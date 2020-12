90-luvulla alppimajoilla oli kyseenalainen maine, mutta nyt huippu-urheilijat asuvat jälleen vuoristomaisissa olosuhteissa parantaakseen suorituskykyään

Vuokatissa on otettu käyttöön 15 vuoden tauon jälkeen alppimajat, joissa voidaan säädellä hengitettävän ilman happipitoisuutta vastaamaan vuoristo-olosuhteita. Niitä käyttävät ammattiurheilijat, sillä vuoristoharjoittelulla voidaan parantaa kestävyysurheilijan veriarvoja ja suorituskykyä.

Alppimajat nousivat erityisesti 1990-luvulla menetelmäksi, joilla koettiin olevan hyödyllisiä vaikutuksia varsinkin maastohiihtäjille. Tuolloin reilu kaksikymmentä vuotta sitten urheilijat nukkuivat yönsä alppikorkeuksissa muun muassa rivitalohuoneistossa. Päivisin he harjoittelivat normaalisti Vuokatin maisemissa.

Alppimaiset olosuhteet huoneistoon takasi sinne rakennettu paineistus, jonka avulla päästiin vuoristomaisiin vähähappisiin korkeuksiin.

Sittemmin alppimajojen käyttö hiipui, kunnes niitä on alkanut jälleen viime vuosina ilmestyä Suomeen. Pajulahden liikuntakeskukseen valmistui vuonna 2017 kahdeksan alppihuonetta.

Toukokuussa 2019 kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen KIHUn asiantuntija Ari Nummela kertoi Ylelle, että alppihuoneet ovat hyvä lisä suomalaiselle kestävyysurheilulle, koska vuoristo-olosuhteiden perässä ei tarvitse matkustaa ulkomaille.

Vuokattiin on tänä vuonna rakentunut kaksi uutta alppimajaa. Enää ne eivät toimi rivitalohuoneistossa vaan ne on tehty uusiin opiskelijakerrostaloihin. Toimintatapa on kuitenkin sama: urheilija asuu korkealla ja harjoittelee matalalla.

Kuin nukkuisi 1500 metrin korkeudessa

Vuokatissa hiihdon maajoukkuevalmentaja Mikko Virtanen seisoo tyytyväisenä vähän aikaa sitten käyttöön otetuissa alppimaisissa olosuhteissa. Hän kertoo, että tällä hetkellä majat vastaavat 1500–1600 metrin korkeutta merenpinnasta. Vuosittain vuodenvaihteen tienoilla järjestettävä maastohiihdon kansainvälinen kilpailusarja Tour de Ski alkaa 1600 metristä.

Alppimajan seinällä olevasta mittarista näkee huoneen happipitoisuuden. Elisa Kinnunen / Yle

– Saamme erittäin hyvää kokemusta siihen, mikä merkitys näillä olosuhteilla on niille kilpailijoille, jotka ovat olleet majassa.

Pekingin talviolympialaisissa 2022 kilpaillaan yli 1700 metrissä. Virtanen ei vielä osaa arvioida Vuokatin alppimajojen käyttöastetta, mutta hänen mukaansa juuri Pekingin vuoksi käyttö tulee olemaan merkittävässä roolissa.

– Laitteet on saatu viimeisen päälle toimintakuntoisiksi. Nyt niitä koekäytetään ja yritetään päästä takaisin valmennuksen eturintamaan.

Vuokatissa pyritään saamaan tietoa myös siitä, kuinka kauan korkealla olemisen hyödyt säilyvät ja mitkä ovat yksilölliset erot.

Hiihto tuntuu raskaalta alppimajan jälkeen

Huippu-urheilussa on käytetty vastaavanlaisia alppitelttoja jo useiden vuosien ajan. Korkealla keinotekoisesti harjoittelua on kuitenkin Suomessa aikoinaan yhdistetty dopingiin.

Olympiakomiteassa ihmetellään, miksi Suomessa vähähappisella eli hypoksiaharjoittelulla on ollut poltinmerkki. Osa ihmisistä pitää sitä edelleen epäilyttävänä.

Alppimajan tai -teltan käyttö on täysin sallittua. Kilpailutilanteessa lisähapen käyttö ei kuitenkaan ole sallittua.

Maajoukkuehiihtäjät Ristomatti Hakola ja Lauri Lepistö ovat saaneet Vuokatin alppimajoista jo sen verran kokemusta, että eivät koe sen poikkeavan normaalista elämästä.

– Pyritään olemaan niin paljon sisällä kuin mahdollista ja saamaan kaikki hyöty, sanoo Hakola.

Lepistö laskee olleensa alppimajassa neljä päivää, syynä on valmistautuminen Tour de Skille. Myös Hakola kertoo viettäneensä aikaa alppimaisissa olosuhteissa, vaikka hän jääkin pois vuodenvaihteen kisoista.

Hiihto tuntuu Hakolasta alppimajan jälkeen raskaalta, mutta helpottaa, kun tilanteeseen tottuu. Myöskään Lepistön tuntemukset lenkillä eivät ole olleet sopeutumisvaiheessa hyvät, myös hän on kokenut olonsa väsyneemmäksi.

– Kyllä se tästä paranee, kun alkaa olla päiviä takana, sanoo Lepistö.

Molemmista miehistä on vielä varhaista arvioida alppimajan vaikutusta tuloksiin tulevissa kisoissa. He kuitenkin uskovat, että korkealla oleminen yhdistettynä Vuokatin vaaramaastoissa treenaamiseen tasoittaa olosuhteita, varsinkin kun matkustaminen alppimaihin harjoittelemaan on vaikeaa.

– Tuloksen näkee vasta maalissa, mutta ei kai me turhaan täällä olla jouluaattoakin vietetty happisaturaatiomittarin kanssa. Ei tämä silti ole oikotie onneen, kyllä aamuisin ja iltaisin pitää lähteä treenaamaan, toteaa Hakola.