Kolmea ihmistä ammuttu Tukholmassa – Ruotsissa tänä vuonna ennätysmäärä ampumisia, pääkaupungissa erityisen huono tilanne

Yksi Tukholman tämänvuotisten ampumisten uhreista on 12-vuotias tyttö, joka surmattiin ilmeisesti vahingossa elokuun alussa. Kuva muistopaikasta on otettu 3. elokuuta.

Yksi Tukholman tämänvuotisten ampumisten uhreista on 12-vuotias tyttö, joka surmattiin ilmeisesti vahingossa elokuun alussa. Kuva muistopaikasta on otettu 3. elokuuta. Stina Stjernkvist / EPA

Tukholman Tenstan kaupunginosassa on ammuttu kolmea ihmistä. Aftonbladetin (siirryt toiseen palveluun) ja Expressenin (siirryt toiseen palveluun) tietojen mukaan yksi ammutuista on kuollut.

Kahdesta haavoittuneesta toisen vammat ovat vakavat ja toisen lievät. Epäiltyjen ampujien kerrotaan lehden mukaan paenneen autolla ja mopoilla.

Poliisi on kertonut saaneensa hälytyksen tiistai-iltana kello 21.46. Yksi ammutuista löytyi asunnosta ja kaksi Tenstan keskustasta. Vielä ei ole vahvistettu, liittyvätkö tapaukset toisiinsa.

Maahanmuuttajavaltaisessa Tenstan lähiössä Tukholman luoteisosassa sattuneen ammuskelun motiivista tai tekijöistä ei toistaiseksi ole tietoa.

Lokakuussa Ruotsin TV4 uutisoi Tenstassa toimivan rikollisjengin julistäneen kaupunkiin elokuussa "ulkonaliikkumiskiellon". Uutisen jälkeen Ruotsissa nousi keskustelu rikollisjengien vallasta ongelmalähiöissä. Toisaalta uutisen synnyttämää kuvaa tilanteesta Tenstassa syytettiin vääristeleväksi.

Lue lisää: Rikollisjengi julisti tukholmalaislähiöön ulkonaliikkumiskiellon – tutkija: osoitus rikollisten suuresta vaikutusvallasta alueella

Tukholmassa rikollisten valtataistelu

Sanomalehti Dagens Nyheterin (siirryt toiseen palveluun) tiistaina julkaiseman tilaston mukaan Ruotsissa on sattunut tänä vuonna ennätysmäärä ampumisia. Ennen Tukholmassa nyt sattunutta veritekoa ampumisia oli lehden mukaan ollut tänä vuonna jo 356, mikä on uusi ennätys.

Vuonna 2019 ampumisia oli 334 ja vuonna 2018 306 kappaletta.

Ampumisissa on tänä vuonna ennen Tukholman tuoreinta tapausta kuollut 44 ja haavoittunut 115 ihmistä. Kuolleiden määrä on viime vuoden tasolla ja haavoittuneita on aiempaa vähemmän.

Se, että uhrimäärä ei ole ampumisten lisääntymisen myötä kasvanut saattaa kriminologi Joakim Sturupin mukaan johtua siitä, että ammuskelu on aiempaa useammin kohdistamatonta. Hän sanoo lehden haastattelussa, että rikolliset esimerkiksi ampuvat rakennuksia kohti painostustarkoituksessa tai laukaisevat aseita niitä testatakseen.

Neljällä Ruotsin seitsemästä poliisialueesta tilanne on tänä vuonna parantunut ampumisten ja uhrien määrällä mitattuna. Erityisesti vanhalla ongelma-alueella Malmössä tilanne on parantunut selvästi.

Tukholmassa ampumisten määrä on sen sijaan lisääntynyt tänä vuonna rajusti. Dagens Nyheterin mukaan Tukholmassa oli ennen tiistain ammuskelua ollut 148 ampumista, kun viime vuonna niitä oli 87.

Ennen tuoreinta tapausta kaupungissa on ammuttu kuoliaaksi 23 ihmistä ja haavoitettu 49 ihmistä, mikä on uusi ennätys.

Tukholman poliisi on aiemmin sanonut, että kaupungissa on meneillään rikollisjengien valtataistelu. Taustalla on muun muassa se, että useita johtavassa asemassa olleita rikollisia on otettu kiinni ja näiden paikasta taistellaan nyt jengien sisällä ja välillä.

Tukholmassa on poliisin mukaan merkittävä vajaus poliisien määrässä. Malmössä resursseja on lisätty ja myös poliisin erikoisoperaatio jengirikollisuutta vastaan on tuonut siellä hyviä tuloksia.

Lue myös:

Tukholmassa tehty 11 murhaa heinäkuun jälkeen – Yhtään epäiltyä ei ole vangittu

Ruotsin pääministerin mielenmuutos maahanmuuton ja rikollisuuden yhteydestä voi kriisiyttää välit hallituksessa

Ampumiset lisääntyvät Tukholmassa, ja poliisin mukaan käynnissä on rikollisjärjestöjen valtataistelu: "Jengit ovat sekasortoisessa tilassa"

Ruotsin poliisin erikoisoperaatio ammuskeluja ja räjäytyksiä vastaan jäi suutariksi – näkyvää tulosta syntyi lähinnä Malmössä