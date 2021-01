Suomalainen Miranda Chambers on yksi Wonder Woman 1984 -elokuvan amatsoneista – ”Se oli rankinta, mitä olen ikinä tehnyt”

Kevät 2018. Hackney, Lontoo. Miranda Chambers on töissä Yum Bun -ravintolan tiskillä, kun hän kuulee saaneensa roolin yhdessä Hollywoodin odotetuimmista elokuvista. 20-vuotias tanssija ja malli näyttelisi yhtä amatsoneista menestyneen supersankarielokuvan jatko-osassa Wonder Woman 1984.

– Olin ollut pari kuukautta ihan jännityksessä ja sitten sain tietää, että sain roolin. En voinut uskoa sitä, Chambers kertoo nyt, pari vuotta myöhemmin.

Roolin saaminen oli edellyttänyt lukuisia haastatteluja ja testejä, joissa käytiin läpi erilaisia stunt-kohtauksia.

Isoimmat haasteet olivat kuitenkin vasta edessä.

Jyväskylästä Lontooseen

Jyväskylästä kotoisin oleva Chambers oli keväällä 2018 muuttanut isänsä kotikaupunkiin Lontooseen. Tanssijan koulutuksen saanut nainen oli lukioaikana Helsingissä aloittanut työt myös mallina.

Lontoossa hänen oli etsittävä uusi mallitoimisto. Se lähetti hänet ensitöikseen tuntemattoman elokuvan roolitustilaisuuteen.

– Ihmettelin, kun haastattelussa kysyttiin muun muassa, että osaanko ratsastaa ja uida. Kun haastattelija sitten sanoi, että kyseessä on Warner Bros -toimintaelokuva, silmäni alkoivat laajentua.

Supersankarielokuva Wonder Woman 1984 kuuluu Hollywoodin isoimpiin elokuvatuotantoihin. Sen tekemisen on arvioitu maksaneen yli 160 miljoonaa euroa. Elokuva on jatko-osa vuoden 2017 kesähitille Wonder Woman, jolla ohjaaja Patty Jenkins rikkoi naistekijöihin kohdistuvia ennätyksiä ja ennakkoluuloja.

Chambers lähti roolitustilaisuuden haastattelusta harmitellen, ettei ollut valmistautunut siihen kunnolla. Hänen mukaansa mallitoimistoista harvemmin etsitään näyttelijöitä elokuviin.

– Se ei ole mallien työtä. Mutta mallit ovat pitkiä, ja sitä myös amatsoneilta haluttiin.

Pituus ei ollut suinkaan ainoa vaatimus. Ohjaaja Jenkins oli kerännyt jo ensimmäisen Wonder Woman -elokuvansa amatsoneiksi tosielämän ihmenaisia.

– Ekan leffan amatsoneihin kuului muun muaassa maailman paras nyrkkeilijänainen. Tähän elokuvaan he tarvitsivat ihmisiä, jotka osaisivat tehdä todella monipuolisesti eri asioita. Veikkaan, että he lähtivät etsimään joka kiven alta.

Ja yhden kiven alta löytyi Miranda Chambers. Chambersin tanssijan koulutus oli alkanut jo lapsena. Jyväskylässä tanssiessaan hän oli tehnyt paljon tanssiteatteria. Niinpä hän ei vierastanut myöskään ajatusta näyttelemisestä.

– Minulle kerrottiin, että monipuolisempiin rooleihin etsitään monesti tanssijoita, koska he pystyvät oppimaan uudenlaista liikettä nopeasti ja saavat sen näyttämään hyvältä.

Themysciran ihmenaiset

Wonder Woman 1984 -elokuvan kohtaukset, joissa Chambers nähdään, kuvaavat amatsonien olympialaisia. Wonder Woman -sarjakuvista tuttua amatsonien kotisaarta Themysciraa asuttavat naissoturit mittelevät voimiaan muun muassa kestävyyslajeissa, ratsastuksessa ja jousiammunnassa.

Elokuvassa kisat käydään takaumajaksossa, jossa tuleva supersankari on vasta lapsi, mutta kisailee jo aikuisten amatsonien kanssa. Yksi supersankarin kilpakumppaneista on Chambersin roolihahmo.

– Nuorta Dianaa esittävä kymmenvuotias Lilly Aspell teki kaikki stuntit kanssamme itse. Hän on kilparatsastaja ja aivan upea tyyppi, Chambers kertoo.

Amatsonien kahdeksan hengen porukka oli Chambersin mukaan monenkirjava.

– Meistä kolme oli tanssijoita, kaksi stunt-näyttelijöitä, kaksi urheilijoita ja kaksi malleja.

Amatsonien ryhmässä näyttelee Chambersin lisäksi esimerkiksi entinen olympiatason yleisurheilija Jade Johnson. Chambers itse oli koko porukan nuorin.

Samalla viivalla olympiaurheilijan kanssa

Amatsonien olympialaisia kuvaava jakso kestää valkokankaalla runsaat viisi minuuttia. Kohtauksen alun voi katsoa täällä (siirryt toiseen palveluun). Tosielämässä fyysisesti erittäin vaativien kohtausten harjoitteleminen vaati puolen vuoden täysipäiväisen työn.

