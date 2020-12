Muotisuunnittelija Pierre Cardinin tavannut Sami Sykkö: “Hän kaupallisti ensimmäisenä muodin ja pystyi lopulta elämään omilla tuotteillaan saippuasta suklaaseen”

– Yksi aikakausi on ohi, koska Pierre Cardin oli nimi muotimaailmassa yli 70 vuotta. Viime vuosina vauhti on vain kiihtynyt ja suunnittelijoita tulee ja menee. Pierre Cardin on vain pysynyt, sanoo muotikaupan yhdistys Fashion Finlandin liiketoimintajohtaja, muodin monitoimija, Sami Sykkö.

Sykkö tapasi kuuluisan muotisuunnittelijan vuonna 2009 Pariisiissa, kun hän teki Cardinista haastattelua Helsingin Sanomiin. Tapaaminen oli Cardinin toimistossa Ranskan presidentin Élysée-palatsin vieressä vanhassa nuhjuisessa talossa.

Pierre Cardin oli jo tuolloin 86-vuotias, mutta Sykön mieleen ovat jääneet suunnittelijan terävä katse ja kriittinen kieli. Hän arvosteli muita muodinluojia rajuin sanoin.

– Häntä saattoi harmittaa, että muodin arvostus oli viime vuosikymmeninä muuttunut. Cardinia ei enää mainittu samassa yhteydessä, kun puhuttiin huippumuodista ja nimistä kuten Yves Saint Laurent tai Christian Dior.

Mallit esittelivät Pierre Cardinin vaatteita vuonna 1971 Lontoossa. AOP

Ura käynnistyi skandaalilla

Pierre Cardin aloitti uransa muodin parissa, kun hän pääsi Christian Diorin muotihuoneen suunnittelijaksi vuonna 1946. Oman yrityksensä hän perusti jo vuonna 1950.

Nuori suunnittelija sai ajatuksen: miksi vain varakkailla pitäisi olla varaa ostaa muotia. Hän alkoi tehdä valmisvaatteita ja myydä niitä tavaratalossa.

– Se oli 1950-luvulla niin hirveä skandaali, että hänet erotettiin Pariisin muodinluojien järjestöstä. Hänelle sanottiin, ettei hän kestä kolmea vuotta kauempaa, Sami Sykkö kertoo.

Toisin kävi.

Pierre Cardinin tyyli oli esillä Düsseldorfissa vuonna 2019 esillä olleessa Pierre Cardin. Fashion Futurist -näyttelyssä. Sasha Steinbach / EPA

Muotisuunnittelijana Pierre Cardinin kulta-aika osui 1960- ja 70-luvuille. Hänen tyylinsä oli geometristä ja hän ammensi inspiraatiota esimerkiksi siitä, kun ihminen lähti ensimmäisen kerran kuuhun.

– Hänen luomuksissaan oli huumoria ja hulluutta. Hän suunnitteli muun muassa robottinaamioita ja satelliittikypäriä.

Omaperäisillä vaatteilla Cardin loi itsestään kansainvälisen nimen. Tämän jälkeen hän kaupallisti sen käyttötuotteilla.

– Hän oli ensimmäisiä, joka näin valtavassa mittakaavassa lähti kaupallistamaan ja tekemään lisenssisopimuksia.

Pierre Cardin tuli tunnetuksi futuristisesta tyylistään. Kuva on Pariisin muotiviikoilta vuodelta 2016. Guillaume Horcajuelo / EPA

Cardinin tuotteita valmistunut myös Suomessa

Sittemmin Pierre Cardinin nimellä on tehty lukuisia tuotteita, kuten tuoksuja, huiveja, sateenvarjoja, sukkia ja solmioita. Niitä on valmistettu myös Suomessa, kun Top Knit -yritys alkoi vuonna 1984 tehdä lisenssisopimuksella miesten neuleita.

Muotisuunnittelijan tavannut Sami Sykkö kertoo kysyneensä tältä, voiko hän elää omilla tuotteillaan. Hänen nimellään kun on tehty saippuaa, lakanoita ja ruokatuotteita.

– Kyllä vaan, hän sanoi. Syön omaa suklaatani ja menen omaan teatteriini, Sykkö muistelee.

Sykön mukaan haastattelun aikaan vuonna 2009 lisenssituotteita oli kaikkiaan 800. Cardinin tuotteiden valmistaminen ja myyminen työllisti parhaimmillaan 200 000 ihmistä 180 maassa.

Pierre Cardinin luomuksia esiteltiin Moskovan muotiviikoilla vuonna 2016. Yuri Kochetkov / EPA

Pierre Cardin oli siinäkin mielessä poikkeus muotimaailmassa, että hän omisti yrityksensä loppuun asti. Harva muotisuunnittelija enää omistaa koko bisnestään.

Sami Sykön mielestä on mielenkiintoista nähdä, mitä Pierre Cardinin imperiumille käy.

– Ostaako sen joku iso muotitalo ja lähdetäänkö sitä päivittämään. Hänen elinaikanaan näin ei käynyt, mutta olisiko se nyt mahdollista, niin miksi ei. Siinä on valtavan hieno perintö, jonka voisi tuoda tähän päivään.

Muotisuunnittelija Pierre Cardin teki töitä elämänsä loppuun asti. Kuvassa hän poseeraa liikkeessään Pariisissa kesäkuussa 2019. Bertrand Guay / AFP

