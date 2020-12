Boeing 737 MAX -kone palasi lentoliikenteeseen Yhdysvalloissa – matkustajat saivat halutessaan vaihtaa lippunsa

Ensimmäinen lento Miamista New Yorkiin päivitetyllä Boeing 737 MAX -koneella lähti tiistaina. Sen on määrä laskeutua New Yorkin LaGuardian kentälle iltapäivällä paikallista aikaa.

Lentoyhtiö American Airlinesin mukaan matkustajat saivat halutessaan vielä vaihtaa lippunsa, jos kokivat lentämisen päivitetyllä konetyypillä epämiellyttäväksi.

Koneet ovat olleet lentokiellossa maaliskuusta 2019 lähtien niille sattuneiden kahden onnettomuuden jälkeen.

Onnettomuudet tapahtuivat Indonesiassa ja Etiopiassa. Molemmissa lentokoneen järjestelmä veti koneen nokkaa alaspäin automaattisesti, eivätkä lentäjät pystyneet korjaamaan tilannetta. Lentoturmissa kuoli yhteensä 346 ihmistä.

Konetyypin ohjelmistoviat on päivitetty ja se sai lentoluvan viime kuussa Yhdysvaltain lentoviranomaisilta FAA:lta. Myös EU:n ilmailuviranomainen EASA tekee vastaavan päätöksen tämän vuoden aikana.

Euroopan ja Brasilian ilmailuviranomaisten ehtona konetyypin liikennöintiin ovat olleet tietyt muutokset koneeseen sekä lentäjien lisäkoulutus.

Gol Linhas Aereas Inteligentes lensi konetyypillä matkustajaliikenteessä ensimmäisen kerran Brasiliassa aiemmin tässä kuussa. Etelä-Amerikassa konetyypillä on lentänyt sen jälkeen myös Grupo Aeromexico.

Koneen on aikeissa palauttaa matkustajaliikenteeseen Yhdysvalloissa myös muut yhtiöt. United Airlines suunnittelee lentoja helmikuuksi ja Southwest Airlines maaliskuuksi.

Lähteet: AP, Reuters