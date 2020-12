Katso suorana klo 15.30: Onko koronatilanne helpottanut Pirkanmaalla, voidaanko tiukoista rajoitteista alkaa luopua? – Yle seuraa

Pirkanmaalla kerrottiin tiistaina 15 uudesta koronatartunnasta. Koronatilanne on runsaan viikon aikana hieman rauhoittunut.

Yhteensä todettuja tartuntoja on nyt 1 834.

TAYSin erityisvastuualueella on sairaalahoidossa koronaviruksen takia kuitenkin 46 potilasta, joista yksi on THL:n tuoreimman tilaston mukaan tehohoidossa. Koronan takia kuolleita on 37. Rauhaniemen sairaalassa on yhdeksän vanhusta kuollut koronan seurauksena.

Pandemiaohjausryhmä eli ns. koronanyrkki kertoo tiistaina iltapäivällä Pirkanmaan koronatilanteesta ja tuleeko uusia suosituksia. Koronanyrkki kertoo etäinfossa kello 15.30 johtopäätöksistä.

Ylen toimittajat Anu Leena Koskinen ja Antti Palomaa seuraavat tilaisuutta suorana.

Mediainfossa Pirkanmaan tilannetta ja kuluneen viikon tartunnanjäljitystyön tuloksia esittelevät koronanyrkin puheenjohtaja, johtajaylilääkäri Juhani Sand TAYSista ja apulaisylilääkäri Janne Laine TAYSin infektioyksiköstä.

Nykyiset suositukset (siirryt toiseen palveluun) ovat voimassa 10. tammikuuta asti. Nyt esimerkiksi sisäliikuntaharrastukset ovat tauolla, monet paikat suljettuina ja yli kymmenen hengen tilaisuuksia ei voi järjestää.

Aluehallintoviraston määräämä kymmenen hengen kokoontumisrajoitus on voimassa 17. tammikuuta.

Sand on aiemmin sanonut, että lasten harrastamista koskevat rajoitteet ovat ensimmäisiä, joista rajoitteiden purkaminen voitaisiin alkaa.

Eniten parikymppisillä

Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä muistuttaa, että koronatilanne ei ole Pirkanmaalla ohi, eivätkä nyt alkaneet rokotukset vielä yksin ratkaise tilannetta. Maski- ja turvavälisuositusta sekä kokoontumisia koskevia suosituksia tulee edelleen noudattaa.

Vuodeosastohoidon tarve on Pirkanmaallakin edelleen varsin suurta. Sen sijaan koronanäytteessä kävijöitä on ollut joulun aikaan selkeästi vähemmän kuin ennen joulua.

Pandemiaohjausryhmä toivoo, että hengitystieoireiden ilmaantuessa hakeudutaan edelleen koronatestiin matalalla kynnyksellä. Erityisesti matkailijoiden tulisi mennä testiin herkästi.

- Esimerkiksi pohjoisen hiihtokeskuksista tulevien kannattaa tarkkailla oireitaan ja hakeutua lievissäkin oireissa välittömästi testiin ennen kuin lähtee töihin, kouluun tai harrastuksiin, kehottaa pandemiaohjausryhmän puheenjohtaja Juhani Sand.

Viime viikon 92:sta tartunnasta pystyttiin selvittämään 82 prosenttia. Yli 40 prosenttia uusista tartunnan saajista ovat olleet jo valmiiksi karanteenissa.

Perhepiiristä sairaus tarttui 33 tapauksessa. Työpaikaltaan tartunnan sai yhteensä 14 henkilöä kuudelta eri työpaikalta. Ulkomailta tuli nyt 13 tartuntaa. Hoito- tai hoivayksiköstä saatiin viisi tartuntaa. Sukulaisen ja ystävän tapaamisesta tuli seitsemän tartuntaa ja yksityisistä juhlista kaksi tartuntaa.

Viime viikolla eniten tartuntoja todettiin 20–29-vuotiailla.

Päivitetty klo 15.19 tehohoidossa olevien määrä.