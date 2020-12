Tuhannet matkasivat joulunviettoon Lappiin – ulkomaalaisia ei näy, kotimaanmatkailijoiden joukossa myös Lapin ensikertalaisia

Turisteja on Lapissa vähemmän kuin aiempina vuosina, sillä ulkomailta saapuneita ei ole käytännössä lainkaan.

Lappi on houkutellut suomalaisia lomalle joulun aikaan koronasta huolimatta.

Esimerkiksi Kittilän Levillä on arviolta noin 15 000, Kolarin Ylläksellä noin 8000–10 000 ja Rovaniemellä noin tuhat majoittujaa muualta maasta. Näin arvioivat Visit Levi, Visit Ylläs ja Visit Rovaniemi. Tarkkaa määrää kaikista Lapissa tällä hetkellä olevista matkailijoista ei ole tiedossa.

Turisteja on Lapissa aiempaa vähemmän, sillä ulkomailta saapuneita ei ole pandemian vuoksi käytännössä lainkaan. Lapin matkailuväki arvioi etukäteen Lappiin tulevan vuodenvaihteen molemmin puolin noin 35 000 vierasta muualta maasta.

– Ulkomaisten matkailijoiden poisjäämistä ei ole voitu kokonaan korvata kotimaan matkailulla. Arvioisin, että turisteja on Levillä noin 25–30 prosenttia vähemmän kuin normaalisti tähän aikaan, Visit Levin toimitusjohtaja Yrjötapio Kivisaari sanoo.

Kemijärven Pyhätunturilla helsinkiläinen Timo Paarvela oli tullut laskettelulomalle jo ennen joulua. Luminen maisema tuo tervetullutta vaihtelua Helsingin pimeyteen ja mustaan maahan.

– Ei yllätä, että ihmisiä on Pyhällä, ainahan sesonkina on ihmisiä. Ulkomaisia turisteja ei ole, mikä on hyvä asia, Paarvela sanoo.

Kaksi kolmesta hiihtokeskuksesta on auki

Suomen Hiihtokeskusyhdistyksen toiminnanjohtajan Harri Lindforsin mukaan väkeä on riittänyt myös etelän hiihtokeskuksiin.

– Koko maassa on laskettelukeskuksissa riittänyt väkeä. Kaksi kolmasosaa maan laskettelukeskuksista on tällä hetkellä auki, Lindfors sanoo.

Suurin osa matkailijoista majoittuu mökkeihin ja huoneistoihin, kun taas hotelleissa on hiljaista.

– Mökkimajoituksesta 90–95 prosenttia on käytössä, Visit Ylläksen toimitusjohtaja Janne-Juhani Haarma kertoo.

Ylläksellä on huomattu, että suomalaiset ovat käyttäneet ohjelmapalveluita aiempia vuosia enemmän.

– Ylläksellä on ilmeisesti tänä vuonna uusia Suomi-asiakkaita eli niitä, jotka ovat ensi kertaa Lapissa tai ainakin ensimmäistä kertaa täällä joulun vietossa, arvioi Haarma.

Levillä taas monet ohjelmapalvelut eivät ole menneet hyvin kaupaksi.

– Esimerkiksi revontuliretkiä järjestävillä yrityksillä on ollut huonoja aikoja, Yrjötapio Kivisaari toteaa.

Pitkiä jonoja turvallisuuden takia

Suomen Hiihtokeskusyhdistyksen toiminnanjohtajan Harri Lindforsin mukaan keskuksissa on tehty riskikartoitukset ja -ohjeet ja niiden mukaan toimitaan.

– Lasketellessa ja lumilautaillessa on välineiden ansiosta turvavälit muodostuvat automaattisesti puolestatoista kahteen metriin, Lindfors sanoo.

Koronan takia hiihtokeskuksissa jonotetaan aiempaa enemmän muun muassa hiihtohisseihin tai välinevuokraamoon. Jonottaminen johtuu siitä, että sisätiloihin ei oteta varotoimien vuoksi niin paljon ihmisiä kuin ennen korona-aikaa.

Jonottaminen ei kuitenkaan ole lomalaisia haitannut, sanoo hiihtokeskus Ski Saariselän toimitusjohtaja Jarmo Katajamaa.

– Ei ole ollut mitään ongelmaa. Ihmiset ovat tottuneet tämmöiseen ja he ymmärtävät, että tämä tehdään kaikkien hyväksi.

Samaa sanoo myös Pyhällä lomaileva Timo Paarvela.

– Hyvin on keskus hoitanut asiat. Pirun nopea hissi, imaisee nopeasti jonon. Ei tarvitse minuuttia–kahta kauempaa olla siinä, Paarvela kehuu.

