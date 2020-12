Herätys: Tämä vuosi oli Suomen lämpimin, korona mullisti monen terveenkin elämän, miten käy kanaalitunnelille brexitissä?

Helsingin Tuomiokirkko ja joulukuusi paistattelivat Senaatintorilla aurinkoisessa säässä 7. joulukuuta. Vuosi 2020 on ollut Suomessa mittaushistorian selvästi lämpimin.

Helsingin Tuomiokirkko ja joulukuusi paistattelivat Senaatintorilla aurinkoisessa säässä 7. joulukuuta. Vuosi 2020 on ollut Suomessa mittaushistorian selvästi lämpimin. Silja Viitala / Yle

Suomessa tehtiin lämpöennätys osana arktista lämpöaaltoa

Vuosi 2020 on selvästi lämpimin vuosi tähän mennessä Suomessa. Vuoden keskilämpötila on ollut noin asteen verran aikaisempaa ennätystä korkeampi. Suomi on saanut osansa laajasta arktisen alueen lämpimästä, johon yhtenä tekijänä vaikuttaa ilmaston lämpeneminen.

Poikkeusvuosi vei Sonata Arctican solistilta Tony Kakolta Etelä-Amerikan kiertueen, mutta antoi aikaa lapsille ja taloremontille

"Olen juossut 20 vuotta ympäri maailmaa ja toivonut, että voisin joskus olla kotona ilman, että kiertue tai studioon meneminen hengittää niskaan. Pitäisi olla varovainen siinä, mitä toivoo", sanoo Tony Kakko. Laura Valta / Yle

Koronavuosi kosketti kaikkia, vaikka ani harva sairastui itse. Monen elämänpiiri kutistui kodin seinien sisäpuolelle. Osalta korona vei työt, toisille taas se toi niitä liikaakin. Jutussamme hevilaulaja, ylioppilas, ulkomailla työskentelevä sairaanhoitaja ja opettaja-perheenäiti kertovat, miten koronavuosi on vaikuttanut heidän elämäänsä ja mitä oppeja vuodesta jäi käteen.

Biden: Trumpin hallinto ei saa pidettyä koronarokotuksia aikataulussa

Virkakautensa ensimmäisen sadan päivän aikana Biden aikoo saada liikkeelle 100 miljoonaa annosta rokotteita. Roberto Schmidt / AFP

Yhdysvalloissa maan tuleva presidentti Joe Biden on suominut edeltäjänsä Donald Trumpin hallintoa koronavirusrokotusten aikataulusta lipsumisessa. Bidenin mukaan Trumpin hallinto oli ennakoinut, että joulukuun loppuun mennessä rokotteen saisi jopa 20 miljoonaa amerikkalaista. Tähän mennessä rokotteen ensimmäisen annoksen on kuitenkin saanut vasta reilut kaksi miljoonaa ihmistä

Meren alle rakennettiin tunneli yhdistämään Britanniaa Eurooppaan – sen kohtalo jää auki brexitin jälkeen

Eurotunnelin pää on Ison-Britannian puolella Folkestonessa. Arkistokuva Folkestonesta viime vuoden lokakuulta. AOP

EU:n ja Britannian edustajat allekirjoittivat sopimuksen brexitin jälkeisistä suhteista jouluaattona, mutta kanaalitunnelin hallinnasta ei vielä sovittu. Tunneliin liittyvä epävarmuus symboloi osapuolten välistä suhdetta: vaikka brexit-sopimus saatiin allekirjoitetuksi, Britannia joutuu neuvottelemaan tulevina vuosina vielä lukuisista asioista EU:n kanssa.

Sateet jatkuvat, ajokeli pysyy huonona

Ilmatieteen laitos

Sää on pilvinen ja sateita tulee monin paikoin. Lumi- ja räntäsateita ja paikoin jäätäviä sateita tulee maan keski- ja pohjoisosassa. Etelässä sataa vettä. Iltaa kohden sateet etelässä heikkenevät. Lämpötila vaihtelee etelän muutamasta plusasteesta pohjoisen muutamaan pakkasasteeseen. Ajokeli on laajalti huono jäätävien vesi-, lumi- ja räntäsateiden vuoksi. Tuuli on kovaa eteläisillä ja läntisillä merialueilla.

