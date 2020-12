Useita ihmisiä loukkaantunut maanvyöryssä Norjassa, jopa 200 evakuoitu

Sairaala on asetettu valmiustilaan Oslon koillispuolella sattuneen maanvyöryn jälkeen.

Norjassa on sattunut suuri maanvyöry, jossa on maan yleisradioyhtiön NRK:n (siirryt toiseen palveluun) mukaan loukkaantunut useita ihmisiä. Useita asuintaloja on VG-lehden (siirryt toiseen palveluun) mukaan jäänyt vyöryn alle.

Vyöry tapahtui aamuyöllä Oslon koillispuolella sijaitsevan Gjerdrumin kunnan Askissa. 150–200 ihmistä on evakuoitu alueelta.

Oslon yliopistollinen sairaala on asetettu valmiustilaan ja lisää henkilökuntaa on hälytetty töihin.

Viranomaiset eivät ole kertoneet vammoja saaneiden ihmisten määrää. NRK:n mukaan ensimmäinen loukkaantunut saapui sairaalahoitoon pari tuntia maanvyöryn jälkeen.

Vyöryalueelle on lähetetty paljon pelastushenkilöstöä. Viranomaiset kuvailevat tapahtunutta vakavaksi luonnononnettomuudeksi.

Toistaiseksi ei ole tiedossa mikä maanvyöryn laukaisi. Seudulla on sattunut aiemmin useita vyöryjä.