielä vuonna 2016 toimittajien kuolemista 58 prosenttia tapahtui sota-alueilla.

Tänä vuonna kuolleista toimittajista 84 prosenttia joutui erityisesti heihin kohdistetun väkivallan uhriksi. Viime vuonna prosenttiosuus oli 63.

Erityisen vaarallista on valtaapitävien korruptiosta ja julkisten varojen väärinkäytöstä sekä järjestäytyneestä rikollisuudesta raportoiminen.

Tänä vuonna tapettujen tutkivien toimittajien joukossa on kymmenen korruptiota tutkinutta ja neljä järjestäytynyttä rikollisuutta tutkinutta journalistia. Myös kolme ympäristöasioita tutkinutta toimittajaa murhattiin.

Poikkeuksellista on, että tänä vuonna tapettujen toimittajien joukossa on seitsemän erilaisista protesteista raportoinutta henkilöä. Esimerkiksi Irakissa tuntemattomat asemiehet tappoivat kolme toimittajaa ampumalla näitä päähän mielenosoitusten aikana.

Erityisen halpa toimittajien henki on huumerikollisuuden riivaamassa Meksikossa, jossa on kuollut tänä vuonna kahdeksan toimittajaa. Irakissa henkensä on menettänyt kuusi, Afganistanissa viisi, Intiassa neljä ja Pakistanissa neljä toimittajaa.

Rikostutkija kuvasi 30. lokakuuta paikkaa, jossa toimittaja Arturo Alba Medina ammuttiin hengiltä Meksikon Ciudad Juárezissa. Luis Torres / EPA

Useita raakoja toimittajamurhia

Monissa toimittajamurhissa tekotapa on ollut erittäin raaka.

Tänä vuonna Meksikossa esimerkiksi mestattiin El Mundo -lehden toimittaja Julio Valdivia Rodríguez ja paloiteltiin verkkomedia Punto x Punto Noticiasin toimittaja Víctor Fernando Álvarez Chávez.

Intiassa taas poltettiin elävältä paikallishallinnon korruptiota arvostellut Rashtriya Swaroop -lehden toimittaja Rakesh Singh ja silvottiin viidakkoveitsillä tv-toimittaja Isravel Moses.

Iranissa hirtettiin Amadnews-uutissivuston toimittaja Rouhollah Zam, joka oli saanut kuolemantuomion epäreiluksi arvioidussa oikeudenkäynnissä. Toimittajat ilman rajoja -järjestön mukaan Zam oli 30 vuoteen ensimmäinen teloitettu toimittaja Iranissa.

– Jotkut saattavat ajatella, että toimittajat ovat ammattiinsa kuuluvien riskien uhreja. Toimittajat joutuvat kuitenkin yhä useammin kohteiksi tutkiessaan ja raportoidessaan aroista aiheista, sanoo RSF:n pääsihteeri Christophe Deloire.

Esimerkiksi koronapandemiasta raportoineiden toimittajien sananvapautta on RSF:n mukaan loukattu paikoin vakavasti muun muassa ottamalla näitä kiinni.

– Hyökkäyksen kohteena on oikeus saada tietoa. Se on jokaisen oikeus, Deloire painottaa.

Committee to Protect Journalists kertoo nettisivuillaan (siirryt toiseen palveluun), että kesken perheillallisen murhattu Lourenço Veras omisti Porã News -verkkouutissivuston, joka raportoi järjestäytyneestä rikollisuudesta Paraguayn ja Brasilian raja-alueella.

Kaksi viikkoa ennen kuolemaansa Veras kertoi televisiossa saaneensa uutistensa vuoksi useita tappouhkauksia huumerikollisilta. Toukokuussa poliisit ilmoittivat epäilevänsä murhasta järjestäytyneen rikollisryhmän paikallista johtajaa.

Verasin perhe selvisi iskusta hengissä ja poliisi suojelee nyt leskeä.

