Finlandia-talon 1000 hengen väistötilat tehdään puusta – rakentaminen moduuleista lisääntyy tulevaisuudessa

Rakentavat yritykset siirtävät tulevaisuudessa hallituotantoon isoja rakenteita, moduuleita ja suurelementtejä. Puumodulit joustavat tarpeisiin. Esimerkiksi moduuleista tehty myymälä voidaan laajentaa väestökehityksen mukaan ja päiväkodin voi muuttaa vaikkapa terveyskeskukseksi. Rakentaminen tehostuu, summaa ympäristöministeriön ohjelmapäällikkö Petri Heino.

– Rakennusten osia pyritään esivalmistamaan maksimaalisesti. Tuotantoon tulee myös robotiikkaa. Hankkeissa yritetään etsiä kustannustehokkuutta, sanoo Petri Heino.

Puutuoteteollisuuden toimitusjohtaja Matti Mikkola kertoo, että kunnat miettivät puurakennusten muunneltavuutta nyt paljon ja tätä ominaisuutta pidetään tärkeänä. Lisäksi moduuleista saa rakennuksen pystyyn huomattavasti nopeammin kuin perinteisillä rakennustekniikoilla ja osat pystytään tekemään huonoilta keleiltä suojassa.

Moduulit kasvattaneet FM Hausin liikevaihdon

Jokioisilla toimivassa FM Hausissa on moduulirakentaminen ollut tärkeä osa tuotantoa jo vuosia. Moduulirakentaminen on nostanut yrityksen liikevaihdon neljässä vuodessa kolminkertaiseksi ja työntekijämäärä on vuodessa tuplaantunut. Liikevaihto nousee tänä vuonna 15 miljoonaan euroon. Työntekijöitä on nyt noin 80, ja yrityksellä on jälleen haku päällä ja se aikoo ryhtyä rakentamaan uusia hallitiloja, jotta rakentamiselle olisi tilaa.

FM Haus aloitti puurakentamisen halleista, tähän mennessä kymppitien varressa on kerrostaloja lukuunottamatta tehty puusta lähes kaikkea. Viime aikojen mittavin tilaus oli monikerroksinen toimistorakennus Meyerin telakalle. Keväämmällä töitä teettää kongressikeskuksen, pikku-Finlandian eli Finlandiatalon väistötilojen rakentaminen.

FM Hausin toimitusjohtajan Juhani Sjömanin mukaan pikku-Finlandian rakentamisessa pätevät samat säännöt kuin muissakin moduuleissa. Pikku-Finlandiassa voi kerralla kokoontua yli tuhat ihmistä. Akustiikkaan täytyy kiinnittää huomiota ja haasteita tuo paloturvallisuus, koska on kyse suurista yleisömassoista, kertoo Juhani Sjöman.

Myymälöitä syntyy lähes joka kuukausi

FM Haus uskoo vahvasti moduuleihin, koska rakentaminen on nopeaa.

– Tämä maailma vaatii koko ajan valmiimpaa rakentamista ja moduulirakentaminen vastaa juuri tähän kysyntään. Me teemme rakennuksen kokonaan valmiiksi hallissa, ja se kuljetetaan viipaleina työmaalle. Työmaalla asennetaan viipaleet paikalleen ja kytketään toisiinsa ja rakennus on sitä myöten valmis, kertoo Juhani Sjöman.

Seuraavaksi Jokioisten halleissa ryhdytään tekemään kongressikeskusta. Dani Branthin / Yle

Yritys miettii jatkuvasti puurakentamiselle uusia kohteita ja ottaa mallia muista maista. Esimerkiksi myymälöiden rakentaminen on työllistänyt yritystä viime aikoina paljon. Jokioisilta lähtee eri puolelle Suomea yksi myymälärakennus joka toinen kuukausi. Parhaillaankin market on tekeillä kotipitäjään Jokioisille.

Myymälärakennuksia on tehty paikkoihin, missä on ennestään vanha iso liike, joka pitää sulkea ja tilalle täytyy saada pienempi. Moduuleista saadaan paikalle uusi myymälä nopeasti eikä vanhan sulkemisen ja uuden avaamiseen väliin jää pitkiä aikoja.

– Olemme myös tehneet kauppoja kasvaville alueille, jolloin moduulitekniikalla pystytään huomioimaan tulevat laajennustarpeet.

Jokioisten halleissa työn alle pian otettavasta pikku-Finlandiasta tulee jatkossa kenties koulu jonnekin päin Helsinkiä.

Tämän hetken buumi on kerrostalojen rakentaminen puusta

Puurakentamisen vauhti Suomessa jatkuu, ainakin mikäli kunnat saavat ensi vuonna julkiseen puurakentamiseen valmisteilla olevaa investointitukea. Valtio edellyttää, että juuri julkinen sektori tekee enemmän ympäristöystävällisiä ja vastuullisia hankintoja.

Puisia kouluja ja päiväkoteja on Suomessa rakennettu viime vuosina ahkerasti, ja ympäristöministeriö ennakoi vauhdin kiihtyvän vielä vuoteen 2022. Tämän jälkeen koulujen ja päiväkotien puurakentaminen vähitellen hiipuu. Nyt kouluista ja päiväkodeista on puurakenteisia jo noin neljännes. Kouluja on tehty puusta, sillä kuntalaiset ovat hermostuneet vanhojen koulujen sisäilmaongelmiin, sanoo Puutuoteteollisuuden toimitusjohtaja Matti Mikkola.

– Koulujen ja päiväkotien rakentamisessa näkyy jo kuluttajan ääni, sen sijaan kerrostalorakentamisessa käyttäjän ääni ei vielä kuulu. Luultavasti asuntojen etsijät kuitenkin vähitellen alkavat kiinnittää huomioita myös siihen, millaisista materiaaleista kerrostalot on tehty.

Ympäristöministeriö on vastikään selvittänyt, että puukerrostalohankkeiden määrä on jo kasvanut viime vuodesta. Selvityksen mukaan Suomeen on tulossa lähivuosina 8 300 uutta puukerrostaloasuntoa. Kerrostaloja on suunnitteilla tasaisesti ympäri Suomea.