Veteraanien nimissä on huijattu rahaa Tampereella

Ainakin Tampereella on liikkunut huijauskirje veteraanien nimissä. Huijauskirje on jaettu Tampereella postiluukusta, ja siinä on ollut väärä Danske Bankin tilinumero.

Asiasta kerrotaan Sotiemme veteraanien Facebookin tilillä (siirryt toiseen palveluun). Asiasta kertoi ensin Tamperelainen (siirryt toiseen palveluun).

Pirkanmaan keräyspiirin piiripäällikkö Tuomo Koiranen vahvistaa, että sai sähköpostia henkilöltä, joka oli nähnyt huijauskirjeen.

– Tuskin niitä vain yhteen postilaatikkoon on jaettu.

Tiedossa ei ole ainakaan vielä, että huijauksia olisi ollut muualla Suomessa. Yle ei saanut kiinni keräyksen valtakunnallista johtoa.

Huijauskirje oli viime vuoden keräyskirje, siinä oli väärä tilinumero ja väärä, vanhentunut keräyslupatunnus.

– Tämä on todella ikävää ja harmillista, Koiranen sanoo.

Koiranen välitti tiedon Veteraanivastuu ry:n valtakunnallisen keräyksen toimihenkilöille. Asiasta on tehty rikosilmoitus

Keräys teki rikosilmoituksen ja ilmoituksen pankille. Keräyksen mukaan kirjeessä olevalle tilille ei saa maksaa mitään. Oikeat lahjoitustilit löytyvät veteraanit.fi-verkkosivuilta.