Vaurioitunut ydinkäyttöinen venäläislaiva illalla ja yöllä Suomenlahdella – ajaa korjattavaksi Pietariin

Venäläinen ydinkäyttöinen rahtilaiva Sevmorput on matkalla Pietariin, missä sen lasti puretaan ja alus otetaan telakalle korjattavaksi. Sevmorputin potkurista vaurioitui yksi lapa Atlantilla syksyllä.

Alus on tullut ylös Itämerta pitkin tiistaipäivää ja saapunut Suomenlahden suulle iltapäivän lopulla. Sevmorput ajaa noin 12 solmun nopeudella eli puolella vauhdilla – johtuen ilmeisesti rikkinäisestä potkurista.

Pietariin Sevmorputin on tarkoitus tulla keskiviikkona päivällä. Siellä aluksen lasti, eli uuden Etelänapa-aseman elementit ja rakennustarvikkeet puretaan satamaan. Laiva viedään telakalle korjattavaksi.

Sevmorput lähti Pietarista syyskuussa kohti Etelämannerta mukanaan rakennuselementit, joista oli tarkoitus koota uudet tilat Venäjän Vostok-tutkimusasemalle lähelle Etelänapaa.

Potkuri hajosi Atlantilla

Lokakuussa Sevmorputin matka keskeytyi, kun sen potkurin neljästä lavasta yksi vaurioitui, joidenkin tietojen mukaan irtosi. Alus alkoi ajaa edestakaisin lounaisafrikkalaisen Angolan edustalla.

Aluksen omistajan, Venäjän valtion ydinvoimayhtiön Rosatomin mukaan sukeltajat saivat irrotettua (siirryt toiseen palveluun) potkurista myös toisen lavan jotta se tasapainoittuisi ja laivaa voitaisiin ohjata. Työ piti tehdä avomerellä.

Tuolloin Venäjän viranomaiset vakuuttivat, että aluksen ydinreaktori on kunnossa.

Joulukuun alussa laiva lähti paluumatkalle. Ympäristöjärjestöt varoittivat riskeistä, kun ydinkäyttöinen laiva ajoi vajaakuntoisena syysmyrskyjen aikaan Euroopan rannikoilla, mutta matka on sujunut enemmittä ongelmitta.

Sevmorput satamassa Pietarissa syyskuussa ennen lähtöä kohti Etelämannerta. Alexander Demianchuk / AOP

Ainoa ydinkäyttöinen rahtialus

Sevmorput on Venäjän ja maailman ainoa ydinkäyttöinen rahtilaiva. Se rakennettiin Neuvostoliiton loppuaikoina 1980-luvulla pohjoisten merialueiden liikenteeseen, mutta ydinvoimaan liittyvien riskien vuoksi sitä ei huolittu moneenkaan satamaan.

Nyttemmin Venäjä on käyttänyt alusta erilaisiin armeijan ja muiden laitosten tarvitsemiin kuljetuksiin arktisella alueella.

Viime talvena Sevmorput oli Pietarissa telakalla, ja sille tehtiin muun muassa potkuri- ja peräsinjärjestelmän remontti.

Sevmorputin lisäksi Venäjällä on ydinkäyttöisiä jäänmurtajia. Viiden vanhan lisäksi on rakenteilla viiden uuden sarja. Niistä ensimmäinen, Arktika on juuri otettu käyttöön Jäämerellä ja viides laskettiin joulukuussa vesille Pietarissa.

Ydinalukset tuttuja Suomenlahdella

Sevmorput on liikkunut Suomenlahdella aiemminkin, matkoillaan Pietariin ja sieltä pois. Myös Venäjän uudet atomijäänmurtajat ajavat koeajojaan Suomenlahdella, koska ne rakennetaan Pietarissa.

Säteilyturvakeskuksen kansainvälisten projektien päällikko Aapo Tanskanen katsoo, että Sevmorputin kulkuun ei liity isoa vaaraa, koska aluksen reaktoria käytetään kaikesta päätellen pienellä teholla.

– Jos vaikka joku onnettomuus tapahtuisikin, päästöt olisivat pienet, eivätkä aiheuttaisi esimerkiksi väestön evakuointeja Suomessa, hän sanoo.

Aluksen kunnosta suomalaisilla viranomaisilla ei Tanskasen mukaan ole yksityiskohtaisia tietoja.

