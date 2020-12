Trumpia vahvasti tukenut konservatiivilehti vaatii häntä lopettamaan vaalivilppipuheet – Herra presidentti, lopettakaa järjettömyys

New York Post, Petteri Sopanen / Yle

New York Postin etusivu 28.12., jossa presidentti Trumpia kehotetaan lopettamaan järjettömyys.

New York Postin etusivu 28.12., jossa presidentti Trumpia kehotetaan lopettamaan järjettömyys. New York Post, Petteri Sopanen / Yle

New York Postin mukaan presidentti Trumpin linja johtaisi epädemokraattiseen vallankaappaukseen.

Yhdysvaltain suurimpiin sanomalehtiin kuuluva New York Post otti eilen maanantaina jyrkkäsanaisesti kantaa presidentti Donald Trumpin pyrkimyksiin kumota vaalitulos keinolla millä hyvänsä.

Pääkirjoituksessaan ja etusivunsa otsikolla (siirryt toiseen palveluun) lehti puhutteli presidenttiä suoraan. "Herra presidentti, lopettakaa järjettömyys", lehti vaati.

New Yorkissa ilmestyvää tabloid-lehteä on pidetty Trumpin mielilehtenä. Lehti ilmoitti hieman ennen marraskuun alun presidentinvaaleja kannattavansa Trumpia. Tämän lehti toi ilmi myös pääkirjoituksessaan.

Nyt lehden sanoma on selvä, Trumpin pitää lopettaa "pimeä näytelmänsä" ja todeta hävinneensä vaalit. Trumpilla oli oikeus tarkistuttaa vaalitulos, mutta useampaan kertaan tehdyissä tarkistuksissa ei ole löydetty pienintäkään viitettä vaalien vilpillisyydestä, lehti toteaa.

Kun Trump vielä nyt viittaa tviiteissään, että republikaaneilla pitäisi olla rohkeutta muuttaa vaalitulos tammikuun 6. päivänä tapahtuvassa vaalikollegion kokouksessa, kyseessä olisi New York Postin mukaan "epädemokraattinen vallankaappaus".

Lehti antaa tylyt luonnehdinnat eräistä Trumpin avustajista. Hänen asianajajansa Sidney Powell on lehden mukaan "hullu ihminen" [crazy person]. Trumpin entinen neuvonantaja Michael Flynn on kehottanut Trumpia ottamaan käyttöön poikkeuslain uusien vaalien jäjestämiseksi. Tämä on lehden mukaan verrattavissa valtiopetokseen.

New York Post vetoaa Trumpiin, että tämä kohdistaisi huomionsa Georgian senaatin vaaliin.

Jos kaksi senaatin paikkaa pysyvät republikaaneilla, riittäisi se pitämään senaatin republikaanienemmistöisenä, jolloin demokraattihallinnolle syntyisi vastavoima. Jos taas demokraatit voittavat molemmat paikat, saisi tuleva presidentti Joe Biden vapaat kädet Trumpin perinnön kumoamiseksi, lehti painottaa.

– Jos takerrutte valtanne viimeisinä päivinä uhkailuun, että poltatte jäljiltänne kaiken, siitä teidät tullaan muistamaan. Ei vallankumouksellisena, vaan anarkistina, joka piteli tulitikkua, lehti päättää pääkirjoituksensa.

Edustajainhuone torppasi Trumpin yrityksen käyttää veto-oikeuttaan – Trump halusi estää puolustusmäärärahojen lakipakettia menemästi läpi