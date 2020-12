Abortti laillistetaan Argentiinassa – aiemmin raskaudenkeskeytys on sallittu vain harvoissa tapauksissa

Argentiinassa senaatti on hyväksynyt abortin laillistamisen tunteja kestäneen kiivaan keskustelun jälkeen. Päätös syntyi äänin 38–29.

Uuden lain mukaan raskaudenkeskeytys on sallittu 14. raskausviikolle saakka. Tähän saakka abortti on ollut sallittu vain, jos äidin henki on vaarassa tai raskaus on saanut alkunsa raiskauksesta.

Aiemmin abortti on sallittu Latinalaisessa Amerikassa vain Kuubassa, Uruguayssa ja Guyanassa sekä Meksikon pääkaupungissa Méxicossa.

Lähteet: AFP