"Nuori poika pimeästä pohjolasta alkoi kertoa maailmalle asioita Ramonesista" – Jari-Pekka Laitio-Ramone on omistanut punkin pioneerille suuren osan elämästään

New Yorkissa 1974 perustettu The Ramones on yksi punkrockin pioneereista.

1980-luvun lopussa C-kasetilta kuunneltu Ramones-kokoelma sai aikaan voimakkaan tunnereaktion Kauhajoella 10-vuotiaassa pojassa.

– Yksi biisi sai älyttömän fiiliksen aikaan. Taoin hulluna ilmarumpalina käsiä ja lauloin taika taika taikapallo. Englanniksi mama mama magicball. Eihän suunnilleen kymmenvuotias osaa englantia, joka lausutaan nopeasti. Biisi olikin "mammanpoika", Mama's Boy.

Jari-Pekka Laitio-Ramone kertoo, että varhainen muisto hieman nolostuttaa nyt 30 vuotta myöhemmin kerrottuna.

Se oli alkusysäys faniudelle, josta syntyi ramonesheaven.com (siirryt toiseen palveluun) -verkkosivusto.

90-luvun puolivälissä www-sivut olivat tuore palvelu Internetissä. Etelä-Pohjanmaalla Kauhajoella kuitenkin kuljettiin kehityksen kärjessä.

– Panulan Jaakko Kauhajoelta kulki nettiasioissa eturintamassa. Koulun kurssilla vuonna -95, kun olin 17-vuotias, hän pyysi tekemään nettiin jotain hyödyllistä, jota sieltä vielä puuttui. Ramonesista ei ollut mitään kunnollista.

Laitio-Ramonen mukaan ramonesheaven.com -sivuston uutisosiossa on tällä hetkellä yli 5500 riviä tekstiä. Hän on kirjoittanut kaiken itse.

– Nuori poika pimeästä pohjolasta alkoi kertoa maailmalle asioita Ramonesista.

Vasemmalla taiteilija Arturo Vega, joka suunnitteli Ramones-logon ja oli paikalla lähes kaikilla yhtyeen keikoilla. Johnny Ramonen vaimo Linda, Jari-Pekka Laitio-Ramone ja Dee Dee Ramonen vaimo Barbara Zampini Los Angelesissa 2009. Jari-Pekka Laitio-Ramone

Jo sivuston alkuaikoina Laitio-Ramone sai esimerkiksi Australiasta ja Uudesta-Seelannista raportteja ex-ramonesjäsenten keikoilta. Hän pitääkin sivuston tarjoamaa tietoa visuaalista ilmettä tärkeämpänä.

Sivuilla on tiedot noin 300 julkaisusta, yli 130 soolokeikkojen arviota paristakymmenestä maasta ja tiedot tuhansista keikoista.

Sukunimen käyttöön on virallinen lupa

Toimittajana Kauhajoki-lehdessä (siirryt toiseen palveluun) työskentelevä Laitio-Ramone on vuosien mittaan ollut paikalla noin 70 keikalla, joilla on esiintynyt ainakin yksi ramonesjäsen.

Yhtye avasi omat www-sivunsa vuonna 1999. Silloin perustettiin myös virallinen Ramones-faniklubi, jonka ensimmäinen jäsennumero bändin jäsenten ja lähipiirin ulkopuolisille myönnettiin Laitio-Ramonelle.

– Samoihin aikoihin sain virallisen luvan käyttää sukunimeä Laitio-Ramone.

Valokuvien saaminen verkkosivuille oli aluksi hankalaa. Digikamerat yleistyivät vasta 2000-luvun alussa, mutta Laitio-Ramone tiesi muutaman ammattivalokuvaajan, jotka osasivat kehittää keikoilta otettuja filmirullia negatiiveiksi.

Yksi keikoista oli Joey Ramonen viimeiseksi jäänyt esiintyminen.

– Sain yleensä päivän tai parin päästä kuvat keikoista. Joey Ramonen viimeisiltä keikoilta sivuillani oli raportti ja kuvat. Tietenkään siinä vaiheessa ei voinut kuvitella, että ne jäisivät viimeisiksi keikoiksi.

Mittava Ramones-kokoelma

Vuosien mittaan kertyneen Ramones-aiheisen kokoelman henkilökohtaisimmiksi asioiksi ovat muodostuneet alkuperäisen basistin Dee Dee Ramonen maalamat taulut ja päiväkirja, jonka Dee Dee lahjoitti vuonna 2000.

Jari-Pekka Laitio-Ramone ja Ramones-yhtyeen alkuperäisjäsen ja pääbiisintekijä Dee Dee Ramone Ruotsissa vuonna 2000. Dee Dee lahjoittaa kuvassa päiväkirjansa. Jari-Pekka Laitio-Ramone

Ramonesfanin taipaleella vuosi 1992 oli yksi kohokohdista.

– Mondo Bizarro -levy ilmestyi silloin. Se on edelleen yksi tärkeimmistä Ramones-levyistä. Poison Heart on kappale, jonka koen omakohtaiseksi.

Verkkosivuston ylläpitämisen lisäksi Laitio-Ramone on julkaissut kolme ramonesaiheista kirja: Heaven Needed A Lead Singer: Fans Remember Joey Ramone vuonna 2002, Rock In Peace: Dee Dee And Joey Ramone 2004 ja Ramones: Soundtrack Of Our Lives vuonna 2009.

Dee Dee Ramonen päiväkirjasta löytyy hieman värittynyt tarina eräästä keikkamuistosta.

– Kitaristi potkaisi mikkiä ja se tuli suoraan naamaani. Päiväkirjassa Dee Dee kirjoittaa, että Jari-Pekkaan sattui ja näin hänen aivonsa. Hän loukkaantui niin pahasti, Laitio-Ramone hymyilee.