Prinsessa Diana (Lilly Aspell) kisaa aikuisten amatsonien kanssa Themysciran areenalla. Kuvassa taka-alalla häntä kirii myös Miranda Chambers. © 2020 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

Rooliin valmistautuminen alkoi huhtikuussa 2018 Lontoossa. Viitenä päivänä viikossa tehty ohjelma sisälsi ensin neljä tuntia stunttien harjoittelua ja sitten kaksi tuntia kuntosalilla.

– Se oli rankinta treeniä, mitä olen ikinä tehnyt. En tiedä saisiko itseään motivoitua sellaiseen ellei olisi ollut tällainen siisti mahdollisuus.

Harjoittelulla pyrittiin Chambersin mukaan siihen, että näyttelijät liikkuisivat yhtä vahvasti kuin olympiaurheilija mutta yhtä kevyesti kuin tanssija tai voimistelija.

Amatsonien kuntoa ja kehitystä testattiin tasaisin väliajoin. Kuinka pitkälle he pystyivät hyppäämään ilman vauhtia? Kuinka korkealle he hyppäisivät? Kuinka monta punnerrusta he ehtivät tehdä minuutissa?

– Oli todella mielenkiintoista testata omaa kuntoa ensimmäistä kertaa koskaan ja vielä olympiaurheilijan vieressä.

Se, mikä ryhmässä yllätti Chambersin, oli kilvoittelun puute.

– Olisin odottanut sellaista ainakin kilpaurheilijoilta. Mutta meillä vallitsi keskinäinen kunnioitus. Kaikilla oli eriävät taidot eikä kukaan ollut aina paras kaikessa. Kaikki pääsivät loistamaan ja kaikille oli haastetta.

Amatsonit saapuvat areenalle

Kuukausien treenin ja kuvausten aikana ryhmän jäsenistä tuli läheisiä ystäviä. Chambers uskoo, että jo elokuvan roolituksessa otettiin huomioon se, ilmentäisivätkö näyttelijät Wonder Woman -tarinoiden amatsonien mielenmaisemaa.

– Kaikki Themysciran asukkaat edustavat samoja arvoja kuin Wonder Woman eli reiluutta, rakkautta ja rauhaa ennemmin kuin voittamista tai muita sellaisia asioita, mitkä ovat meidän ihmispolojen tärkeysjärjestyksessä korkeammalla.

Wonder Woman 1984 -elokuvan amatsonien areena rakennettiin Fuerteventuraan Kanariansaarille. Kuvauksissa käytettiin satoja avustajia, jotka näyttelivät stadionin yleisöä. Koska elokuva kuvattiin vuonna 2018, ei koronapandemia ehtinyt rajoittaa sen joukkokohtauksia. © 2020 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

Stunttien kuvaaminen alkoi heinäkuussa 2018 Lontoossa. Kuvausten valmistuttua ryhmä matkusti Kanariansaarille. Fuerteventuraan oli rakennettu kokonainen antiikin ajan areena, jossa heidän kisailunsa elokuvassa tapahtuisi.

– Kaikki oli yhtäkkiä paljon massiivisempaa. Tuli sellainen olo, että olen oikeasti siellä saarella. Yleisönä oli satoja avustajia, ja ohjaaja Patty Jenkins ja ykköskuvausryhmä olivat meidän kanssa siellä. Tuli tunne, että nyt tehdään ison maailman meiningillä.

Chambers kertoo, että yhdessä treenannut ja kuvannut näyttelijäporukka pitää yhä yhteyttä lähes päivittäin. Kuvausten viralliset päätösjuhlat järjestettiin hänen entisellä työpaikallaan Yum Bun -ravintolassa.

Lisää amatsoneja valkokankaalle

Wonder Woman 1984 -elokuvan oli tarkoitus saada ensi-iltansa jo viime vuoden puolella. Ensi-ilta kuitenkin siirrettiin keväälle, ja koronapandemia on ajanut sitä vähä vähältä myöhäisempään ajankohtaan.

Tällä hetkellä elokuvan on tarkoitus saada Suomen ensi-iltansa tammikuun puolivälissä, jos koronatilanne sen sallii.

Miranda Chambers ei vielä tiedä palaako hän amatsonin rooliin Wonder Woman -elokuvasarjan seuraavissa osissa. "Olisi mahtavaa jos niin kävisi", tanssija sanoo. Antti Eintola / Yle

Miranda Chambers ei tähän haastatteluun mennessä ollut vielä nähnyt elokuvaa. Hän kertoi tarkoituksenaan olleen katsoa se joululomalla Suomessa, mutta teatterit olivat kiinni ja ensi-ilta siirtyi myöhemmäksi.

Elokuvien tekeminen kiinnostaa häntä myös jatkossa.

– Olen tehnyt omasta mielenkiinnostani jonkin verran avustajaduuneja. Kerran minut roolitettiin Fast & Furious 9 -elokuvaan, jossa vilahdan kahdessa kohtauksessa.

Ohjaaja Patty Jenkins on kertonut ohjaavansa myös kolmannen Wonder Woman -elokuvan. Ennen sitä hän aikoo tuottaa erillisen elokuvan, joka kertoo nimenomaan Themysciran amatsoneista.

Nähdäänkö Miranda Chambers siis tulevaisuudessakin yhtenä tarunhohtoisen saaren sotureista?

– Se jää nähtäväksi. Kyllä Patty siitä meille mainitsi ja sanoi, että se olisi ihanaa. Mutta ei sitä tiedä. Olisi mahtavaa jos niin kävisi.